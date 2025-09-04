Съели булочку или выпили сок — и весь день пошёл под откос

Утро задаёт тон всему дню, и то, что мы кладём на тарелку первым делом, напрямую отражается на самочувствии. Некоторые продукты, привычные для завтрака, могут вместо бодрости вызвать изжогу, вздутие, усталость и даже тревожность. Чтобы избежать неприятных ощущений, стоит разобраться, что лучше не есть натощак.

Кофе на голодный желудок

Миллионы людей начинают день с чашки ароматного кофе. Но для тех, у кого есть гастрит, язва или рефлюкс, этот ритуал может обернуться болью и изжогой. Кофеин стимулирует выработку желудочной кислоты и снижает тонус пищеводного сфинктера, из-за чего усиливаются симптомы ГЭРБ. Кроме того, кофе ускоряет работу кишечника и может вызвать тошноту.

При повышенной чувствительности он действует на нервную систему особенно резко: появляется тревожность, учащается сердцебиение. Если вы замечаете такие эффекты, лучше пить кофе после еды — например, с омлетом, овсянкой или тостом с авокадо.

Апельсиновый сок и другие кислые напитки

Сок кажется полезной альтернативой кофе, но на пустой желудок он часто вызывает дискомфорт. Высокая кислотность раздражает слизистую, а кислоты цитрусовых могут разрушать зубную эмаль. В отличие от цельных фруктов, сок лишён клетчатки и быстрее повышает уровень сахара в крови. Учёные отмечают: регулярное употребление фруктовых соков связано с риском набора веса и диабета 2-го типа.

Газировка и энергетики

Подслащённые напитки давно связаны с ожирением, диабетом и проблемами сердца. А энергетики — ещё и с резкими скачками давления, тахикардией и тревожностью. Натощак их действие усиливается: кофеин и сахар мгновенно попадают в кровь. Для чувствительных людей это может закончиться головной болью или тошнотой.

Сладкая выпечка и готовые завтраки

Маффины, булочки, вафли и хлопья содержат много быстрых углеводов и почти не дают сытости. Сахар быстро повышает уровень глюкозы, но затем так же резко падает, вызывая голод и усталость. Если утром хочется чего-то сладкого, лучше комбинировать его с белками и клетчаткой: цельнозерновой хлеб с творогом, тост с арахисовой пастой и фруктами или каша с орехами.

Переработанное мясо

Бекон, колбаса, ветчина — классика отелей и кафе, но такие продукты содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов. Регулярное их употребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа. Заменить их можно запечённой курицей или индейкой — вкусно и менее вредно.

Йогурт с добавками

Фруктовые йогурты из магазина часто полны сахара, ароматизаторов и красителей. Белка в них мало, зато быстрых углеводов предостаточно. Куда полезнее взять натуральный греческий йогурт без добавок и дополнить его ягодами, фруктами или орехами. Такой вариант насытит дольше и поддержит нормальную работу ЖКТ.

Как составить правильный завтрак

Полностью исключать перечисленные продукты из жизни не обязательно. Главное — не употреблять их в одиночку на пустой желудок. Хороший завтрак должен включать белки, сложные углеводы, полезные жиры и клетчатку. Омлет с овощами, овсянка с яйцом, тост с авокадо или йогурт с фруктами и орехами — примеры сбалансированных вариантов, которые помогут дольше оставаться сытым и энергичным.