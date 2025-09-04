Учёба под угрозой: неправильное питание превращает школьников в больных

С началом учебного года врачи вновь напоминают родителям о том, насколько важно правильно выстраивать питание школьников. Неправильный рацион, по словам специалистов, может не только снизить концентрацию и когнитивные способности, но и спровоцировать болезни.

Известный врач Александр Мясников в беседе с aif.ru отметил, что одной из главных ошибок родителей остаётся привычка покупать детям сладкие газированные напитки.

"Детей надо кормить овощами и фруктами, чтобы они росли. А самое вредное, что есть в питании для ребенка — это сладкие газированные напитки. И вредно это потому, что эти продукты вызывают воспаление", — подчеркнул Мясников.

Почему питание так важно

Медик напомнил, что уже около 40% школьников-выпускников сталкиваются с проблемами физического развития. Речь идёт о сколиозе, близорукости и общем недоразвитии организма. В значительной мере это связано с малоподвижным образом жизни, увлечением гаджетами и отсутствием сбалансированного питания.

Что должно быть в рационе

Чтобы поддерживать здоровье и высокую работоспособность ребёнка, врач советует включать в рацион:

• омега-3 жирные кислоты;

• витамин D;

• овощи и фрукты.

Такая комбинация помогает организму лучше справляться с нагрузками, укрепляет иммунитет и поддерживает работу мозга.

Баланс учебы и активности

Не менее важно, по словам Мясникова, сочетать умственные нагрузки с физической активностью. Регулярные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе компенсируют долгие часы за партой или экраном компьютера.

Кроме того, медик рекомендует ограничить использование гаджетов с постоянным доступом к интернету. Вместо этого детям стоит чаще предлагать устройства и программы, которые развивают и обучают, а не отвлекают.