Неделя у океана за 500 евро: как во Вьетнаме возможно всё

Почему одни страны влекут нас с детства, а другие кажутся далекими и чужими? Автор блога Elena Repich призналась, что Азия никогда не была её мечтой. Однако повод появился неожиданно: сосед переехал работать в Ханой, и это пробудило интерес. Поездка состоялась в мае, хотя планировалась раньше.

Первые шаги в Ханое

Дорога во Вьетнам для многих туристов связана с пересадками через Китай, но этот вариант не подошёл. Автор выбрала прямой рейс Иркутск-Ханой авиакомпании "Ираэро", добравшись в Иркутск рейсом "Победы".

Финансовый вопрос решился не сразу: "Я взяла с собой новые евро и старые доллары. В аэропорту я смогла поменять только евро. Мне дали очень большие по номиналу местные деньги. 50 евро хватило на первые пару дней. Старые доллары приняли по хорошему курсу в обменнике в центре".

В столице Вьетнама есть чем заняться: парки, музеи, храмы. Передвигаться удобнее всего на такси или через приложения Grab и Maxim. Но именно мотоциклисты производят самое сильное впечатление на приезжих: их очень много, и движение кажется хаотичным.

Необычные гастрономические открытия — местные суши, кофе с яйцом и экзотические фрукты. Однако запах дуриана и хлебного дерева автору оказался неприятен. В числе находок — любимый бренд UNIQLO и… классический бальзам "Звёздочка", который по-прежнему продаётся повсюду.

Дананг: океан, сервис и гастрономия

Следующий пункт путешествия — побережье. В Дананге заранее забронированный бюджетный отель удивил уровнем сервиса: стирка, бассейн на крыше, близость океана. "Водитель такси из аэропорта был очень вежлив и предложил мне свои услуги водителя на время поездки", — вспоминает автор.

Неделя отдыха обошлась примерно в 500 евро, и этого хватило даже на личного водителя, который одновременно выступал фотографом. Благодаря разнице во времени удобно совмещать отдых и работу: днём экскурсии и море, вечером — удалённые задачи.

Питание стало отдельным впечатлением. "В Дананге я впервые за последние несколько лет ела лангуста. Питалась в основном свежими морепродуктами гриль, так как они там очень дешевы". Особого внимания заслуживают рестораны с системой all-you-can-eat: за фиксированную цену около 1000 рублей гости выбирают продукты и готовят их самостоятельно на гриле.

Традиционный массаж и отдых

Массаж во Вьетнаме — это индустрия, поставленная "на поток". Автор отмечает: "Удалось несколько раз сделать массаж ног, устав под конец дня, и один раз — головы и плеч". Особенно понравился салон рядом с отелем.

Эта часть поездки оказалась столь же насыщенной, как и экскурсии: сочетание моря, гастрономии и расслабляющих процедур сделало пребывание незабываемым.

Итоги и наблюдения

Автор подвела итоги:

отели и сервис приятно удивили;

достопримечательности оказались "просто огонь";

массаж — "10/10";

морепродукты разнообразны и доступны;

фрукты не произвели впечатления, в первую очередь из-за запаха дуриана;

обилие мотоциклов на улицах создаёт дискомфорт;

обмен валюты прост и выгоден.

Отдельный совет — пользоваться приложениями такси и заранее планировать маршруты. В Нячанге можно обменять даже наличные рубли на донги, а в банкоматах VRB — снять деньги с карты "Мир".

Немного о культуре и еде

Стоит помнить, что дуриан принято есть только свежим, при вас разделанным. Для многих туристов вкус этого фрукта непривычен и кажется резким. Его едят в небольшом количестве, как деликатес, а не килограммами.

Интересно, что Вьетнам продолжает оставаться одной из самых дешёвых стран для путешествий. При этом сервис и инфраструктура для туристов развиваются быстрыми темпами.

Поездка во Вьетнам стала для автора примером того, как страна, не вызывавшая особого интереса, может удивить. Атмосфера, еда, море и доступность отдыха формируют особый микс впечатлений, ради которых стоит вернуться снова.