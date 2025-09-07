Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Колесо на мокром асфальте
Колесо на мокром асфальте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:27

Колёса в хлам за пару месяцев — вот откуда берётся быстрый износ резины

Основные причины неравномерного износа шин: рекомендации специалистов

Резина на колесах всегда изнашивается — это естественный процесс. Но если покрышки начинают стираться быстрее обычного и при этом неравномерно, это тревожный сигнал. Водители называют это явление просто: "машина жрет резину". И причин у такого дефекта может быть немало.

Основные причины преждевременного износа

Неравномерное стирание шин может быть следствием:

  • неправильного давления в колесах (как слишком низкого, так и избыточного);
  • сбитых углов схода-развала после удара или из-за установки неподходящих дисков;
  • изношенных деталей подвески или поврежденных колесных дисков;
  • слабого качества резины;
  • нарушенной геометрии кузова после аварии;
  • резкой езды с частыми быстрыми поворотами.

Чаще всего по характеру износа протектора можно определить, что именно стало причиной поломки.

Износ внутренней стороны

Если внутренняя часть покрышки стачивается равномерно, возможны следующие неисправности:

  • износ шаровых опор или сайлентблоков;
  • поврежденный подшипник ступицы;
  • слишком большой угол отрицательного развала.

Когда же износ приобретает пилообразную форму, это указывает на сбитый угол схождения, деформацию балки задней подвески или низкое качество самих шин.

Износ внешней стороны

Стирание наружной кромки покрышки обычно связано с:

  • нарушенным углом развала;
  • частыми быстрыми поворотами;
  • использованием дешевой резины.

Износ по краям или по центру

  • Если сильнее всего страдают боковины, проблема в перегрузке машины или недостаточном давлении.
  • Если же протектор выедается по центру, значит шина перекачана.

Бугры на протекторе

Иногда резина стирается неравномерно и образует бугры. Это почти всегда связано с плохой балансировкой колес или деформированным диском.

Что делать водителю

Чтобы устранить "жор" резины, специалисты советуют:

  • Проверить давление в шинах и отрегулировать его с учетом загрузки автомобиля.
  • Отрегулировать углы развала-схождения на стенде.
  • Проверить диски и при необходимости заменить их.
  • Провести балансировку колес.
  • Осмотреть элементы подвески, при необходимости заменить изношенные детали.
  • Если автомобиль попадал в ДТП, убедиться, что геометрия кузова восстановлена
  • Заменить покрышки, если устранение неисправностей не дало результата.

Своевременная диагностика и уход помогут не только сохранить резину, но и обеспечить безопасность на дороге.

