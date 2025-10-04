Эндокринологи в шоке: любимые продукты перегружают поджелудочную
Правильное питание напрямую влияет на работу эндокринной системы, которая регулирует гормональный баланс и обмен веществ. Некоторые продукты кажутся безобидными, но врачи предупреждают: их регулярное употребление может нанести вред не только фигуре, но и внутренним органам.
"Перекус орехами и сухофруктами в чистом виде — противопоказано, отвратительная вещь. Компот из сухофруктов употреблять можно, но только без сахара", — заявила врач терапевт-диетолог Елена Устинова в комментарии "Постньюс".
Почему орехи и сухофрукты вызывают вопросы
Орехи и сухофрукты часто воспринимаются как полезный перекус, но специалисты предупреждают: в чистом виде они могут перегружать эндокринную систему. Сухофрукты содержат концентрированные сахара, которые резко повышают уровень глюкозы в крови, а орехи — калорийны и трудны для переваривания.
В результате регулярный перекус такими продуктами без контроля может привести к колебаниям сахара и набору лишнего веса.
Компот из сухофруктов при этом разрешён, но только без добавления сахара.
Опасность соков
Устинова подчёркивает, что под строгим запретом должны находиться любые соки с сахаром. Причём стоимость продукта значения не имеет: опасны как пакетированные напитки, так и свежевыжатые фреши. В последних концентрация фруктозы и глюкозы даже выше, чем в сладкой газировке. Это приводит к нагрузке на поджелудочную железу и нарушению углеводного обмена.
Взгляд эндокринологов на жирную пищу
Ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рекомендовала исключить из рациона продукты, богатые трансжирами и насыщенными жирами. В её "чёрный список" вошли:
-
фастфуд;
-
свинина и баранина;
-
маргарин;
-
промышленная выпечка — печенье, пирожные, торты.
Такие продукты увеличивают риск развития ожирения, диабета, атеросклероза и других заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Сравнение: условно полезные и запрещённые продукты
|Категория
|Примеры
|Влияние
|Условно полезные (с осторожностью)
|Орехи, сухофрукты
|В малых количествах — источник витаминов, но перегружают эндокринную систему
|Запрещённые
|Соки с сахаром, фастфуд, маргарин, выпечка
|Высокая нагрузка на поджелудочную, рост риска диабета
|Разрешённые
|Компот без сахара, овощи, цельнозерновые продукты
|Поддерживают обмен веществ и гормональный баланс
Советы шаг за шагом: как скорректировать рацион
-
Замените сладкие соки водой, морсами без сахара или травяными чаями.
-
Орехи и сухофрукты используйте только как добавку к кашам или салатам, но не как отдельный перекус.
-
Откажитесь от маргарина и промышленной выпечки, замените их домашними блюдами с растительными маслами.
-
Включайте больше овощей и зелени в ежедневный рацион.
-
Следите за количеством жиров: предпочтение отдавайте рыбе, оливковому маслу и орехам в небольших порциях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: перекусывать горстью орехов и сухофруктов.
Последствие: скачки сахара, лишний вес.
Альтернатива: свежие фрукты или овощи.
-
Ошибка: пить соки и фреши вместо воды.
Последствие: перегрузка поджелудочной железы.
Альтернатива: вода, морсы без сахара.
-
Ошибка: употреблять фастфуд "по праздникам".
Последствие: накопление трансжиров в организме.
Альтернатива: домашняя еда с полезными маслами.
А что если полностью исключить сладкое?
Полный отказ от сахара не всегда реалистичен, но можно существенно снизить его количество. Вместо фрешей подойдут целые фрукты: клетчатка замедляет усвоение сахара и уменьшает нагрузку на эндокринную систему.
FAQ
Можно ли орехи детям?
Да, но в ограниченных количествах и только в составе блюд.
Почему фреши вреднее фруктов?
Во фруктах есть клетчатка, которая замедляет усвоение сахара, а в соках — концентрат глюкозы и фруктозы.
Что лучше пить при жажде?
Обычную воду, компот без сахара, травяные отвары.
