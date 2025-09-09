"Правильные" хлопья хуже фастфуда: неожиданный вывод о завтраке

Мы привыкли думать, что печенье с кофе или тарелка сладких хлопьев утром — это быстрый и удобный вариант. Но врач Мануэль Висо предупреждает: такие завтраки могут стать настоящей ловушкой для здоровья.

Что входит в "чёрный список" завтраков

Висо в интервью изданию El Economista назвал продукты, которые особенно вредны при первом приёме пищи:

печенье и кондитерская выпечка,

сладкие хлопья,

белый хлеб с маслом или вареньем.

Главная проблема этих продуктов — высокая концентрация быстрых углеводов. Они вызывают резкие скачки сахара в крови, давая короткий прилив энергии, который быстро сменяется усталостью и апатией.

К чему приводят такие завтраки

По словам врача, регулярное употребление подобных блюд может закончиться:

набором лишнего веса,

развитием инсулинорезистентности,

гормональными сбоями,

раздражительностью,

проблемами с концентрацией.

Чем заменить быстрые углеводы

Вместо привычных сладостей Висо рекомендует включать в утреннее меню продукты с белком, клетчаткой и полезными жирами. Такой завтрак поможет сохранить стабильный уровень энергии и улучшит самочувствие в течение дня.

Вывод

Завтрак — это не просто привычка, а важный фундамент для всего дня. И то, что окажется на тарелке утром, напрямую влияет на концентрацию, настроение и здоровье в долгосрочной перспективе.