"Россельхозбанк" предупредил владельцев карт международной платёжной системы UnionPay о потенциальных трудностях при расчетах за пределами России с 19 июля.

В компании посоветовали пребывающим за границей обладателям таких карт снять с них необходимое количество наличных до 19 июля во избежание сложностей.

"Банк будет информировать всех клиентов об изменениях", — сообщили ТАСС в службе поддержки "Россельхозбанка".

По данным на сайте платёжной системы, карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные в 183 странах мира и эмитируются более чем в 82 странах.

Фото: Freepik/Dragana_Gordic.