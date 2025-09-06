Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:43

Старые госзнаки могут уйти в прошлое: в России обсуждают единый стандарт

Миронов направил обращение о замене старых автомобильных номеров на новые с флагом России

Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой заменить все действующие типы автомобильных номеров на единый образец с изображением флага России. Об этом сообщает РИА Новости.

Суть инициативы

Миронов направил соответствующее обращение в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
По его словам, с 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения национального стандарта, согласно которым на автономерах должно быть обязательное изображение российского флага.

Однако некоторые категории транспорта, включая такси, получили право продолжать использовать старые госзнаки.

Предложенные меры

Депутат считает, что исключения необходимо отменить:

"Предлагается установить срок замены регистрационных знаков в течение 6 месяцев с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев транспортных средств, чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага", — говорится в обращении.

Итог

Если инициатива будет поддержана, в России появится единый стандарт номеров с национальной символикой, а обмен старых знаков на новые станет бесплатным для автовладельцев.

