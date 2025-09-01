Таинственные огни пронеслись по ночному небу: реакция свидетелей

В ночь на субботу, 23 августа, наблюдатели клуба Astro24M стали свидетелями необычного явления в небе над Сен-Медар-де-Мюссиданом. Время было около 23:45, когда группа астрономов-любителей заметила странное светящееся облако, состоящее из 30-40 точек, направляющихся в северо-восточную сторону.

Президент клуба, Мишель Фаврэ, который был среди свидетелей, рассказал: "Это было облако ярких точек, движущихся в сторону галактики Андромеда. Затем они пролетели над созвездием Орла, а три из этих точек опустились ниже и выстроились в линию". Что удивительно, наблюдатели разглядели в бинокли красные и зелёные сигнальные огни, характерные для воздушных судов, но странное отсутствие звука и их движение вызывало сомнения.

Мишель Фаврэ отметил, что медленные изменения в цвете огней могли указывать на то, что это были самолёты, но отсутствие шума и необычное поведение объекта не соответствовали стандартным наблюдениям. В тот вечер, по его словам, все участники наблюдений были трезвы, так что исключались эффекты от усталости или иллюзии.

Необычное событие сразу привлекло внимание других астрономов. Фаврэ связался с коллегами из Жиронды, которые в тот момент наблюдали небо в другом месте. Также было установлено, что аналогичные явления замечали члены клуба Véga de la Lyre, находившиеся на северной траектории предполагаемого полёта.

Несмотря на всё большее количество свидетельств, Мишель Фаврэ сохраняет осторожность в своих объяснениях. "Это не спутники, точно", — утверждает он. По его мнению, вероятнее всего, это могли быть беспилотники, возможно, связанные с военными испытаниями. Он направил отчёт о наблюдении в Группу по изучению и информации о неопознанных аэрокосмических явлениях (GEIPAN), которая занимается исследованием таких случаев.

Загадочные наблюдения, оставившие множество вопросов, пока остаются без точного объяснения.