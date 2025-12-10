Не 100%, а 50%: планка стоимости проезда для пенсионеров может быть законодательно закреплена

Идею "уравнять" транспортные льготы для пенсионеров снова вынесли в публичную повестку: предлагается закрепить единый федеральный стандарт скидок, чтобы условия проезда не зависели от региона. Об этом сообщает портал Pronedra. ru. Смысл инициативы — снять разницу между субъектами, где льготы уже действуют, и теми, где пенсионеры платят почти полную стоимость, несмотря на сопоставимые жизненные потребности.

Что предлагают законодатели и почему вопрос подняли снова

Инициативу продвигают депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким: законопроект направляли на заключение Правительства. Авторы исходят из того, что в федеральном законодательстве нет единой нормы льготного проезда именно для пенсионеров, из-за чего по стране сложились разные режимы поддержки. В ряде регионов льготы есть, в других — "не находят возможности", и это называется несправедливым.

В логике инициативы транспортные траты рассматриваются как заметная часть бюджета пожилых людей: поездки приходятся не только на бытовые дела, но и на медицинские визиты и сезонные маршруты. Поэтому предлагается не расширять точечные исключения, а установить минимальные федеральные гарантии, которые смогут действовать вне зависимости от места проживания.

Как изменится стоимость проезда: какие проценты заложены

В обсуждаемой конструкции фигурируют две ключевые "планки" стоимости билета для пенсионеров. Поездки на городских и пригородных рейсах по регулируемым тарифам предлагается ограничить уровнем не выше 50% от обычной цены. Для пригородных поездов (электричек) в пределах региона обозначен потолок не дороже 70% от полного тарифа.

При этом важно, что в разных публикациях встречается разная детализация: одни формулируют льготу через "городские и пригородные рейсы" в целом, другие — через "муниципальные и межмуниципальные маршруты" и отдельно выделяют пригородные поезда. Но во всех версиях неизменными остаются сами ориентиры — 50% и 70% как базовые параметры единого стандарта.

Сроки и реализация: что известно и чего в проекте нет

В материалах о законопроекте говорится, что документ направляли на заключение Правительства, то есть он проходил стадию предварительного согласования. Обязанность обеспечивать льготный проезд при этом предполагается возложить на органы власти субъектов РФ — в рамках установленного федерального стандарта.

А вот утверждение, что единая льгота "точно начнет действовать с 1 января 2026 года", в более надежных пересказах инициативы не подтверждается как уже принятое решение: речь идет именно о предложении и обсуждении, а не о вступившей в силу норме. Поэтому на текущем этапе корректнее говорить о законопроекте, который продвигается и обсуждается, а не о гарантированном изменении с конкретной даты.