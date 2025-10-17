Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение вакуум
Упражнение вакуум
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Кубики не те, что на картинке: почему идеальный пресс существует только в фотошопе

Неровный пресс формируется из-за расположения перемычек — специалисты отмечают, что тренировки не меняют форму

Вы можете месяцами соблюдать диету и не пропускать ни одной тренировки, но когда наконец под кожей проступят заветные кубики, окажется, что они вовсе не такие, как на фото из фитнес-журналов. У кого-то их всего четыре, у кого-то восемь, у кого-то — они расположены под углом или асимметрично. Это не ошибка тренировок и не признак того, что вы всё делаете неправильно. Давайте разберёмся, откуда берутся неровные кубики пресса и можно ли что-то с этим сделать.

Генетика против перфекционизма

Форма пресса определяется не упражнениями и не количеством подходов в день. Виновником неровностей становится наша анатомия. Прямая мышца живота, которая и формирует кубики, разделена сухожильными перемычками — обычно их три или четыре. Именно они задают форму и расположение секций.

У одних людей перемычки проходят ровно и симметрично, у других — немного смещены. Когда мышцы увеличиваются в объёме, эта асимметрия становится более заметной. Поэтому даже при одинаковом проценте жира и одинаковой нагрузке кубики могут выглядеть по-разному. Это примерно как с цветом глаз: генетически задано, изменить нельзя.

Сколько кубиков у человека?

Количество секций тоже зависит от строения. У большинства людей их шесть, но встречаются варианты с четырьмя или восемью. Всё определяется тем, сколько сухожильных полос разделяют мышцу. Если их меньше, пресс будет короче; если больше — длиннее и рельефнее. При этом сила мышцы от этого не меняется. Тренировка развивает её одинаково, независимо от того, как именно выглядит ваш живот.

Почему пресс кажется неровным

Иногда кубики расположены не только асимметрично, но и под углом — словно сдвинуты в сторону. Это тоже вариант нормы. Симметрия тела редко бывает идеальной, и прямая мышца живота — не исключение. У кого-то одна половина шире другой, у кого-то сильнее выражены нижние секции, у кого-то — верхние. Всё это индивидуальные особенности, а не результат неправильных упражнений.

А влияет ли это на силу?

Нет. Расположение и количество перемычек никак не отражаются на способности мышцы стабилизировать корпус или выполнять силовые движения. Пресс с четырьмя кубиками будет таким же эффективным, как и с шестью. Поэтому асимметрия — лишь эстетический нюанс, не имеющий отношения к функциональности.

Почему у кого-то пресс выделяется без тренировок

Иногда можно заметить, что у одних людей рельеф появляется быстрее и выглядит чётче, даже без особых усилий. Это связано с толщиной мышечных брюшек и уровнем подкожного жира. Если мышца плотная и рельефная от природы, а процент жира низкий, кубики видны даже при минимальных тренировках. Но чтобы сделать их более выраженными, всё равно нужны упражнения — без нагрузки мышца не будет плотной и упругой.

Что делает пресс "раздробленным"

На расстояние между секциями влияет не только количество перемычек, но и длина сухожилий. Если сухожилия длинные, брюшки мышц короче, и промежутки между кубиками кажутся больше. При коротких сухожилиях мышцы шире, за счёт чего пресс выглядит плотнее и имеет больший потенциал для гипертрофии. Это объясняет, почему даже у профессиональных атлетов форма пресса может заметно отличаться.

Можно ли исправить несимметричный пресс

К сожалению, нет. Ни одно упражнение, даже самое сложное, не изменит расположение сухожилий и форму мышц. Это генетика. Но расстраиваться не стоит: идеальный six pack в природе встречается редко. Даже у знаменитых бодибилдеров и спортсменов пресс часто имеет асимметрию, и это не мешает им достигать выдающихся результатов и выглядеть впечатляюще.

Советы шаг за шагом: как сделать пресс выразительным

  1. Следите за питанием. Без снижения процента жира рельеф не проявится. Убирайте быстрые углеводы, увеличивайте долю белка и пейте больше воды.

  2. Чередуйте нагрузки. Меняйте упражнения: подъемы ног, скручивания, планки, упражнения на фитболе. Это поможет равномерно развивать все участки.

  3. Добавляйте функциональные тренировки. Кроссфит, плавание, йога или пилатес укрепляют мышцы кора не хуже целевых упражнений.

  4. Не забывайте про восстановление. Пресс, как и любая мышца, нуждается в отдыхе. Оптимально тренировать его через день.

  5. Контролируйте осанку. При слабой спине даже идеальный пресс не будет выглядеть гармонично. Добавьте в программу упражнения на поясницу.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: ежедневные тренировки без отдыха.

  • Последствие: мышца не успевает восстанавливаться, и рост замедляется.

  • Альтернатива: тренировать пресс через день, чередуя интенсивные и лёгкие нагрузки.

  • Ошибка: выполнение только скручиваний.

  • Последствие: перегрузка поясницы, недостаточная работа нижнего пресса.

  • Альтернатива: включить планку, подъем ног, упражнения на фитболе.

  • Ошибка: полагаться только на тренировки.

  • Последствие: при высоком проценте жира кубики не будут видны.

  • Альтернатива: контролировать питание, уменьшать калорийность рациона.

  • Ошибка: ожидание идеальной симметрии.

  • Последствие: разочарование в результате и снижение мотивации.

  • Альтернатива: принять естественные особенности тела и работать над общей эстетикой фигуры.

А что если я всё делаю правильно, а кубиков всё равно не видно?

Возможно, дело в том, что слой подкожного жира всё ещё слишком велик. Даже при отличной форме мышц их не будет видно, если процент жира превышает 15-18% у мужчин и 20-22% у женщин. Иногда причина в гормональном фоне: стресс и недосып повышают уровень кортизола, из-за чего жир удерживается в области живота. Уделите внимание сну и снижению стресса — это поможет увидеть результат быстрее.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы получить кубики, нужно качать пресс каждый день.

  • Правда: мышцы пресса требуют восстановления не меньше, чем другие.

  • Миф: неровный пресс — признак неправильных тренировок.

  • Правда: асимметрия — это генетическая особенность, а не ошибка.

  • Миф: можно "сжечь" жир на животе с помощью упражнений.

  • Правда: локального жиросжигания не существует, работает только дефицит калорий.

Интересные факты о прессе

  • Прямая мышца живота выполняет не только эстетическую функцию, но и удерживает внутренние органы, стабилизирует позвоночник и участвует в дыхании.

  • У атлетов с короткими сухожилиями мышцы пресса развиваются быстрее — из-за большей площади сокращения.

  • У некоторых людей нижние секции пресса остаются почти невидимыми, даже при минимальном уровне жира — это не недостаток, а естественная анатомия.

Ваш пресс уникален, как отпечатки пальцев. Он может быть асимметричным, неровным, с разным количеством секций — и всё это норма. Главное, что он выполняет свои функции, поддерживает осанку и защищает позвоночник. Работайте над телом для силы и здоровья, а не ради симметрии — и тогда результат действительно порадует.

Калистеника помогает нарастить мышечную массу без тренажёров — тренер Дэнни Кавадло сегодня в 17:10
Мышцы растут без штанги: как сила рождается из собственного веса

Многие думают, что без спортзала мышцы не вырастут. Узнаем, как собственный вес может стать лучшим инструментом для силы и массы.

Читать полностью » Штангетки помогают сохранять осанку при работе со штангой — отметили эксперты по тяжёлой атлетике сегодня в 16:50
Обычные кроссовки против спортивных: что скрывают тысячи порванных подошв

Спортивная обувь — важная часть тренировочного процесса. Узнаем, как выбрать кроссовки для фитнеса, кроссфита и тяжёлых упражнений, чтобы избежать травм.

Читать полностью » Одежда для первой тренировки в зале: советы специалистов по спортивной экипировке сегодня в 16:10
Страх и штанги: как победить неуверенность при первом визите в зал

Первое посещение спортзала может вызывать волнение и неуверенность. Узнаем, как подготовиться, что взять с собой и избежать неловких ситуаций.

Читать полностью » Планка и броски медбола делают пресс выносливым — подчеркнули фитнес-тренеры сегодня в 15:50
Кубики рождаются не на диване: как домашние тренировки превращают живот в броню

Многие мечтают о рельефном животе, но не знают, с чего начать. Узнаем, как из четырёх групп упражнений составить идеальную тренировку для пресса.

Читать полностью » Упражнения с весом партнёра улучшают координацию и мотивацию — тренеры назвали ключевые преимущества сегодня в 15:50
Сопротивление, которое дышит: партнёрские упражнения, заменяющие спортзал

Необязательно ходить в фитнес-клуб, чтобы получить мощную нагрузку. Узнаем, какие упражнения в паре помогут заменить гантели и тренажёры.

Читать полностью » Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера московского сегодня в 14:53
Кризис без конца: "Торпедо" рассталось с четвёртым тренером за год

Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Торпедо» спустя месяц после назначения. Клуб поблагодарил специалиста за работу и объявил о расторжении контракта по соглашению сторон.

Читать полностью » Дмитрий Губерниев назвал Александра Кокорина позором российского футбола сегодня в 14:35
Губерниев обрушился на Кокорина за слова о "позоре" российского футбола

Дмитрий Губерниев раскритиковал Александра Кокорина за слова о позоре российского футбола. Комментатор назвал нападающего "позорищем" и призвал игроков уважать коллег и сборную.

Читать полностью » Мать Усмана Дембеле подала в суд на налоговую из-за подарка от сына на 200 тысяч евро сегодня в 14:19
Подарок от сына стал проблемой: мать Дембеле подала иск против французской налоговой

Мать Усмана Дембеле подала в суд во Франции, требуя отменить налог на подарок сына. Налоговая посчитала перевод в 200 тысяч евро финансовой операцией, а не подарком.

Читать полностью »

