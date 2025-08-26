Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилой мужчина с потерей памяти
Пожилой мужчина с потерей памяти
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:10

Таблетки от старости не помогут, если привычки убивают организм

Доктор Мясников: без отказа от вредных привычек лекарства от старости не помогут

Любовь к пельменям, курение, сидячий образ жизни и нежелание лечить хронические болезни могут значительно сократить жизнь. Об этом в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Опасные привычки

Эксперт отметил, что многие люди надеются на "чудо-таблетки" от старения, забывая об элементарных вещах.

"Если мы будем переедать, сидеть перед телевизором, мало двигаться, курить, есть пельмени, не лечить свою гипертонию, какие таблетки от старения вы хотите? Это же крайне мало людей, которые, в общем-то, доживают до нормальной старости", — сказал Мясников.

Будущее медицины

По словам доктора, в ближайшие десять лет медицина действительно может предложить препараты, способные замедлить процессы старения. Но их эффект окажется слабым, если человек продолжит вести нездоровый образ жизни.

