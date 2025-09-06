Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в сердце
Боль в сердце
© freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:34

Тревога без причины, тошнота без еды: какие сигналы выдают надвигающийся сердечный приступ

Кардиолог Янси: сердечный приступ может проявляться болью в челюсти или тошнотой

Когда сердце перестаёт получать достаточно крови и кислорода, оно подаёт сигналы, которые легко спутать с другими проблемами. Кардиологи предупреждают: сердечный приступ может начаться вовсе не с резкой боли в груди, а с непривычных ощущений в самых неожиданных местах. Игнорировать такие сигналы нельзя — промедление может стоить здоровья и даже жизни.

Почему сердечные приступы распознают не сразу

Закупорка коронарной артерии или разрыв бляшки приводит к формированию тромба, который блокирует кровоток. Из-за этого часть сердечной мышцы начинает страдать от кислородного голодания. Женщины чаще всего списывают необычные ощущения на стресс или усталость, а мужчины — на нервное напряжение или переутомление. Именно поэтому врачи советуют прислушиваться к телу и не откладывать визит в больницу.

"Задержка может привести к необратимому повреждению сердца", — сказал кардиолог Клайд Янси.

1. Боль в челюсти или руке

Неожиданный дискомфорт в нижней челюсти или предплечье — симптом, который легко перепутать с проблемами зубов или суставов. Некоторые пациенты обращаются к стоматологу, думая, что дело в зубах. На самом деле такая боль может быть сигналом сердца. Чаще всего неприятные ощущения отдают в левую часть тела.

2. Тошнота и расстройства пищеварения

Ощущение тяжести в желудке, кислотный рефлюкс, изжога или даже рвота тоже могут быть признаками инфаркта. Особенно это касается ситуаций, когда стандартные лекарства от несварения не помогают. Если человек находится в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, игнорировать такие симптомы опасно.

3. Чувство надвигающейся беды

Кардиологи отмечают: у некоторых пациентов сердечный приступ сопровождается сильным внутренним беспокойством. Это не обычная тревога, а ощущение, что "что-то серьёзно не так". Подобный симптом часто описывают люди, которые в итоге пережили инфаркт.

"Это может быть просто осознавание, просто чувство, что что-то не так", — отметил кардиолог.

4. Потливость и липкая кожа

Когда сердце работает на пределе, симпатическая нервная система реагирует сильным стрессом. Человек внезапно начинает потеть, кожа становится липкой и холодной. Особенно тревожно, если это происходит при небольшой нагрузке или даже в покое. Если симптомы усиливаются при ходьбе или физическом усилии, но проходят в покое, это не повод откладывать обследование.

5. Постоянная усталость

Ограничение притока крови к сердцу приводит к кислородному голоданию всего организма. В результате появляется слабость, одышка даже при привычной активности, туман в голове. Многие объясняют это возрастом или хронической усталостью, но врачи предупреждают: такое состояние может быть предвестником инфаркта.

Истории пациентов

Жительница пригорода Детройта Линдси Шанкс однажды проснулась ночью от острой боли между лопатками. Её руки онемели, появилась сильная тошнота. Сначала женщина решила, что это паническая атака, но в больнице выяснилось — произошёл инфаркт.

Другой случай — у 40-летнего предпринимателя Бена Реннерта из Висконсина. Он почувствовал "сто фунтов давления" на грудь и покалывание в руках прямо во время поездки за детьми. Мужчина был срочно госпитализирован, и врачи подтвердили сердечный приступ.

Как снизить риски

Кардиологи подчеркивают: сердечные клетки не восстанавливаются, поэтому главное — профилактика. Среди основных мер:

  • контроль артериального давления и уровня холестерина;
  • отказ от курения;
  • умеренное потребление алкоголя;
  • физическая активность не менее 150 минут в неделю;
  • сбалансированное питание.

Регулярные обследования и внимательное отношение к сигналам организма помогают вовремя предотвратить серьёзные осложнения. Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше проконсультироваться с врачом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: спатифиллум и сансевиерия улучшают микроклимат для аллергиков сегодня в 15:47

Секрет свежего воздуха без дорогих очистителей — на подоконнике: как растения меняют жизнь аллергиков

Домашние растения способны стать неожиданными помощниками в борьбе с аллергией. Но какие именно выбрать и как за ними ухаживать, чтобы они реально помогли?

Читать полностью » Диетолог Елена Соломатина: резкий отказ от сахара вызывает стресс и упадок сил сегодня в 15:13

Сахар уходит — стресс приходит: как организм мстит за резкие перемены

Отказ от сахара — это не только тренд, но и серьезное испытание для организма. Узнайте, что происходит с вашим телом и психикой в процессе.

Читать полностью » Врачи раскрыли: как одиночество влияет на вес – 3 способа справиться с проблемой сегодня в 14:25

Еда вместо любви: вот что одиночество делает с вашей фигурой – ужасающие последствия

Одиночество и лишний вес: есть неочевидная связь! Диетологи утверждают, что эмоциональное состояние влияет на фигуру. Узнайте, как разорвать порочный круг и вернуть стройность!

Читать полностью » Стоматолог Давидян: отсутствие даже одного зуба может нарушить прикус и вызвать атрофию кости сегодня в 14:15

Потеря зуба — это не только эстетика: что происходит в организме дальше

Стоматолог объяснил, почему откладывать установку импланта дольше трёх-четырёх месяцев опасно для здоровья зубов и челюсти.

Читать полностью » Железо в печени: почему врачи рекомендуют минимальную термообработку сегодня в 13:25

Бюджетный суперфуд, перед которым меркнет мясо — 4 причины рискнуть и попробовать

Врач-диетолог Анна Белоусова раскрыла секреты субпродуктов: сердце с коэнзимом Q10, печень как рекордсмен по железу, скрытые риски мозгов и почки для диет. Кому категорически запрещено их употреблять?

Читать полностью » Врач Ахмеров: лишний вес связан с 30% случаев онкологии репродуктивной системы сегодня в 13:12

Ожирение и рак: связь, о которой редко говорят вслух

Онкогинеколог рассказал, как ожирение повышает риск рака яичников и почему лишний вес делает лечение сложнее и менее эффективным.

Читать полностью » Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта сегодня в 12:40

Держите телефон на уровне глаз: простая хитрость, которая спасет от инсульта

Травматолог Константин Терновой предупреждает: неправильное использование смартфона может вызвать инсульт и инфаркт спинного мозга. Узнайте, как избежать рисков и сохранить здоровье позвоночника.

Читать полностью » Волкова: свежие ягоды содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем привезённые аналоги сегодня в 12:19

Осень на вкус: свежие ягоды, которые заряжают энергией

Врач объяснила, почему свежие сезонные ягоды полезнее замороженных и привозных, и какие плоды особенно стоит включить в рацион.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Смартфон в туалете увеличивает риск геморроя на 50% — исследование США
Дом

Энергетические организации напомнили о пользе стирки при низкой температуре для экологии и тканей
Наука и технологии

Телескоп Джеймс Уэбб выявил планету у звезды Альфа Центавра A по данным NASA
Спорт и фитнес

Врачи назвали причины мышечной боли после спорта и способы её облегчить
Наука и технологии

Атмосфера K2-18b содержит диметилсульфид, связанный с межзвёздной средой
Питомцы

Хомяк становится идеальным питомцем благодаря простому уходу и низким расходам
Еда

Нутрициолог Попкова назвала самые полезные орехи для сердца и иммунитета
Туризм

На ВЭФ гостей угощают пловом с морепродуктами, стейком из палтуса и сетами с крабом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet