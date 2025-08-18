Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
затонувший корабль
затонувший корабль
© https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:35

Столетия под водой: как корабли стали капсулами времени

Археологи обнаружили 31 затонувший корабль XIX века на дне Боденского озера

В рамках проекта "Затонувшие корабли и морские глубины" исследователи обнаружили на дне озера 31 ранее неизвестное судно, включая колесные пароходы XIX века и уникальное парусное грузовое судно в отличной сохранности.

Как искали затонувшие корабли?

С 2022 года Земельное управление по охране памятников (LAD) проводит первое в истории систематическое исследование дна Боденского озера. Учёные использовали:

  • батиметрическое картирование для поиска аномалий.
  • гидролокатор бокового обзора для детальных изображений.
  • дистанционно управляемые аппараты (ROV) и водолазов для проверки находок.

Из 250 обнаруженных аномалий 186 были изучены. Большинство оказались природными объектами, но 31 — настоящими кораблекрушениями.

Самые удивительные находки

Среди обнаруженных судов — два колёсных парохода:

  • "SD Baden" (1871 года постройки, выведен из эксплуатации в 1930-х).
  • "SD Friedrichshafen II" (1909 года, уничтожен во время Второй мировой войны).

Но главная сенсация — почти неповреждённое грузовое парусное судно с сохранившимися мачтой, реей и такелажем.

"Эта находка даёт уникальную возможность изучить технологии судостроения прошлого", — говорит Александра Улиш, участница проекта.

Что ещё обнаружили?

  • 17 деревянных бочек с клеймами — их происхождение пока загадка.
  • разрозненные обломки, которые могут рассказать о торговых путях и жизни на озере.

Затонувшие корабли — не просто обломки, а капсулы времени, хранящие историю. Однако поднимать их пока не планируют: консервация слишком дорога. Вместо этого археологи сосредоточатся на изучении и документировании.

