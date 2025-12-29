Ценники на развес хотят привести к одному стандарту: Госдума обсуждает новую схему для магазинов

Ценники на весовые продукты в российских магазинах могут привести к единому стандарту — авторы инициативы считают, что нынешняя система мешает покупателям честно сравнивать стоимость. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", ссылаясь на размещённый на сайте Госдумы законопроект.

Почему депутаты требуют единый формат

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что стоимость весовых товаров в магазинах указывается по-разному. Цена может быть прописана как за килограмм, так и за 100 грамм, из-за чего потребителю сложно быстро определить, какое предложение действительно выгоднее. Авторы инициативы подчёркивают, что такая разница в подаче информации повышает риск необоснованных трат, особенно при покупке однотипных продуктов.

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" предлагают закрепить единый формат указания цен на весовые товары во всех торговых объектах. По их мнению, это сделает сравнение предложений разных производителей более прозрачным и снизит вероятность ошибок при выборе.

Что изменится в магазинах и зачем это нужно рынку

Инициатива предполагает, что торговые точки будут обязаны использовать единый принцип отображения стоимости для развесной продукции. Это должно устранить ситуации, когда один и тот же товар выглядит "дешевле" лишь из-за того, что цена указана за 100 грамм, а не за килограмм. В результате покупатель сможет ориентироваться в ценах быстрее и точнее, сопоставляя продукты по одинаковому измерителю.

Контекст инициативы усиливается на фоне общей динамики удорожания товаров и услуг в стране. Как ранее сообщала "Российская газета", с 2011 года цены в России выросли в среднем в восемь раз — примерно на 700%. Доходы россиян за этот период опередили общий рост цен, но отстали от удорожания отдельных товаров: например, пачка сигарет подорожала в 27 раз, а пачка сливочного масла весом 200 грамм — в 17 раз.

Рост цен: жильё, продукты и курс доллара

Особенно заметным, по данным "Российской газеты", стал рост цен на жильё. Квадратный метр в типовых новостройках экономкласса подорожал в 16 раз — с 9 до 148 тыс. рублей. В Москве динамика была немного ниже: стоимость выросла в 13,5 раза — с 20 до 273 тыс. рублей за квадратный метр.

Для сопоставления приводится курс доллара, который за тот же период увеличился в 3,4 раза — с 29 до 98 рублей. На этом фоне вопрос удобства и прозрачности ценников приобретает практическое значение: даже небольшая путаница в указании стоимости способна влиять на выбор и расходы покупателей в условиях общего подорожания.