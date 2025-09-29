Неделя у океана за 500 евро: как во Вьетнаме возможно всё
Почему одни страны влекут нас с детства, а другие кажутся далекими и чужими? Автор блога Elena Repich призналась, что Азия никогда не была её мечтой. Однако повод появился неожиданно: сосед переехал работать в Ханой, и это пробудило интерес. Поездка состоялась в мае, хотя планировалась раньше.
Первые шаги в Ханое
Дорога во Вьетнам для многих туристов связана с пересадками через Китай, но этот вариант не подошёл. Автор выбрала прямой рейс Иркутск-Ханой авиакомпании "Ираэро", добравшись в Иркутск рейсом "Победы".
Финансовый вопрос решился не сразу: "Я взяла с собой новые евро и старые доллары. В аэропорту я смогла поменять только евро. Мне дали очень большие по номиналу местные деньги. 50 евро хватило на первые пару дней. Старые доллары приняли по хорошему курсу в обменнике в центре".
В столице Вьетнама есть чем заняться: парки, музеи, храмы. Передвигаться удобнее всего на такси или через приложения Grab и Maxim. Но именно мотоциклисты производят самое сильное впечатление на приезжих: их очень много, и движение кажется хаотичным.
Необычные гастрономические открытия — местные суши, кофе с яйцом и экзотические фрукты. Однако запах дуриана и хлебного дерева автору оказался неприятен. В числе находок — любимый бренд UNIQLO и… классический бальзам "Звёздочка", который по-прежнему продаётся повсюду.
Дананг: океан, сервис и гастрономия
Следующий пункт путешествия — побережье. В Дананге заранее забронированный бюджетный отель удивил уровнем сервиса: стирка, бассейн на крыше, близость океана. "Водитель такси из аэропорта был очень вежлив и предложил мне свои услуги водителя на время поездки", — вспоминает автор.
Неделя отдыха обошлась примерно в 500 евро, и этого хватило даже на личного водителя, который одновременно выступал фотографом. Благодаря разнице во времени удобно совмещать отдых и работу: днём экскурсии и море, вечером — удалённые задачи.
Питание стало отдельным впечатлением. "В Дананге я впервые за последние несколько лет ела лангуста. Питалась в основном свежими морепродуктами гриль, так как они там очень дешевы". Особого внимания заслуживают рестораны с системой all-you-can-eat: за фиксированную цену около 1000 рублей гости выбирают продукты и готовят их самостоятельно на гриле.
Традиционный массаж и отдых
Массаж во Вьетнаме — это индустрия, поставленная "на поток". Автор отмечает: "Удалось несколько раз сделать массаж ног, устав под конец дня, и один раз — головы и плеч". Особенно понравился салон рядом с отелем.
Эта часть поездки оказалась столь же насыщенной, как и экскурсии: сочетание моря, гастрономии и расслабляющих процедур сделало пребывание незабываемым.
Итоги и наблюдения
Автор подвела итоги:
- отели и сервис приятно удивили;
- достопримечательности оказались "просто огонь";
- массаж — "10/10";
- морепродукты разнообразны и доступны;
- фрукты не произвели впечатления, в первую очередь из-за запаха дуриана;
- обилие мотоциклов на улицах создаёт дискомфорт;
- обмен валюты прост и выгоден.
Отдельный совет — пользоваться приложениями такси и заранее планировать маршруты. В Нячанге можно обменять даже наличные рубли на донги, а в банкоматах VRB — снять деньги с карты "Мир".
Немного о культуре и еде
Стоит помнить, что дуриан принято есть только свежим, при вас разделанным. Для многих туристов вкус этого фрукта непривычен и кажется резким. Его едят в небольшом количестве, как деликатес, а не килограммами.
Интересно, что Вьетнам продолжает оставаться одной из самых дешёвых стран для путешествий. При этом сервис и инфраструктура для туристов развиваются быстрыми темпами.
Поездка во Вьетнам стала для автора примером того, как страна, не вызывавшая особого интереса, может удивить. Атмосфера, еда, море и доступность отдыха формируют особый микс впечатлений, ради которых стоит вернуться снова.
