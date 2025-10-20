Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Замена проводки в хрущёвке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:31

Больше экономии, меньше комфорта: рынок новостроек переходит на формат без отделки

В Москве рекордно выросла доля новостроек без отделки

Рынок новостроек в Москве переживает заметные изменения: всё больше девелоперов предлагают квартиры без отделки. По данным компании "Метриум", в сентябре 2025 года доля таких объектов достигла рекордных 61,1%. Для сравнения, годом ранее она составляла 46,1%. Аналогичные цифры приводит агентство Est-a-Tet - рост с 46,5% до 59,3%.

Тенденция стала одной из самых устойчивых на рынке недвижимости последних лет. Застройщики всё реже включают отделку в стоимость жилья, предпочитая продавать квартиры в "черновом" виде.

"При низких процентах по ипотеке включение отделки в тело кредита было выгодной опцией. Однако с текущими ставками россиянам важнее приобрести жильё как можно быстрее и дешевле", — пояснил коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.

Рост числа квартир без отделки

Если ещё в 2020 году отделка входила почти в каждое второе предложение на первичном рынке, то к 2025-му ситуация изменилась кардинально. Девелоперы отказываются от затратных ремонтных опций, а доля "черновых" квартир растёт ежегодно.

По оценкам аналитиков, тренд связан не только с подорожанием материалов, но и с изменением приоритетов покупателей. Люди предпочитают въехать в собственное жильё, а ремонт сделать позже, когда появятся дополнительные средства.

Главные причины отказа от отделки

Эксперты выделяют несколько факторов, повлиявших на рынок:

  1. Подорожание строительных материалов. С 2020 года цены на отделочные товары выросли более чем на 60%. Это делает готовые квартиры менее выгодными для девелоперов.

  2. Рост ипотечных ставок. При высоких процентах заёмщикам становится невыгодно включать отделку в тело кредита.

  3. Изменение спроса. Покупатели всё чаще выбирают минимальную цену и готовы самостоятельно делать ремонт.

  4. Снижение маржи девелоперов. Компании стараются удержать стоимость квадратного метра, убирая дополнительные опции.

"Рост цен на отделочные материалы отражается на затратах девелоперов и конечной стоимости жилья для покупателей", — отмечают эксперты Метриум.

Таблица: как менялась доля квартир без отделки

Год Доля новостроек без отделки Источник данных
2021 41,3% Метриум
2022 44,8% Est-a-Tet
2023 46,1% Метриум
2024 53,7% Est-a-Tet
2025 61,1% Метриум

Как видно, за четыре года показатель вырос почти на 15 процентных пунктов, и это не предел: по прогнозам аналитиков, к 2026 году доля таких квартир может превысить 65%.

Как изменение рынка влияет на покупателей

Для покупателей отказ от отделки — палка о двух концах. С одной стороны, это возможность купить жильё дешевле, с другой — необходимость самостоятельно заниматься ремонтом, что требует времени и средств.

Преимущества квартиры без отделки:
• ниже цена;
• возможность сделать ремонт по своему вкусу;
• контроль качества материалов и работ.

Недостатки:
• дополнительные траты на отделку (до 15-25% от стоимости квартиры);
• отсрочка переезда;
• необходимость искать подрядчиков и контролировать процесс.

Советы шаг за шагом: как выбрать вариант без отделки и не пожалеть

  1. Рассчитайте бюджет ремонта заранее. Средняя отделка "под ключ" в Москве стоит 15-25 тысяч рублей за квадратный метр.

  2. Уточните степень готовности квартиры. Некоторые новостройки сдаются с подготовленными стенами и стяжкой — это экономит время.

  3. Проверяйте документацию. В договоре должно быть чётко указано, в каком состоянии передаётся объект.

  4. Составьте план ремонта. Разбейте работы по этапам — от электрики до мебели.

  5. Выбирайте проверенных подрядчиков. Лучше обратиться к компаниям с отзывами и гарантиями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать квартиру без учёта стоимости ремонта.
    Последствие: нехватка средств, недоделанный ремонт.
    Альтернатива: заранее включить отделку в ипотеку или накопить резерв.

  • Ошибка: делать ремонт самостоятельно без опыта.
    Последствие: некачественные работы, перерасход бюджета.
    Альтернатива: доверить сложные этапы профессионалам.

  • Ошибка: выбирать подрядчиков по низкой цене.
    Последствие: некачественные материалы и переделки.
    Альтернатива: ориентироваться на репутацию и договор с гарантией.

Как реагируют девелоперы

Крупные компании отмечают, что многие клиенты просят предоставить выбор: квартира с отделкой или без. Однако экономическая ситуация вынуждает девелоперов упрощать комплектацию.

Кроме того, у покупателей разное понимание "ремонта от застройщика": кто-то ждет дизайнерскую отделку, а кто-то — минимальный косметический вариант. Из-за этого застройщикам становится сложно угодить всем.

По данным экспертов, часть компаний планирует предлагать "полуфинишные" варианты - квартиры с подготовленной поверхностью под покраску или обои, но без установки дверей и сантехники.

А что если ипотека станет доступнее

Если ставки по ипотеке снова снизятся, эксперты ожидают возврата интереса к квартирам с отделкой. Ведь включение ремонта в тело кредита позволяет оплатить его постепенно и избежать крупных единовременных затрат.

"Когда проценты по ипотеке были низкими, включение отделки в кредит было выгодным решением", — напомнил Владимир Моребис.

Но при нынешних условиях россияне предпочитают экономить: главное — как можно быстрее стать владельцем своего жилья, а ремонт подождёт.

