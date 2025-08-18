Столетия под водой: как корабли стали капсулами времени
В рамках проекта "Затонувшие корабли и морские глубины" исследователи обнаружили на дне озера 31 ранее неизвестное судно, включая колесные пароходы XIX века и уникальное парусное грузовое судно в отличной сохранности.
Как искали затонувшие корабли?
С 2022 года Земельное управление по охране памятников (LAD) проводит первое в истории систематическое исследование дна Боденского озера. Учёные использовали:
- батиметрическое картирование для поиска аномалий.
- гидролокатор бокового обзора для детальных изображений.
- дистанционно управляемые аппараты (ROV) и водолазов для проверки находок.
Из 250 обнаруженных аномалий 186 были изучены. Большинство оказались природными объектами, но 31 — настоящими кораблекрушениями.
Самые удивительные находки
Среди обнаруженных судов — два колёсных парохода:
- "SD Baden" (1871 года постройки, выведен из эксплуатации в 1930-х).
- "SD Friedrichshafen II" (1909 года, уничтожен во время Второй мировой войны).
Но главная сенсация — почти неповреждённое грузовое парусное судно с сохранившимися мачтой, реей и такелажем.
"Эта находка даёт уникальную возможность изучить технологии судостроения прошлого", — говорит Александра Улиш, участница проекта.
Что ещё обнаружили?
- 17 деревянных бочек с клеймами — их происхождение пока загадка.
- разрозненные обломки, которые могут рассказать о торговых путях и жизни на озере.
Затонувшие корабли — не просто обломки, а капсулы времени, хранящие историю. Однако поднимать их пока не планируют: консервация слишком дорога. Вместо этого археологи сосредоточатся на изучении и документировании.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru