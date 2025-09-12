Комета 3I/ATLAS: медленный старт, но скорость, как у молнии — парадокс Вселенной

Представьте объект, мчащийся сквозь космос быстрее, чем любой известный нам межзвездный гость. Это не фантастика — это реальность кометы 3I/ATLAS, которая ставит учёных в тупик. Почему её скорость не поддаётся объяснению? Давайте разберёмся.

Обнаружение и траектория

Комета 3I/ATLAS была замечена 1 июля 2025 года на расстоянии около 670 миллионов километров от Солнца — чуть ближе орбиты Юпитера. Сейчас она приближается к Марсу, а 29 октября достигнет перигелия: всего 203 миллиона километров от нашего светила, что ближе Марса на десятки миллионов километров.

Её скорость относительно Солнца — впечатляющие 58 километров в секунду. Для сравнения:

оумуамуа летел со скоростью 26 км/с.

комета Борисова — 32 км/с.

Это делает 3I/ATLAS втрое быстрее зондов "Вояджер", которые покинули Солнечную систему после серии гравитационных манёвров у планет.

Анализ происхождения: тайна скорости

Учёные проследили траекторию кометы за последние 100 миллионов лет и сравнили с 30 миллионами звёзд из каталога Gaia. Результаты поразительны: она пролетела близко к 25 звёздам, а однажды, 1,64 миллиона лет назад, прошла менее чем в световом году от двойной системы красных карликов G 137-54 и G 137-55. Относительно этих звёзд скорость достигала 28 км/с, а у некоторых — превышала 100 км/с.

Исследователи пришли к выводу: ни одна из этих систем не могла "выбросить" комету с такой скоростью. Гравитационное влияние планет и звёзд недостаточно, а ускорение от пролётов мимо других систем слишком мало для накопления нужной скорости. Значит, 3I/ATLAS изначально летела быстро. Как это возможно — загадка.

Возможные объяснения

Учёные рассматривают гипотезы, включая искусственное происхождение. Они обсуждают признаки, которые могли бы указывать на внеземной зонд. Пока ответов нет, но 3I/ATLAS открывает двери для новых исследований.