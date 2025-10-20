Больше экономии, меньше комфорта: рынок новостроек переходит на формат без отделки

Рынок новостроек в Москве переживает заметные изменения: всё больше девелоперов предлагают квартиры без отделки. По данным компании "Метриум", в сентябре 2025 года доля таких объектов достигла рекордных 61,1%. Для сравнения, годом ранее она составляла 46,1%. Аналогичные цифры приводит агентство Est-a-Tet - рост с 46,5% до 59,3%.

Тенденция стала одной из самых устойчивых на рынке недвижимости последних лет. Застройщики всё реже включают отделку в стоимость жилья, предпочитая продавать квартиры в "черновом" виде.

"При низких процентах по ипотеке включение отделки в тело кредита было выгодной опцией. Однако с текущими ставками россиянам важнее приобрести жильё как можно быстрее и дешевле", — пояснил коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.

Рост числа квартир без отделки

Если ещё в 2020 году отделка входила почти в каждое второе предложение на первичном рынке, то к 2025-му ситуация изменилась кардинально. Девелоперы отказываются от затратных ремонтных опций, а доля "черновых" квартир растёт ежегодно.

По оценкам аналитиков, тренд связан не только с подорожанием материалов, но и с изменением приоритетов покупателей. Люди предпочитают въехать в собственное жильё, а ремонт сделать позже, когда появятся дополнительные средства.

Главные причины отказа от отделки

Эксперты выделяют несколько факторов, повлиявших на рынок:

Подорожание строительных материалов. С 2020 года цены на отделочные товары выросли более чем на 60%. Это делает готовые квартиры менее выгодными для девелоперов. Рост ипотечных ставок. При высоких процентах заёмщикам становится невыгодно включать отделку в тело кредита. Изменение спроса. Покупатели всё чаще выбирают минимальную цену и готовы самостоятельно делать ремонт. Снижение маржи девелоперов. Компании стараются удержать стоимость квадратного метра, убирая дополнительные опции.

"Рост цен на отделочные материалы отражается на затратах девелоперов и конечной стоимости жилья для покупателей", — отмечают эксперты Метриум.

Таблица: как менялась доля квартир без отделки