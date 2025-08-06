Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 19:26

Рыба, молоко и картофель: 5 удивительных продуктов для лечения артрита — не верьте мифам

Как диета влияет на артрит: 5 продуктов, которые стоит вернуть в рацион

Интернет и соцсети пестрят советами о диете при артрите, однако далеко не вся информация соответствует научным данным. Диетологи призывают не верить тревожным заголовкам и мифам, особенно если речь идёт о продуктах, якобы усиливающих воспаление. Некоторые из них, наоборот, способны снизить болевой синдром и поддержать здоровье суставов.

Эксперты по питанию назвали пять продуктов, которые часто ошибочно считают вредными для больных артритом, хотя на самом деле они могут облегчить течение болезни.

1. Рыбные консервы
Несмотря на предвзятое отношение, консервированная жирная рыба — лосось, сардины, анчоусы, сельдь и скумбрия — заслуживает места в рационе. Диетолог Дастин Мур из Калифорнийского университета в Лонг-Бич отметил, что при артрите основным симптомом является воспаление, а омега-3 жиры, содержащиеся в этой рыбе, особенно ЭПК и ДГК, активно борются с ним. По его словам, особенно полезна жирная рыба при ревматоидном артрите — она может уменьшить частоту обострений и снизить болевой синдром.

2. Молочные продукты
Зарегистрированный диетолог из Техаса Сара Уильямс рассказала, что многие боятся молока и сыра, считая их провокаторами воспалений. Однако молочные продукты содержат кальций и витамин D, необходимые для крепких костей и суставов. Исследования опровергли миф о "воспалительных свойствах" молочки. Особое внимание специалисты советуют уделить йогурту — его регулярное употребление связано с пониженным уровнем воспалительных маркеров в крови.

3. Картофель
Паслёновые овощи, включая картофель, часто считают триггерами воспаления, но, по мнению Сары Уильямс, в этом нет оснований. Она подчеркнула, что картофель богат калием, витамином С и антиоксидантами. Тем, кто сомневается, эксперты советуют провести простой эксперимент: исключить продукт из рациона на пару недель, а затем вернуть — и оценить реакцию организма. Также стоит обратить внимание на фиолетовый и сладкий картофель: они не относятся к паслёновым и содержат вещества, снижающие воспаление.

4. Растительные масла
Масла из семян часто оказываются под подозрением из-за содержания линолевой кислоты, которую связывают с воспалительными реакциями. Однако систематический обзор 11 исследований показал, что масла — особенно льняное, рапсовое и кунжутное — могут снижать уровень окислительного стресса и улучшать показатели сахара и липидов в крови. Что касается соевого масла, современные исследования показывают, что оно не оказывает негативного влияния на воспаление и, напротив, поддерживает здоровье сердца. Это особенно важно, поскольку ревматоидный артрит повышает риск сердечной недостаточности.

5. Помидоры
Как и картофель, томаты принадлежат к семейству паслёновых, что стало причиной их негативной репутации. Тем не менее, Уильямс отметила, что помидоры содержат ликопин — антиоксидант, борющийся с воспалением. Исследования показали, что у людей с остеоартритом колена уровень ликопина ниже, чем у тех, кто не страдает этим заболеванием. Витамин Е, содержащийся в оливковом масле и авокадо, помогает усваивать ликопин, поэтому диетологи советуют сочетать эти продукты — например, в салате с томатами, авокадо и оливковым маслом.

Что действительно стоит ограничить
Хотя сбалансированный рацион допускает разнообразие, диетологи предупреждают, что некоторые продукты действительно могут усиливать воспаление. К ним относятся жареная еда, сладкие напитки и алкоголь. Уильямс посоветовала наблюдать за реакцией организма и корректировать питание индивидуально.

Мнение специалистов
Диетологи подчеркивают, что питание играет важную роль в борьбе с симптомами артрита. При этом ряд популярных продуктов, которых пациенты стремятся избегать, может оказаться не вредным, а полезным. Главное — ориентироваться на научные данные и слушать своё тело. А при стойкой боли специалисты рекомендуют обратиться к врачу за комплексным лечением.

