Завтрак в постель
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:23

Завтрак может спровоцировать гастрит: что категорически нельзя есть натощак

Ломова: кофе, цитрусовые и выпечка по утрам раздражают желудок и вызывают изжогу

Завтрак действительно запускает работу желудочно-кишечного тракта и даёт энергию на первую половину дня. Однако некоторые привычные утренние продукты скорее вредят организму, чем помогают ему.

Что лучше исключить по утрам

Кофе натощак
Стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую — это может вызвать изжогу и со временем привести к гастриту.

Быстрые завтраки с простыми углеводами
Хлеб, сладкая выпечка, крекеры — всё это провоцирует резкий скачок уровня сахара и инсулина в крови, а затем приводит к усталости и набору веса.

Соки и свежие фрукты
Особенно цитрусовые. Кислота в составе раздражает пустой желудок и может вызывать боль или дискомфорт.

Кисломолочные продукты на голодный желудок
Из-за повышенной кислотности в это время часть полезных бактерий просто не выживает, а пользу организм почти не получает.

Горячая вода
Не рекомендуется сразу после пробуждения — лучше пить воду комнатной температуры, чтобы не раздражать слизистую.

Что подходит для здорового завтрака

  • яйца, омлет;
  • овсянка или другие каши;
  • авокадо, орехи;
  • зелёный чай;
  • отвар шиповника.

Когда стоит обратиться к врачу

"Обратите внимание на сигналы организма: постоянная изжога, боли в животе, вздутие, тошнота, ощущение тяжести после еды или нарушение стула могут быть признаками проблем с ЖКТ. При их появлении крайне важно обратиться к врачу для обследования и своевременной диагностики", — отметила гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с Life.ru.

