Афганская борзая
Афганская борзая
© flickr.com by Дагур Бриньольфссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:29

Готовьтесь к вопросам: 4 породы собак, которые заставят вас стать звездой района

В Древнем Египте голых собак считали хранителями дома и символами вечной жизни

Есть собаки, которые будто созданы, чтобы выделяться из толпы. На прогулке с ними вы неизбежно станете объектом внимания, удивления и даже лёгкого недоумения прохожих. Кто-то восхищённо улыбнётся, а кто-то осудит — ведь не все знают, что необычная внешность многих пород не прихоть хозяев, а результат многолетней селекции. Эти собаки не "странные" и не "бедные", они просто другие.

1. Борзые — аристократы с тонкой душой

Борзые — воплощение скорости, изящества и благородства. Они веками сопровождали охотников, участвуя в погонях за дичью, и поэтому их тело создано природой для быстроты. Узкая грудная клетка, длинные лапы и худая фигура — не признак истощения, а особенность анатомии.

Прохожие часто путают природную стройность с недоеданием, особенно если речь о миниатюрных левретках. Эти нежные собачки дрожат не от холода, а от эмоций: у них действительно чувствительная нервная система. Зато в общении левретки мягкие, ласковые и преданные.

"Борзая — не худая, а аэродинамичная", — с улыбкой говорит заводчик Ольга Кузьмина.

2. Венгерская овчарка — живой ковер с характером

На первый взгляд, комондор или пули напоминают огромный швабровидный ком шерсти. Их длинные дреды вызывают удивление и массу вопросов: "Не жарко ли ему?", "Он вообще видит?", "Почему вы не расчёсываете собаку?".

На самом деле каждая шерстяная прядь — результат естественного спутывания, защищающего кожу от холода, жары и укусов. Под "шубой" скрывается крепкое мускулистое тело, готовое к работе и защите.

Комондоры спокойные и уравновешенные, пули — более игривые и эмоциональные, но оба требуют внимания и правильного ухода за шерстью.

Как ухаживать:

  1. Не расчёсывать, а аккуратно разделять колтуны руками.

  2. Мыть не чаще 3-4 раз в год, иначе шерсть будет спутываться неправильно.

  3. После купания тщательно сушить — влажная шерсть долго не высыхает.

3. Бергамаско — воплощение креативной небрежности

На улице такую собаку можно легко принять за бездомную: её шерсть напоминает войлочные пласты, словно сплошные колтуны. Но эта порода — результат итальянской пастушьей традиции.

Шерсть бергамаско состоит из трёх типов волокон, которые сами образуют плотные ленты, защищающие от непогоды. Такой "плащ" позволяет ей спокойно пасти овец даже под снегом.

Хозяину остаётся только ухаживать за чистотой и поддерживать структуру шерсти. И не удивляться, если незнакомцы будут пытаться подкармливать "бездомыша" колбасой — для них это не собака, а загадочное пушистое чудо.

4. Голые собаки — грация без шерсти

Мексиканская голая (ксолоицкуинтли) и китайская хохлатая - настоящие экзоты. Их гладкая кожа, иногда украшенная локонами или хохолком, вызывает неподдельное внимание.

Многие прохожие ошибочно полагают, что такие питомцы больны или обриты. На самом деле отсутствие шерсти — природная мутация, закреплённая селекцией. Эти собаки не мёрзнут так, как кажется, и прекрасно чувствуют себя при комнатной температуре.

Голые породы подойдут аллергикам и людям, не желающим тратить время на уборку шерсти. Но требуют особого ухода за кожей — увлажнение, защита от солнца и холода.

Таблица: необычные собаки, которые точно привлекут внимание

Порода Внешность Характер Особенности ухода
Борзая (левретка, грейхаунд) Стройная, длинноногая Уравновешенная, чувствительная Пробежки, сбалансированное питание
Венгерская овчарка (комондор, пули) Дреды, густая шерсть Верная, спокойная Разделение шерсти, редкое купание
Бергамаско Колтуны-пластины Спокойная, дружелюбная Минимальная стрижка, чистота
Голая собака (ксоло, хохлатая) Без шерсти Умная, ласковая Уход за кожей, одежда зимой

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли заводить необычную собаку, если я впервые беру питомца?
Да, но стоит выбирать не по внешности, а по характеру. Некоторые породы, например левретки или ксоло, подходят даже новичкам.

Сложно ли ухаживать за длинной шерстью комондора?
Уход специфичный, но не трудный. Главное — не расчесывать, а "разделять" пряди руками.

Можно ли стричь бергамаско для удобства?
Нет, шерсть защищает кожу и регулирует температуру. Лучше просто следить за чистотой.

Нужна ли одежда голым собакам летом?
Да, лёгкая одежда или солнцезащитный крем защитят от ожогов.

Почему борзые такие худые?
Это их природное строение — лёгкий скелет и минимальный жир обеспечивают максимальную скорость.

Мифы и правда о "странных" породах

Миф 1. Необычные собаки страдают от своих особенностей.
Правда. При правильном уходе они живут столько же, сколько и обычные породы.

Миф 2. Голые собаки мерзнут даже дома.
Правда. У них ускоренный обмен веществ, поэтому они быстро адаптируются.

Миф 3. У борзых проблемы с питанием из-за худобы.
Правда. Они просто сжигают энергию быстрее — это часть их природы.

3 интересных факта

  1. Шерсть комондора может весить до 7 килограммов — почти как у овцы.

  2. В Древнем Египте голых собак считали хранителями дома и символами вечной жизни.

  3. В Италии бергамаско включена в список национальных культурных пород, подлежащих защите.

Исторический контекст

Многие из этих собак появились задолго до появления выставок и грумеров. Их внешний вид формировался под задачи: охота, охрана, выживание. Со временем практическая необходимость ушла, но уникальная внешность осталась — как дань истории и селекционной работе человека. Сегодня эти породы напоминают: быть "другим" — не значит быть странным.

