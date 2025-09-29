Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ханой, столица Вьетнама
Ханой, столица Вьетнама
© commons.wikimedia.org by Nam-ho Park is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:50

Неделя у океана за 500 евро: как во Вьетнаме возможно всё

Дананг удивил туристку сервисом: отель с бассейном на крыше и недорогие морепродукты гриль

Почему одни страны влекут нас с детства, а другие кажутся далекими и чужими? Автор блога Elena Repich призналась, что Азия никогда не была её мечтой. Однако повод появился неожиданно: сосед переехал работать в Ханой, и это пробудило интерес. Поездка состоялась в мае, хотя планировалась раньше.

Первые шаги в Ханое

Дорога во Вьетнам для многих туристов связана с пересадками через Китай, но этот вариант не подошёл. Автор выбрала прямой рейс Иркутск-Ханой авиакомпании "Ираэро", добравшись в Иркутск рейсом "Победы".

Финансовый вопрос решился не сразу: "Я взяла с собой новые евро и старые доллары. В аэропорту я смогла поменять только евро. Мне дали очень большие по номиналу местные деньги. 50 евро хватило на первые пару дней. Старые доллары приняли по хорошему курсу в обменнике в центре".

В столице Вьетнама есть чем заняться: парки, музеи, храмы. Передвигаться удобнее всего на такси или через приложения Grab и Maxim. Но именно мотоциклисты производят самое сильное впечатление на приезжих: их очень много, и движение кажется хаотичным.

Необычные гастрономические открытия — местные суши, кофе с яйцом и экзотические фрукты. Однако запах дуриана и хлебного дерева автору оказался неприятен. В числе находок — любимый бренд UNIQLO и… классический бальзам "Звёздочка", который по-прежнему продаётся повсюду.

Дананг: океан, сервис и гастрономия

Следующий пункт путешествия — побережье. В Дананге заранее забронированный бюджетный отель удивил уровнем сервиса: стирка, бассейн на крыше, близость океана. "Водитель такси из аэропорта был очень вежлив и предложил мне свои услуги водителя на время поездки", — вспоминает автор.

Неделя отдыха обошлась примерно в 500 евро, и этого хватило даже на личного водителя, который одновременно выступал фотографом. Благодаря разнице во времени удобно совмещать отдых и работу: днём экскурсии и море, вечером — удалённые задачи.

Питание стало отдельным впечатлением. "В Дананге я впервые за последние несколько лет ела лангуста. Питалась в основном свежими морепродуктами гриль, так как они там очень дешевы". Особого внимания заслуживают рестораны с системой all-you-can-eat: за фиксированную цену около 1000 рублей гости выбирают продукты и готовят их самостоятельно на гриле.

Традиционный массаж и отдых

Массаж во Вьетнаме — это индустрия, поставленная "на поток". Автор отмечает: "Удалось несколько раз сделать массаж ног, устав под конец дня, и один раз — головы и плеч". Особенно понравился салон рядом с отелем.

Эта часть поездки оказалась столь же насыщенной, как и экскурсии: сочетание моря, гастрономии и расслабляющих процедур сделало пребывание незабываемым.

Итоги и наблюдения

Автор подвела итоги:

  • отели и сервис приятно удивили;
  • достопримечательности оказались "просто огонь";
  • массаж — "10/10";
  • морепродукты разнообразны и доступны;
  • фрукты не произвели впечатления, в первую очередь из-за запаха дуриана;
  • обилие мотоциклов на улицах создаёт дискомфорт;
  • обмен валюты прост и выгоден.

Отдельный совет — пользоваться приложениями такси и заранее планировать маршруты. В Нячанге можно обменять даже наличные рубли на донги, а в банкоматах VRB — снять деньги с карты "Мир".

Немного о культуре и еде

Стоит помнить, что дуриан принято есть только свежим, при вас разделанным. Для многих туристов вкус этого фрукта непривычен и кажется резким. Его едят в небольшом количестве, как деликатес, а не килограммами.

Интересно, что Вьетнам продолжает оставаться одной из самых дешёвых стран для путешествий. При этом сервис и инфраструктура для туристов развиваются быстрыми темпами.

Поездка во Вьетнам стала для автора примером того, как страна, не вызывавшая особого интереса, может удивить. Атмосфера, еда, море и доступность отдыха формируют особый микс впечатлений, ради которых стоит вернуться снова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Музеи Москвы за 2–3 дня: Кремль, Третьяковка, Пушкинский музей сегодня в 12:40

Музейная Москва за 2–3 дня: лучший маршрут без очередей

Неделя или уик-энд в Москве — и десятки музеев. Собрали короткий список хедлайнеров, детских и необычных площадок, плюс готовые маршруты и лайфхаки.

Читать полностью » Индустриальный туризм в России: шахты, заводы и роботостроение сегодня в 11:35

Экскурсия по шахте и урок криптовалюты: туризм, который ломает стереотипы

Дворцы, крепости, парки и «сканди» улочки — всё в 1–2 часах от Петербурга. Выбрали 7 городов, где за день успеете увидеть главное и не устанете в дороге.

Читать полностью » Семь направлений за два часа: куда съездить вблизи Санкт-Петербурга сегодня в 10:31

Дворцы, крепости и кирхи на одной дуге: маршрут выходного дня вокруг Северной столицы

Дворцы, крепости, парки и «сканди» улочки — всё в 1–2 часах от Петербурга. Выбрали 7 городов, где за день успеете увидеть главное и не устанете в дороге.

Читать полностью » Сергиев Посад: что посмотреть туристу - лавра, музеи и матрёшки сегодня в 9:26

Сергиев Посад: город святынь, матрёшек и музеев, который удивляет с первой прогулки

Сергиев Посад — не только Лавра: мастерские, интерактивные музеи и вкус дореволюционной кухни. Маршрут на 1–2 дня с видами, ремёслами и гастрономией.

Читать полностью » Осень в Териберке: плюсы отдыха, цены и маршруты 2025 сегодня в 8:26

Териберка: край, где тундра встречается с океаном и легенды оживают в пейзаже

Териберка — край суровых пейзажей и северной магии. Здесь киты, сияние и кладбище кораблей, а каждый сезон открывает новые грани.

Читать полностью » Воронеж: что посмотреть туристу - маршрут по городу и области сегодня в 7:21

Воронеж без штампов: колыбель флота, чёрный зефир и пещерные святыни в одном маршруте

Воронеж удивляет не только кораблями Петра I, но и чёрным зефиром, памятниками героям книг и сказок, а также бобровым питомником.

Читать полностью » Музеи и арт-объекты Пензы: Московская улица, набережная, Покаяние сегодня в 6:21

Пенза вне радаров: город, где в одном маршруте сходятся купцы, авангард и урбанистика

Пенза — город сюрпризов: мозаики, театры, набережные и скульптурные парки. Собрали маршрут на 2–3 дня по Пензе и области с полезными адресами и идеями для выездов.

Читать полностью » Южные курорты РФ: сравнение Чёрного, Азовского и Каспийского морей сегодня в 5:04

Южные моря России без фильтров: куда ехать между Чёрным, Азовским и Каспием

Южные моря России — это не только шезлонги. Разбираем, где найти песок, где — тишину, а где — море плюс экскурсии, чтобы собрать идеальный маршрут.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Цитрусовые и липкая лента защищают рассаду от кошачьих лап — владелец питомца
Дом

Расчёт стоимости ремонта квартиры: материалы, работы и расходы
Культура и шоу-бизнес

Инсайдеры: эмоциональная дистанция между Гарри и принцем Уильямом остаётся неизменной
Питомцы

Английский той-терьер: стандарт породы и особенности содержания
Авто и мото

В России стоки новых машин упали почти вдвое с января 2024 года — Коммерсант
Садоводство

Борьба с проволочником осенью в Брянской области снижает ущерб урожаю
Спорт и фитнес

Спенсер Карбери: Овечкин может сыграть в предсезонных матчах
ДФО

ДТП с рейсовым автобусом произошло в Кабанском районе Бурятии — проверку начала прокуратура
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet