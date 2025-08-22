Завтрак может спровоцировать гастрит: что категорически нельзя есть натощак
Завтрак действительно запускает работу желудочно-кишечного тракта и даёт энергию на первую половину дня. Однако некоторые привычные утренние продукты скорее вредят организму, чем помогают ему.
Что лучше исключить по утрам
Кофе натощак
Стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую — это может вызвать изжогу и со временем привести к гастриту.
Быстрые завтраки с простыми углеводами
Хлеб, сладкая выпечка, крекеры — всё это провоцирует резкий скачок уровня сахара и инсулина в крови, а затем приводит к усталости и набору веса.
Соки и свежие фрукты
Особенно цитрусовые. Кислота в составе раздражает пустой желудок и может вызывать боль или дискомфорт.
Кисломолочные продукты на голодный желудок
Из-за повышенной кислотности в это время часть полезных бактерий просто не выживает, а пользу организм почти не получает.
Горячая вода
Не рекомендуется сразу после пробуждения — лучше пить воду комнатной температуры, чтобы не раздражать слизистую.
Что подходит для здорового завтрака
- яйца, омлет;
- овсянка или другие каши;
- авокадо, орехи;
- зелёный чай;
- отвар шиповника.
Когда стоит обратиться к врачу
"Обратите внимание на сигналы организма: постоянная изжога, боли в животе, вздутие, тошнота, ощущение тяжести после еды или нарушение стула могут быть признаками проблем с ЖКТ. При их появлении крайне важно обратиться к врачу для обследования и своевременной диагностики", — отметила гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с Life.ru.
