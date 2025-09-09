"Правильные" хлопья хуже фастфуда: неожиданный вывод о завтраке
Мы привыкли думать, что печенье с кофе или тарелка сладких хлопьев утром — это быстрый и удобный вариант. Но врач Мануэль Висо предупреждает: такие завтраки могут стать настоящей ловушкой для здоровья.
Что входит в "чёрный список" завтраков
Висо в интервью изданию El Economista назвал продукты, которые особенно вредны при первом приёме пищи:
-
печенье и кондитерская выпечка,
-
сладкие хлопья,
-
белый хлеб с маслом или вареньем.
Главная проблема этих продуктов — высокая концентрация быстрых углеводов. Они вызывают резкие скачки сахара в крови, давая короткий прилив энергии, который быстро сменяется усталостью и апатией.
К чему приводят такие завтраки
По словам врача, регулярное употребление подобных блюд может закончиться:
-
набором лишнего веса,
-
развитием инсулинорезистентности,
-
гормональными сбоями,
-
раздражительностью,
-
проблемами с концентрацией.
Чем заменить быстрые углеводы
Вместо привычных сладостей Висо рекомендует включать в утреннее меню продукты с белком, клетчаткой и полезными жирами. Такой завтрак поможет сохранить стабильный уровень энергии и улучшит самочувствие в течение дня.
Вывод
Завтрак — это не просто привычка, а важный фундамент для всего дня. И то, что окажется на тарелке утром, напрямую влияет на концентрацию, настроение и здоровье в долгосрочной перспективе.
