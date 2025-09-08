Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Elena Leya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:31

Самостоятельная диета может обернуться болезнью: чем рискуют худеющие

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова предупредила об опасности самостоятельных диет

Многие люди стремятся похудеть или оздоровить организм с помощью диет, однако врачи предостерегают: самостоятельные эксперименты с ограничением рациона могут нанести больше вреда, чем пользы.

Почему нельзя садиться на диету без врача

По словам Надежды Чернышовой, врача-терапевта и нутрициолога, подбирать диету без консультации специалиста крайне опасно.

"Сначала мы ценой неимоверных усилий снижаем вес, потом срываемся и набираем все, что потеряли, да еще и с привесом. Так что здесь без консультации с врачом, нутрициологом, диетологом не рекомендую никакие диеты применять", — сказала врач терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова.

Основная проблема в том, что само понятие "правильное питание" до сих пор вызывает споры в профессиональной среде. Одни специалисты делают акцент на снижении калорийности рациона, другие предлагают исключить определённые группы продуктов.

Разные типы диет и их ограничения

Диета всегда предполагает ограничения, будь то количество калорий или исключение конкретных веществ:
• при кето-диете почти полностью убираются углеводы;
• в низкожировых рационах минимизируется количество жиров;
• при почечной недостаточности врач назначает низкобелковую диету;
• при диабете и болезнях ЖКТ также существуют свои схемы питания.

Объединяет их одно: назначать такие ограничения должен врач, ведь любая диета имеет побочные эффекты и может дать обратный результат.

К чему приводят ошибки в питании

Популярные ограничительные системы для снижения веса зачастую не работают в долгосрочной перспективе. После прекращения диеты организм нередко возвращает не только потерянные килограммы, но и добавляет новые. Это связано с тем, что резкое ограничение питания становится стрессом для организма, а после его окончания запускается механизм компенсации.

"Ни в коем случае не стоит назначать самостоятельно никаких диет. Каждая из них имеет свои побочные действия, и результат после прекращения применения, и особенно диеты ограничительные с целью снижения веса, часто приводят к обратному результату", — подчеркнула врач терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова.

Таким образом, любые изменения в рационе должны происходить только под контролем специалистов. Оптимальная программа питания подбирается индивидуально, с учётом состояния здоровья, анализов и образа жизни.

