Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:07

Сладости не виноваты: 5 неожиданных продуктов, разрушающих зубы

Цитрусы и йогурты: неожиданные враги здоровых зубов

Когда речь заходит о здоровье зубов, первым "врагом" обычно называют сахар. Но стоматологи уверяют: далеко не только сладости способны разрушать эмаль и провоцировать кариес. Некоторые продукты, которые мы считаем вполне безобидными, оказываются не менее вредными для полости рта.

Почему еда так сильно влияет на зубы

Состояние зубов зависит не только от гигиены или наследственности. Важнейшую роль играет именно питание. Продукты могут изменять кислотно-щелочной баланс, разрушать эмаль, задерживаться между зубами и становиться источником пищи для бактерий. Поэтому иногда вредят не конфеты, а совершенно "здоровые" закуски.

"Пища играет важную роль в здоровье полости рта, часто больше, чем многие думают", — сказал стоматолог доктор Сандип Сачар.

Сухофрукты

Кусочки сушеного манго или изюма многим кажутся хорошей альтернативой сладостям. Но в действительности такие перекусы способны нанести серьёзный вред. Сухофрукты очень липкие и содержат концентрированный сахар. Они прилипают к эмали и создают идеальные условия для бактерий, которые разрушают зубы.

Совет стоматологов прост: употребляйте сухофрукты вместе с другой пищей — так они быстрее вымоются слюной и не задержатся во рту надолго.

Солёные крекеры и чипсы

Мало кто связывает солёные закуски с кариесом. Но крахмал, содержащийся в крекерах и чипсах, при жевании превращается в сахароподобную массу. Она заполняет промежутки между зубами и становится "пищей" для бактерий не хуже конфет.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны и грейпфруты полезны для иммунитета, но злоупотребление ими может повредить зубную эмаль. Высокая кислотность этих фруктов со временем разъедает верхний слой. Особенно вредно часто сосать дольки лимона или апельсина.

Стоматологи рекомендуют: после употребления цитрусовых подождите полчаса и только затем чистите зубы. Так эмаль успеет восстановиться и не пострадает от щётки.

Ароматизированные йогурты

Йогурт богат кальцием и пробиотиками, однако не все его виды одинаково полезны. В большинстве сладких йогуртов содержится много добавленного сахара, который сводит на нет их положительное влияние. Лучше выбирать несладкие или с минимальным количеством подсластителей.

Батончики мюсли и "энергетики"

Эти продукты нередко позиционируются как полезные перекусы. Но в действительности многие батончики содержат мед, сиропы и сухофрукты, которые придают липкость и перегружают зубы сахаром. Чем чаще они остаются на эмали, тем выше риск кариеса.

Стоматологи советуют отдавать предпочтение батончикам без липкой начинки и всегда запивать их водой.

Главное правило — умеренность

Не нужно полностью исключать перечисленные продукты. Но важно учитывать частоту и обстоятельства их употребления.

"Время, частота и привычки полости рта после еды имеют наибольшее значение", — отметил доктор Сандип Сачар.

Лучше есть такие закуски вместе с другой едой и не забывать о регулярной гигиене: так зубы будут надежнее защищены от повреждений.

