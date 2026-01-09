Один код на всех: как единый QR-код заставит банки забыть о своих приложениях

С 1 сентября 2026 года в России начнёт действовать единый (универсальный) QR-код, призванный сделать оплату товаров и услуг проще и безопаснее. Он объединит в себе разные способы расчетов, позволит избавиться от множества разрозненных кодов и станет основой для приема платежей в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом подробно рассказывают эксперты издания РБК.

Что такое единый QR-код

Единый (универсальный) QR-код — это особый платежный код от Национальной системы платёжных карт (НСПК), работающий через Систему быстрых платежей — аналогичный тем, что используются сейчас, но не привязанный к конкретному банку или провайдеру. QR-коды в России применяются для оплаты с 2019 года, однако до сих пор каждое финансовое учреждение генерировало собственные коды, которые могли принимать только определённые приложения.

Главное отличие нового кода — возможность оплаты с помощью любого банковского приложения или сервиса, поддерживающего СБП. Это устраняет необходимость иметь отдельные QR-коды для каждого банка и упрощает процесс платежа для покупателя и продавца.

Как это будет работать

Закон об обязательном применении универсального QR-кода был подписан президентом России 23 июля 2025 года. Документ предусматривает поэтапное внедрение системы: сначала с 1 сентября 2026 года её должны будут использовать крупные банки и компании с выручкой свыше 120 млн рублей в год; с 1 сентября 2027 года требования распространятся на банки с универсальной лицензией и предприятия с выручкой более 30 млн рублей; а с 1 сентября 2028 года — на все банки и продавцов с выручкой от 20 млн рублей.

Производить оплату по единому QR-коду смогут только владельцы банков, подключённых к СБП. При сканировании кода достаточно использовать камеру смартфона или камеру любого платёжного приложения, выбрать способ оплаты и подтвердить платёж. Система при этом сохраняет все привычные кешбэки и бонусы банков — они продолжают действовать как при обычной безналичной оплате.

Преимущества и безопасность

Эксперты называют универсальный QR-код важным шагом к созданию единого платежного пространства в России. Он устраняет фрагментацию: торговцам больше не нужно печатать разные коды для каждого банка, а покупателю — искать подходящее приложение. Унификация также снижает риск ошибок при оплате и делает процесс более прозрачным.

По мнению специалистов, централизованное администрирование кода НСПК упрощает контроль и может снижать риски мошенничества. Код содержит проверенные данные о получателе, сумме и назначении платежа, что повышает безопасность транзакций. Однако, как отмечают эксперты, никакая технология не исключает необходимости бдительности: пользователям важно проверять реквизиты операции перед подтверждением платежа.

Взаимосвязь с цифровым рублём и переходный период

Единый QR-код будет тесно связан с внедрением цифрового рубля: именно через него можно будет оплачивать товары и услуги в цифровой валюте. В переходный период, до 1 сентября 2028 года, старые банковские QR-коды всё ещё будут работать в ряде случаев, однако в дальнейшем будет использоваться исключительно единый код.

При этом, как подчеркивают эксперты, покупатель всегда сможет выбрать альтернативные способы оплаты: наличными, банковской картой или другими инструментами. Тем не менее, государство рассматривает универсальный QR-код как основу для развития цифровых расчетов, особенно с применением цифровых рублей.