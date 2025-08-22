Завтрак может спровоцировать гастрит: что категорически нельзя есть натощак

Завтрак действительно запускает работу желудочно-кишечного тракта и даёт энергию на первую половину дня. Однако некоторые привычные утренние продукты скорее вредят организму, чем помогают ему.

Что лучше исключить по утрам

Кофе натощак

Стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую — это может вызвать изжогу и со временем привести к гастриту.

Быстрые завтраки с простыми углеводами

Хлеб, сладкая выпечка, крекеры — всё это провоцирует резкий скачок уровня сахара и инсулина в крови, а затем приводит к усталости и набору веса.

Соки и свежие фрукты

Особенно цитрусовые. Кислота в составе раздражает пустой желудок и может вызывать боль или дискомфорт.

Кисломолочные продукты на голодный желудок

Из-за повышенной кислотности в это время часть полезных бактерий просто не выживает, а пользу организм почти не получает.

Горячая вода

Не рекомендуется сразу после пробуждения — лучше пить воду комнатной температуры, чтобы не раздражать слизистую.

Что подходит для здорового завтрака

яйца, омлет;

овсянка или другие каши;

авокадо, орехи;

зелёный чай;

отвар шиповника.

Когда стоит обратиться к врачу