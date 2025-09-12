Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирожки из тюленьего жира с травами
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:01

Врач Мануэль Висо назвал продукты, которые опасно есть на завтрак

Сладкая выпечка утром повышает риск гормональных сбоев и ожирения

Многие привычные завтраки, которые кажутся быстрыми и удобными, на самом деле могут причинять больше вреда, чем пользы. Об этом в интервью изданию El Economista рассказал врач Мануэль Висо, отметив, что именно утренний приём пищи задаёт тон всему дню и напрямую влияет на обмен веществ.

Опасные продукты для завтрака

По словам специалиста, к числу наименее полезных блюд относятся:
• печенье и сладкая выпечка;
• сахарные хлопья;
• белый хлеб с маслом или вареньем.

Такие продукты содержат много быстрых углеводов, которые вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови. В результате человек ощущает кратковременный прилив энергии, который быстро сменяется упадком сил и раздражительностью.

"В выпечке много быстрых углеводов, провоцирующие резкие скачки уровня глюкозы", — пояснил Висо.

Долгосрочные риски

Регулярное употребление сладких и рафинированных продуктов на завтрак повышает вероятность набора лишнего веса, способствует развитию инсулинорезистентности и гормональным сбоям. Подобное питание перегружает поджелудочную железу и нарушает баланс сахара в организме.

Что выбрать вместо этого

Врач рекомендует отдавать предпочтение белку, клетчатке и полезным жирам. Такой завтрак помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, надолго сохраняет чувство сытости и благотворно влияет на гормональный фон. Хорошим вариантом могут стать яйца, йогурт без добавленного сахара, цельнозерновой хлеб, фрукты и орехи.

Итог

Утро с быстрыми углеводами — путь к усталости и лишним килограммам. Заменив сладкую выпечку и хлопья на более сбалансированные продукты, можно улучшить настроение, повысить концентрацию и укрепить здоровье.

