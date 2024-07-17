"Россельхозбанк" предупредил владельцев карт международной платёжной системы UnionPay о потенциальных трудностях при расчетах за пределами России с 19 июля.
В компании посоветовали пребывающим за границей обладателям таких карт снять с них необходимое количество наличных до 19 июля во избежание сложностей.
"Банк будет информировать всех клиентов об изменениях", — сообщили ТАСС в службе поддержки "Россельхозбанка".
По данным на сайте платёжной системы, карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные в 183 странах мира и эмитируются более чем в 82 странах.
Фото: Freepik/Dragana_Gordic.
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