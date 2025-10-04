Эндокринологи в шоке: любимые продукты перегружают поджелудочную

Правильное питание напрямую влияет на работу эндокринной системы, которая регулирует гормональный баланс и обмен веществ. Некоторые продукты кажутся безобидными, но врачи предупреждают: их регулярное употребление может нанести вред не только фигуре, но и внутренним органам.

"Перекус орехами и сухофруктами в чистом виде — противопоказано, отвратительная вещь. Компот из сухофруктов употреблять можно, но только без сахара", — заявила врач терапевт-диетолог Елена Устинова в комментарии "Постньюс".

Почему орехи и сухофрукты вызывают вопросы

Орехи и сухофрукты часто воспринимаются как полезный перекус, но специалисты предупреждают: в чистом виде они могут перегружать эндокринную систему. Сухофрукты содержат концентрированные сахара, которые резко повышают уровень глюкозы в крови, а орехи — калорийны и трудны для переваривания.

В результате регулярный перекус такими продуктами без контроля может привести к колебаниям сахара и набору лишнего веса.

Компот из сухофруктов при этом разрешён, но только без добавления сахара.

Опасность соков

Устинова подчёркивает, что под строгим запретом должны находиться любые соки с сахаром. Причём стоимость продукта значения не имеет: опасны как пакетированные напитки, так и свежевыжатые фреши. В последних концентрация фруктозы и глюкозы даже выше, чем в сладкой газировке. Это приводит к нагрузке на поджелудочную железу и нарушению углеводного обмена.

Взгляд эндокринологов на жирную пищу

Ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рекомендовала исключить из рациона продукты, богатые трансжирами и насыщенными жирами. В её "чёрный список" вошли:

фастфуд;

свинина и баранина;

маргарин;

промышленная выпечка — печенье, пирожные, торты.

Такие продукты увеличивают риск развития ожирения, диабета, атеросклероза и других заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Сравнение: условно полезные и запрещённые продукты