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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:36

Начало уроков в девять утра выглядит удобным: что может пойти не так в российских школах

Единый стандарт начала учебного дня может негативно сказаться на логистике семей и специфике регионов, поэтому решение о графике занятий должно приниматься индивидуально каждой образовательной организацией, уверен председатель региональной организации "Московский городской родительский комитет" Руслан Ткаченко. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что жесткое регулирование этого вопроса на законодательном уровне не учитывает многообразие жизненных сценариев россиян.

Ранее сообщалось, что заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с предложением перенести начало уроков на 9:00. По мнению инициатора, это необходимо для обеспечения безопасности детей, которым приходится добираться до школы в темноте. Депутат отметил, что подобный график целесообразно внедрить на период второй и третьей четвертей, когда световой день минимален.

Ткаченко полагает, что попытка законодательно утвердить фиксированное время начала занятий является попыткой решить комплексную проблему через один единственный параметр. Он напомнил, что в разных климатических зонах световой день длится по-разному: например, на севере страны сумерки наступают уже к двум часам дня, и сдвиг начала уроков на час никак не исправит ситуацию с освещенностью. Кроме того, в мегаполисах перенос времени может совпасть с пиковыми нагрузками на инфраструктуру.

Особое внимание эксперт уделил нуждам работающих родителей. Для многих семей возможность проводить ребенка в школу к 8:00 или 8:30 перед началом собственного рабочего дня является критически важной. Принудительный перенос занятий на более позднее время создаст бытовые трудности.

В некоторых регионах учебный процесс тесно связан с графиком градообразующих предприятий, и любое изменение в школьном расписании потребует полной перестройки жизни всего населенного пункта. При этом специалисты напоминают, что сбитый режим может крайне негативно отражаться на общем состоянии здоровья учащегося.

"Не учтете вы все вопросы в едином порыве сделать всем хорошо. Сама идея делать единое время начала уроков непродуктивная, это должны решать на местах в школе. У них была должна быть возможность решить эти вопросы", — отметил Ткаченко.

Специалист добавил, что современные технические средства позволяют без труда координировать даже самые сложные графики внутри одного учебного заведения. В качестве примера он привел опыт колледжей, где занятия в соседних аудиториях могут начинаться в разное время в зависимости от логистики корпусов.

Аналогичная гибкость была бы полезна и школам, чтобы учитывать интересы родителей и наличие свободных помещений. Стоит учитывать, что для некоторых категорий учащихся, например, при сокращении уроков, адаптация расписания проходит еще более индивидуально.

"Единым нормативным актом это не отрегулируете. Идея сделать единое все для всех не учитывает вообще никого", — полагает эксперт.

По мнению главы родительского комитета, оптимальным механизмом управления графиком являются советы школ и родительские сообщества. Именно они обладают полнотой информации о том, в какое время детям удобнее приходить в классы в конкретном районе — будь то индустриальный квартал или "спальный" микрорайон.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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