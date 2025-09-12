Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
галактика млечный путь
галактика млечный путь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:18

Комета 3I/ATLAS: медленный старт, но скорость, как у молнии — парадокс Вселенной

Астрономы обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS с рекордной скоростью 58 км/с

Представьте объект, мчащийся сквозь космос быстрее, чем любой известный нам межзвездный гость. Это не фантастика — это реальность кометы 3I/ATLAS, которая ставит учёных в тупик. Почему её скорость не поддаётся объяснению? Давайте разберёмся.

Обнаружение и траектория

Комета 3I/ATLAS была замечена 1 июля 2025 года на расстоянии около 670 миллионов километров от Солнца — чуть ближе орбиты Юпитера. Сейчас она приближается к Марсу, а 29 октября достигнет перигелия: всего 203 миллиона километров от нашего светила, что ближе Марса на десятки миллионов километров.

Её скорость относительно Солнца — впечатляющие 58 километров в секунду. Для сравнения:

  • оумуамуа летел со скоростью 26 км/с.
  • комета Борисова — 32 км/с.

Это делает 3I/ATLAS втрое быстрее зондов "Вояджер", которые покинули Солнечную систему после серии гравитационных манёвров у планет.

Анализ происхождения: тайна скорости

Учёные проследили траекторию кометы за последние 100 миллионов лет и сравнили с 30 миллионами звёзд из каталога Gaia. Результаты поразительны: она пролетела близко к 25 звёздам, а однажды, 1,64 миллиона лет назад, прошла менее чем в световом году от двойной системы красных карликов G 137-54 и G 137-55. Относительно этих звёзд скорость достигала 28 км/с, а у некоторых — превышала 100 км/с.

Исследователи пришли к выводу: ни одна из этих систем не могла "выбросить" комету с такой скоростью. Гравитационное влияние планет и звёзд недостаточно, а ускорение от пролётов мимо других систем слишком мало для накопления нужной скорости. Значит, 3I/ATLAS изначально летела быстро. Как это возможно — загадка.

Возможные объяснения

Учёные рассматривают гипотезы, включая искусственное происхождение. Они обсуждают признаки, которые могли бы указывать на внеземной зонд. Пока ответов нет, но 3I/ATLAS открывает двери для новых исследований.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые опровергают связь темной материи с первичными черными дырами сегодня в 16:35

Темная материя: простой инсайт, чтобы опередить всех в понимании черных дыр

Астрономы пытаются развеять миф о темной материи из черных дыр, но их аргументы полны пробелов. Что ждет Вселенную: частицы или дыры?

Читать полностью » Ученые обнаружили иридесцентный мех у 14 новых видов млекопитающих сегодня в 8:35

Тайна музейных экспонатов: как обычные грызуны сияют, словно драгоценности — сенсационное открытие

Новое исследование раскрывает, что иридесцентный мех встречается у 14 видов млекопитающих, включая грызунов и землероек. Ученые обнаружили скрытый блеск, ранее считавшийся редким, благодаря анализу музейных экспонатов.

Читать полностью » Астероид 2025 PN7 движется рядом с Землёй уже 60 лет — Pan-STARRS сегодня в 7:35

Земля обзавелась тайным соседом: десятилетиями рядом кружил "невидимый спутник"

Учёные обнаружили астероид 2025 PN7 – квазилуну Земли, 60 лет движущуюся в фазовом резонансе. Объект размером 19 м отслеживают с 2014 года, а китайская миссия Tianwen-2 уже направлена к аналогичному телу Камоалева.

Читать полностью » Ронделы эпохи неолита в Рехнице: что рассказали древние кольца о первых земледельцах Европы сегодня в 6:35

Древнее Стоунхенджа: что общего у австрийских сооружений с Чехией и Германией — секрет на кончике лопаты

В Австрии обнаружены три уникальных рондела эпохи неолита возрастом 6500 лет. Эти кольцевые сооружения, связанные с ритуалами и астрономией, раскрывают тайны первых земледельцев Европы и их культурных связей.

Читать полностью » Новые находки в Rising Star: 1500 костей меняют представления о древних ритуалах сегодня в 5:35

Обнаружено 1500 окаменелостей: как существа с мозгом младенца создали первые ритуалы

Новое исследование Ли Бергера обнаружило убедительные доказательства: Homo naledi с мозгом 550 см³ практиковали преднамеренные захоронения 240 тыс. лет назад. Находка в пещере Rising Star ставит под вопрос теории о связи интеллекта и обрядов.

Читать полностью » Учёные Университета Барселоны: сегодня в 4:26

Микропластик тоннами уходит в море — но там его ждёт неожиданный враг

Средиземное море нашло неожиданный способ бороться с пластиком: морская трава превращает его в «шары Посейдона» и возвращает на берег.

Читать полностью » Экспедиция Legambiente и Cipra Italia выявила ускоренное таяние альпийских ледников сегодня в 3:26

За 60 лет — минус площадь озера Комо: таяние льда в Альпах бьёт рекорды

Альпийские ледники стремительно исчезают: горы теряют устойчивость, а на месте льда рождаются новые экосистемы. Экологи предупреждают о грозящей катастрофе.

Читать полностью » PNAS: учёные зафиксировали сбой апвеллинга в Панаме из-за ослабления пассатов сегодня в 2:16

Море у берегов Панамы неожиданно изменилось — учёные в замешательстве

В Панамском заливе впервые за сорок лет не произошло природное явление, защищавшее океан и рыболовство. Учёные считают это тревожным сигналом.

Читать полностью »

Новости
Дом

Адвокат Мария Архипова рассказала, как действовать при протечке в квартире
Еда

Кулинары: минимум 10 минут вымешивания делает пельменное тесто эластичным
Красота и здоровье

Неврологи: дрожь и онемение в руках могут быть симптомами болезни Паркинсона
Авто и мото

Продажи автомобилей Tenet в России превысили 40 штук за первые 10 дней — "Автостат Инфо"
УрФО

В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии, Франция также планирует вернуться
Наука

Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды
Садоводство

Муку можно использовать в саду для улучшения почвы и борьбы с насекомыми
Питомцы

Бородатые породы собак отличаются харизмой и необычной внешностью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet