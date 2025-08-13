Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:11

Синяки без причины? Возможно, это первый симптом серьёзной болезни крови

Ярцева: синяки без ушиба могут указывать на нарушение свёртываемости крови

Синяк без ушиба — не такая уж безобидная вещь. Если на теле появляются кровоподтёки без очевидной причины, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, в том числе о нарушении свёртываемости крови. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Pravda.Ru.

Когда синяки — повод обратиться к врачу

Такая реакция может быть побочным эффектом от приёма препаратов, разжижающих кровь. Однако если человек не принимает антикоагулянты, стоит не откладывая обратиться к специалисту и сдать анализы.

"Всегда идите к терапевту в первую очередь — это первое. Потом. Если он увидит, что есть патология в общем анализе крови и при этом в свертываемости, он направит уже к гематологу", — подчеркнула Ирина Ярцева.

По словам врача, синяки, появляющиеся регулярно, особенно на ногах или руках, могут быть признаком более серьёзных заболеваний, связанных не только с системой крови.

Возможные причины: от анемии до алкоголизма

Ярцева отмечает, что постоянные кровоподтёки могут быть связаны с:

  • анемией;
  • хроническими проблемами ЖКТ;
  • нехваткой белка;
  • последствиями злоупотребления алкоголем.

Кроме того, у некоторых людей организм может терять способность нормально образовывать сгустки крови, что увеличивает риск внутренних кровотечений даже при незначительном воздействии.

Что говорят другие специалисты?

Главврач центра хронических болезней Golden Care Анастасия Гольцман ранее напоминала, что появление спонтанных синяков может быть одним из симптомов гемофилии — наследственного заболевания, при котором нарушается процесс свёртывания крови.

Частые носовые кровотечения, кровоточивость дёсен и трудности с остановкой крови даже при небольших порезах также должны насторожить, отметила она.

