Тревога без причины, тошнота без еды: какие сигналы выдают надвигающийся сердечный приступ

Когда сердце перестаёт получать достаточно крови и кислорода, оно подаёт сигналы, которые легко спутать с другими проблемами. Кардиологи предупреждают: сердечный приступ может начаться вовсе не с резкой боли в груди, а с непривычных ощущений в самых неожиданных местах. Игнорировать такие сигналы нельзя — промедление может стоить здоровья и даже жизни.

Почему сердечные приступы распознают не сразу

Закупорка коронарной артерии или разрыв бляшки приводит к формированию тромба, который блокирует кровоток. Из-за этого часть сердечной мышцы начинает страдать от кислородного голодания. Женщины чаще всего списывают необычные ощущения на стресс или усталость, а мужчины — на нервное напряжение или переутомление. Именно поэтому врачи советуют прислушиваться к телу и не откладывать визит в больницу.

"Задержка может привести к необратимому повреждению сердца", — сказал кардиолог Клайд Янси.

1. Боль в челюсти или руке

Неожиданный дискомфорт в нижней челюсти или предплечье — симптом, который легко перепутать с проблемами зубов или суставов. Некоторые пациенты обращаются к стоматологу, думая, что дело в зубах. На самом деле такая боль может быть сигналом сердца. Чаще всего неприятные ощущения отдают в левую часть тела.

2. Тошнота и расстройства пищеварения

Ощущение тяжести в желудке, кислотный рефлюкс, изжога или даже рвота тоже могут быть признаками инфаркта. Особенно это касается ситуаций, когда стандартные лекарства от несварения не помогают. Если человек находится в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, игнорировать такие симптомы опасно.

3. Чувство надвигающейся беды

Кардиологи отмечают: у некоторых пациентов сердечный приступ сопровождается сильным внутренним беспокойством. Это не обычная тревога, а ощущение, что "что-то серьёзно не так". Подобный симптом часто описывают люди, которые в итоге пережили инфаркт.

"Это может быть просто осознавание, просто чувство, что что-то не так", — отметил кардиолог.

4. Потливость и липкая кожа

Когда сердце работает на пределе, симпатическая нервная система реагирует сильным стрессом. Человек внезапно начинает потеть, кожа становится липкой и холодной. Особенно тревожно, если это происходит при небольшой нагрузке или даже в покое. Если симптомы усиливаются при ходьбе или физическом усилии, но проходят в покое, это не повод откладывать обследование.

5. Постоянная усталость

Ограничение притока крови к сердцу приводит к кислородному голоданию всего организма. В результате появляется слабость, одышка даже при привычной активности, туман в голове. Многие объясняют это возрастом или хронической усталостью, но врачи предупреждают: такое состояние может быть предвестником инфаркта.

Истории пациентов

Жительница пригорода Детройта Линдси Шанкс однажды проснулась ночью от острой боли между лопатками. Её руки онемели, появилась сильная тошнота. Сначала женщина решила, что это паническая атака, но в больнице выяснилось — произошёл инфаркт.

Другой случай — у 40-летнего предпринимателя Бена Реннерта из Висконсина. Он почувствовал "сто фунтов давления" на грудь и покалывание в руках прямо во время поездки за детьми. Мужчина был срочно госпитализирован, и врачи подтвердили сердечный приступ.

Как снизить риски

Кардиологи подчеркивают: сердечные клетки не восстанавливаются, поэтому главное — профилактика. Среди основных мер:

контроль артериального давления и уровня холестерина;

отказ от курения;

умеренное потребление алкоголя;

физическая активность не менее 150 минут в неделю;

сбалансированное питание.

Регулярные обследования и внимательное отношение к сигналам организма помогают вовремя предотвратить серьёзные осложнения. Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше проконсультироваться с врачом.