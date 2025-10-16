Москва и Минск намерены совместно номинировать два мемориала для включения в список ЮНЕСКО

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мамаев Курган
Мамаев Курган
© commons.wikimedia.org by Vadim Manuylov is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:09

Россия и Беларусь намерены совместно номинировать мемориалы на Мамаевом кургане и Брестскую крепость для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти памятники могут стать первым в мире трансграничным объектом, посвящённым Второй мировой войне.

По словам замдиректора Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Надежды Филатовой, проект имеет все шансы на успех:

"Мы надеемся, что Мамаев курган и Брестская крепость пройдут без особых препятствий. ЮНЕСКО — одна из самых нейтральных международных площадок, где сохраняется стремление к объективности".

Как проходит процесс номинации

Предварительная заявка была представлена в Париже в мае 2025 года. Полный пакет документов планируется направить в сентябре следующего года, а окончательное рассмотрение может состояться в 2030 году.

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев пояснил:

"Теперь ЮНЕСКО позволяет объединять мемориалы, находящиеся в разных странах, в один трансграничный объект. Это справедливо: обе площадки рассказывают о подвигах народов в одной войне".

Это борьба за правду о Второй мировой

Директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе подчеркнул историческую значимость заявки:

"Мы должны идти в ЮНЕСКО, чтобы добиться паритета с памятниками Второй мировой, которые выдвигаются от стран Запада. Это важный шаг в борьбе за правду. Туристы узнают, что на нашей земле война велась на уничтожение".

Почему это важно сегодня

Эксперты отмечают: попадание в список ЮНЕСКО не только усиливает международный престиж памятников, но и помогает донести подлинную историю Великой Отечественной войны до мировой аудитории — в том числе через цифровые источники, которыми пользуются современные поколения.

Сегодня в списке Всемирного наследия уже значатся Освенцим-Биркенау (Польша) и Мемориал мира в Хиросиме (Япония), но советских военных мемориалов в перечне пока нет.

