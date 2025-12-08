Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© kremlin.ru by Павел Бедняков is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:53

Регионы ждёт большой передел инженерных сетей: предложение Собянина меняет всю логику застройки

Собянин предложил оператора по КРТ, который избавит регионы от "войны труб"

Предложение о создании единого регионального оператора по комплексному развитию территорий прозвучало как ответ на накопившиеся проблемы в системе подключения к инженерной инфраструктуре. Об этом сообщает ТАСС, передавая слова мэра Москвы Сергея Собянина, выступившего на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.

Зачем регионам нужен единый оператор

Сергей Собянин подчеркнул, что сегодня застройщики самостоятельно заключают договоры технологического присоединения и ведут расчёты с инженерными компаниями. Такая схема приводит к дублированию сетей и неоправданным расходам, поскольку каждому участнику приходится тянуть свои мощности к будущим объектам.

"Что в результате мы получаем? Каждый застройщик тянет к себе трубу, каждый застройщик считает диаметр трубы, в результате мы иногда к одному району прокладываем 2-3 трубы разных диаметров, в разные сроки и с разными мощностями", — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, единый оператор смог бы координировать процессы в рамках КРТ, выстраивая последовательную и экономически обоснованную модель развития территорий. Подобный подход позволил бы избежать параллельных работ и сделать инфраструктурные решения единообразными. Московский опыт, где комплексное развитие ведётся с 2017 года, стал одним из аргументов в пользу создания такой структуры. В столице ежегодно увеличивается количество площадок, включённых в программу, что демонстрирует её эффективность.

Реализация проектов КРТ в Москве

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что только с начала текущего года в городе начали реализовываться 25 проектов комплексного развития территорий. Они охватывают участки общей площадью более 119 га в восьми административных округах. В рамках этих проектов планируется возведение 2,1 млн кв. м недвижимости, включая почти 1,3 млн кв. м жилья, которое станет частью программы реновации.

Помимо жилых зданий предусмотрено строительство более 665 тыс. кв. м объектов социального, промышленного и общественно-делового назначения. Среди них — образовательные комплексы, спортивные сооружения, медицинский центр, станция скорой помощи, детская школа искусств, гостиницы и объекты коммунальной инфраструктуры. По расчётам столичных властей, эти проекты создадут 16,8 тыс. рабочих мест, что делает их значимыми для экономического развития города.

География и потенциал будущих площадок

Проекты размещаются в 23 районах Москвы, преимущественно в локациях с хорошей транспортной доступностью — рядом со станциями рельсового транспорта и крупными магистралями. Министр правительства Москвы Владислав Овчинский отметил, что на юге столицы реализуется больше всего инициатив. В районах Москворечье-Сабурово, Зябликово, Нагатино-Садовники и Даниловский уже начаты работы на пяти территориях площадью около 19,5 га; их потенциал оценивается в 410 тыс. кв. м недвижимости, большая часть которой предназначена под жильё по программе реновации.

Также в Даниловском районе на улице Павловская появится подстанция скорой помощи, а в бывшей промзоне "ЗИЛ" построят бизнес-центр, где будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. В целом по Москве в стадии проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га, а только в рамках реновации планируется строительство около 10 млн кв. м жилья.

