Больше экономии, меньше комфорта: рынок новостроек переходит на формат без отделки
Рынок новостроек в Москве переживает заметные изменения: всё больше девелоперов предлагают квартиры без отделки. По данным компании "Метриум", в сентябре 2025 года доля таких объектов достигла рекордных 61,1%. Для сравнения, годом ранее она составляла 46,1%. Аналогичные цифры приводит агентство Est-a-Tet - рост с 46,5% до 59,3%.
Тенденция стала одной из самых устойчивых на рынке недвижимости последних лет. Застройщики всё реже включают отделку в стоимость жилья, предпочитая продавать квартиры в "черновом" виде.
"При низких процентах по ипотеке включение отделки в тело кредита было выгодной опцией. Однако с текущими ставками россиянам важнее приобрести жильё как можно быстрее и дешевле", — пояснил коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.
Рост числа квартир без отделки
Если ещё в 2020 году отделка входила почти в каждое второе предложение на первичном рынке, то к 2025-му ситуация изменилась кардинально. Девелоперы отказываются от затратных ремонтных опций, а доля "черновых" квартир растёт ежегодно.
По оценкам аналитиков, тренд связан не только с подорожанием материалов, но и с изменением приоритетов покупателей. Люди предпочитают въехать в собственное жильё, а ремонт сделать позже, когда появятся дополнительные средства.
Главные причины отказа от отделки
Эксперты выделяют несколько факторов, повлиявших на рынок:
-
Подорожание строительных материалов. С 2020 года цены на отделочные товары выросли более чем на 60%. Это делает готовые квартиры менее выгодными для девелоперов.
-
Рост ипотечных ставок. При высоких процентах заёмщикам становится невыгодно включать отделку в тело кредита.
-
Изменение спроса. Покупатели всё чаще выбирают минимальную цену и готовы самостоятельно делать ремонт.
-
Снижение маржи девелоперов. Компании стараются удержать стоимость квадратного метра, убирая дополнительные опции.
"Рост цен на отделочные материалы отражается на затратах девелоперов и конечной стоимости жилья для покупателей", — отмечают эксперты Метриум.
Таблица: как менялась доля квартир без отделки
|Год
|Доля новостроек без отделки
|Источник данных
|2021
|41,3%
|Метриум
|2022
|44,8%
|Est-a-Tet
|2023
|46,1%
|Метриум
|2024
|53,7%
|Est-a-Tet
|2025
|61,1%
|Метриум
Как видно, за четыре года показатель вырос почти на 15 процентных пунктов, и это не предел: по прогнозам аналитиков, к 2026 году доля таких квартир может превысить 65%.
Как изменение рынка влияет на покупателей
Для покупателей отказ от отделки — палка о двух концах. С одной стороны, это возможность купить жильё дешевле, с другой — необходимость самостоятельно заниматься ремонтом, что требует времени и средств.
Преимущества квартиры без отделки:
• ниже цена;
• возможность сделать ремонт по своему вкусу;
• контроль качества материалов и работ.
Недостатки:
• дополнительные траты на отделку (до 15-25% от стоимости квартиры);
• отсрочка переезда;
• необходимость искать подрядчиков и контролировать процесс.
Советы шаг за шагом: как выбрать вариант без отделки и не пожалеть
-
Рассчитайте бюджет ремонта заранее. Средняя отделка "под ключ" в Москве стоит 15-25 тысяч рублей за квадратный метр.
-
Уточните степень готовности квартиры. Некоторые новостройки сдаются с подготовленными стенами и стяжкой — это экономит время.
-
Проверяйте документацию. В договоре должно быть чётко указано, в каком состоянии передаётся объект.
-
Составьте план ремонта. Разбейте работы по этапам — от электрики до мебели.
-
Выбирайте проверенных подрядчиков. Лучше обратиться к компаниям с отзывами и гарантиями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать квартиру без учёта стоимости ремонта.
Последствие: нехватка средств, недоделанный ремонт.
Альтернатива: заранее включить отделку в ипотеку или накопить резерв.
-
Ошибка: делать ремонт самостоятельно без опыта.
Последствие: некачественные работы, перерасход бюджета.
Альтернатива: доверить сложные этапы профессионалам.
-
Ошибка: выбирать подрядчиков по низкой цене.
Последствие: некачественные материалы и переделки.
Альтернатива: ориентироваться на репутацию и договор с гарантией.
Как реагируют девелоперы
Крупные компании отмечают, что многие клиенты просят предоставить выбор: квартира с отделкой или без. Однако экономическая ситуация вынуждает девелоперов упрощать комплектацию.
Кроме того, у покупателей разное понимание "ремонта от застройщика": кто-то ждет дизайнерскую отделку, а кто-то — минимальный косметический вариант. Из-за этого застройщикам становится сложно угодить всем.
По данным экспертов, часть компаний планирует предлагать "полуфинишные" варианты - квартиры с подготовленной поверхностью под покраску или обои, но без установки дверей и сантехники.
А что если ипотека станет доступнее
Если ставки по ипотеке снова снизятся, эксперты ожидают возврата интереса к квартирам с отделкой. Ведь включение ремонта в тело кредита позволяет оплатить его постепенно и избежать крупных единовременных затрат.
"Когда проценты по ипотеке были низкими, включение отделки в кредит было выгодным решением", — напомнил Владимир Моребис.
Но при нынешних условиях россияне предпочитают экономить: главное — как можно быстрее стать владельцем своего жилья, а ремонт подождёт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru