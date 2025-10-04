Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Клюквенно-берёзовый витаминный микс
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:02

Эндокринологи в шоке: любимые продукты перегружают поджелудочную

Врачи предупредили: соки с сахаром вреднее газировки для поджелудочной железы

Правильное питание напрямую влияет на работу эндокринной системы, которая регулирует гормональный баланс и обмен веществ. Некоторые продукты кажутся безобидными, но врачи предупреждают: их регулярное употребление может нанести вред не только фигуре, но и внутренним органам.

"Перекус орехами и сухофруктами в чистом виде — противопоказано, отвратительная вещь. Компот из сухофруктов употреблять можно, но только без сахара", — заявила врач терапевт-диетолог Елена Устинова в комментарии "Постньюс".

Почему орехи и сухофрукты вызывают вопросы

Орехи и сухофрукты часто воспринимаются как полезный перекус, но специалисты предупреждают: в чистом виде они могут перегружать эндокринную систему. Сухофрукты содержат концентрированные сахара, которые резко повышают уровень глюкозы в крови, а орехи — калорийны и трудны для переваривания.

В результате регулярный перекус такими продуктами без контроля может привести к колебаниям сахара и набору лишнего веса.

Компот из сухофруктов при этом разрешён, но только без добавления сахара.

Опасность соков

Устинова подчёркивает, что под строгим запретом должны находиться любые соки с сахаром. Причём стоимость продукта значения не имеет: опасны как пакетированные напитки, так и свежевыжатые фреши. В последних концентрация фруктозы и глюкозы даже выше, чем в сладкой газировке. Это приводит к нагрузке на поджелудочную железу и нарушению углеводного обмена.

Взгляд эндокринологов на жирную пищу

Ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рекомендовала исключить из рациона продукты, богатые трансжирами и насыщенными жирами. В её "чёрный список" вошли:

  • фастфуд;

  • свинина и баранина;

  • маргарин;

  • промышленная выпечка — печенье, пирожные, торты.

Такие продукты увеличивают риск развития ожирения, диабета, атеросклероза и других заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Сравнение: условно полезные и запрещённые продукты

Категория Примеры Влияние
Условно полезные (с осторожностью) Орехи, сухофрукты В малых количествах — источник витаминов, но перегружают эндокринную систему
Запрещённые Соки с сахаром, фастфуд, маргарин, выпечка Высокая нагрузка на поджелудочную, рост риска диабета
Разрешённые Компот без сахара, овощи, цельнозерновые продукты Поддерживают обмен веществ и гормональный баланс

Советы шаг за шагом: как скорректировать рацион

  1. Замените сладкие соки водой, морсами без сахара или травяными чаями.

  2. Орехи и сухофрукты используйте только как добавку к кашам или салатам, но не как отдельный перекус.

  3. Откажитесь от маргарина и промышленной выпечки, замените их домашними блюдами с растительными маслами.

  4. Включайте больше овощей и зелени в ежедневный рацион.

  5. Следите за количеством жиров: предпочтение отдавайте рыбе, оливковому маслу и орехам в небольших порциях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекусывать горстью орехов и сухофруктов.
    Последствие: скачки сахара, лишний вес.
    Альтернатива: свежие фрукты или овощи.

  • Ошибка: пить соки и фреши вместо воды.
    Последствие: перегрузка поджелудочной железы.
    Альтернатива: вода, морсы без сахара.

  • Ошибка: употреблять фастфуд "по праздникам".
    Последствие: накопление трансжиров в организме.
    Альтернатива: домашняя еда с полезными маслами.

А что если полностью исключить сладкое?

Полный отказ от сахара не всегда реалистичен, но можно существенно снизить его количество. Вместо фрешей подойдут целые фрукты: клетчатка замедляет усвоение сахара и уменьшает нагрузку на эндокринную систему.

FAQ

Можно ли орехи детям?
Да, но в ограниченных количествах и только в составе блюд.

Почему фреши вреднее фруктов?
Во фруктах есть клетчатка, которая замедляет усвоение сахара, а в соках — концентрат глюкозы и фруктозы.

Что лучше пить при жажде?
Обычную воду, компот без сахара, травяные отвары.

