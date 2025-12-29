Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Супермаркет
Супермаркет
© www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:03

Ценники на развес хотят привести к одному стандарту: Госдума обсуждает новую схему для магазинов

В Госдуме внесли проект единого стандарта ценников на развес

Ценники на весовые продукты в российских магазинах могут привести к единому стандарту — авторы инициативы считают, что нынешняя система мешает покупателям честно сравнивать стоимость. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", ссылаясь на размещённый на сайте Госдумы законопроект.

Почему депутаты требуют единый формат

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что стоимость весовых товаров в магазинах указывается по-разному. Цена может быть прописана как за килограмм, так и за 100 грамм, из-за чего потребителю сложно быстро определить, какое предложение действительно выгоднее. Авторы инициативы подчёркивают, что такая разница в подаче информации повышает риск необоснованных трат, особенно при покупке однотипных продуктов.

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" предлагают закрепить единый формат указания цен на весовые товары во всех торговых объектах. По их мнению, это сделает сравнение предложений разных производителей более прозрачным и снизит вероятность ошибок при выборе.

Что изменится в магазинах и зачем это нужно рынку

Инициатива предполагает, что торговые точки будут обязаны использовать единый принцип отображения стоимости для развесной продукции. Это должно устранить ситуации, когда один и тот же товар выглядит "дешевле" лишь из-за того, что цена указана за 100 грамм, а не за килограмм. В результате покупатель сможет ориентироваться в ценах быстрее и точнее, сопоставляя продукты по одинаковому измерителю.

Контекст инициативы усиливается на фоне общей динамики удорожания товаров и услуг в стране. Как ранее сообщала "Российская газета", с 2011 года цены в России выросли в среднем в восемь раз — примерно на 700%. Доходы россиян за этот период опередили общий рост цен, но отстали от удорожания отдельных товаров: например, пачка сигарет подорожала в 27 раз, а пачка сливочного масла весом 200 грамм — в 17 раз.

Рост цен: жильё, продукты и курс доллара

Особенно заметным, по данным "Российской газеты", стал рост цен на жильё. Квадратный метр в типовых новостройках экономкласса подорожал в 16 раз — с 9 до 148 тыс. рублей. В Москве динамика была немного ниже: стоимость выросла в 13,5 раза — с 20 до 273 тыс. рублей за квадратный метр.

Для сопоставления приводится курс доллара, который за тот же период увеличился в 3,4 раза — с 29 до 98 рублей. На этом фоне вопрос удобства и прозрачности ценников приобретает практическое значение: даже небольшая путаница в указании стоимости способна влиять на выбор и расходы покупателей в условиях общего подорожания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Реновацию в Москве завершили в 12 районах — мэр Собянин сегодня в 15:39
Москва завершила реновацию в 12 районах: четверть программы уже на финише переселения

Московская реновация завершена в 12 районах, включая Черёмушки. В проекте участвуют около миллиона жителей. Узнайте, что ждет переселенцев и что скрывает следующий этап.

Читать полностью » Врачи Приморья спасли жизнь девушке после тяжелой аварии на трассе Владивосток — Хабаровск — Доктор Питер сегодня в 15:26
Разрушительные травмы и борьба за жизнь: как врачи Приморья справились с трагедией на трассе

В Приморье врачи спасли жизнь девушке после серьезной аварии, провели сложную операцию и успешно стабилизировали ее состояние.

Читать полностью » Суд обязал дроппера вернуть пенсионерке 200 тыс. рублей сегодня в 14:36
Дроппер под ударом: похищенные у пенсионерки деньги решили взыскать через суд

Пенсионерка перевела мошенникам 200 тысяч рублей, но дело получило неожиданный поворот. Как суд обязал вернуть деньги через дроппера?

Читать полностью » За неделю в Крыму произошло 21 ДТП с погибшим — КИА сегодня в 14:28
Праздники приближаются, дороги становятся опаснее: тревожные цифры с крымских трасс

За неделю на дорогах Крыма погибли и пострадали десятки человек. Статистика ГИБДД показала, какие факторы остаются самыми опасными.

Читать полностью » За час в Крыму выпала месячная норма снега — Mash сегодня в 13:54
Час — и полуостров встал: снегопад парализовал дороги и транспорт в Крыму

Месячная норма снега за час парализовала Крым. Почему дороги встали, транспорт не вышел на линии и где пропало электричество?

Читать полностью » Апелляционный суд утвердил 17 лет колонии за диверсию в Крыму — РИА Новости сегодня в 13:49
Приговор без шансов на смягчение: дело о диверсии в Крыму получило точку

Апелляционный суд поставил точку в деле о подготовке диверсии в Крыму. Почему приговор за попытку подрыва военного вертолёта оставили без изменений?

Читать полностью » Сварщики вошли в топ высокооплачиваемых профессий региона — РБК Краснодар сегодня в 13:43
Почти 300 тысяч в месяц: профессия, которая вырвалась в лидеры на Кубани

Зарплатный рекорд на Кубани поставил дата-сайентист. Какие профессии вошли в топ самых высокооплачиваемых и почему рост доходов замедляется?

Читать полностью » Дети стали чаще просить здоровье близких вместо гаджетов в письмах Деду Морозу — ТАСС сегодня в 11:42
Подарки отошли на второй план: в письмах Деду Морозу появились совсем другие просьбы

Главный Дед Мороз Дальнего Востока рассказал, что дети все чаще просят здоровья для близких и домашних питомцев вместо гаджетов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Подготовка ногтей снижает неровности покрытия — нейл-мастера
Питомцы
Собаки обнаруживают болезни хозяина по изменению запаха тела — учёные
Авто и мото
Нилов связал утильсбор с ускорением старения автопарка
Общество
Яндекс Go отметил снижение спроса на такси к 3–4 утра 1 января — Mash
СЗФО
Транспорт Петербурга перевели на круглосуточный режим в новогоднюю ночь — администрация Петербурга
Мир
СНБО Украины согласовал формат дальнейших консультаций с США — Умеров
Красота и здоровье
Холл похудела на 38 кг на препарате и столкнулась с возвратом аппетита — Таня Холл
Спорт и фитнес
Катание на ватрушках крайне травмоопасно — биатлонист Драчев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet