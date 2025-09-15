Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:11

Океан как электростанция: энергия, которая дремлет на глубине

Проект StEnSea: Германия и США испытали подводное хранилище энергии на глубине 550 метров

Возобновляемая энергетика сталкивается с проблемой нестабильности выработки: солнце и ветер не подчиняются расписанию. Чтобы сделать "зелёную" энергию надёжной, нужны хранилища, способные аккумулировать большие объёмы электричества и отдавать их в сеть в часы пикового спроса. Именно с этой задачей сейчас экспериментируют немецкие учёные, предложившие по-настоящему необычное решение — гигантские бетонные сферы на дне океана, работающие как подводные аккумуляторы.

Как работает подводная батарея

Принцип хранилища прост и строится на физических законах. Огромная полая сфера из бетона устанавливается на глубине, где давление воды достигает десятков бар. Когда энергии в сети слишком много, насосы выкачивают воду из сферы. Когда же возникает дефицит, клапаны открываются, и вода под давлением устремляется обратно, вращая турбину. В итоге система работает как гидроаккумулирующая электростанция, но без необходимости строить два водоёма на суше.

Ключевым фактором здесь является глубина. Чем ниже расположена конструкция, тем больше давление и тем больше энергии можно "сжать" в ограниченном объёме. Оптимальной точкой считается диапазон 600-800 метров под поверхностью моря. Именно поэтому для демонстрационного испытания у побережья Калифорнии выбрано место на глубине около 550 метров.

Первые шаги и прототипы

Идея таких хранилищ появилась ещё в 2011 году. В Германии её предложили и запатентовали физики Хорст Шмидт-Бёкинг и Герхард Лютер, а в США параллельно этим занимались инженеры Массачусетского технологического института. Немецкий вариант лёг в основу проекта StEnSea (Stored Energy in the Sea — сохраненная энергия в море).

В 2016 году исследователи из Института Фраунгофера провели первый эксперимент: трёхметровую сферу погрузили в Боденское озеро на глубину 100 метров. В течение месяца они многократно "заряжали" установку, выкачивая воду, и "разряжали", возвращая её через турбину. Опыт показал, что технология жизнеспособна, и дал зелёный свет для создания морской версии.

Демонстрация в Калифорнии

Сейчас проект вышел на новый этап благодаря совместному финансированию Германии и США в размере 7,7 млн долларов. До конца 2026 года у берегов Лонг-Бич установят демонстрационный блок — бетонную сферу диаметром девять метров и весом 400 тонн. Её мощность составит 0,5 мегаватта, а ёмкость — 0,4 мегаватт-часа.

Цель этого эксперимента не в том, чтобы снабжать сеть значительным объёмом энергии. Главное — проверить, как конструкция поведёт себя в реальных условиях океана: устоит ли бетон, насколько долговечны клапаны и турбины, как солёная вода повлияет на металл и изоляцию.

"Прочная бетонная конструкция, как ожидается, прослужит 50-60 лет, в то время как химические батареи необходимо заменять каждые 10-15 лет", — заявили в Институте Фраунгофера.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Долгий срок службы — до 60 лет Сложный и дорогой монтаж на глубине
Высокая ёмкость при сравнительно низкой цене хранения Риски коррозии и биообрастания
Экологичность — отсутствие химических реакций Влияние на морские экосистемы не изучено
Невидимость для ландшафта — под водой Сложности с получением разрешений

Сравнение с другими технологиями

Литий-ионные батареи остаются лучшими для кратковременного хранения — от нескольких минут до часов. Они быстро реагируют и удобны в использовании, но их стоимость сильно растёт при увеличении продолжительности хранения.

Подводные бетонные сферы рассчитаны на длительные циклы и могут сохранять энергию сутками. По предварительным оценкам, стоимость хранения энергии здесь составит около 5 евроцентов за киловатт-час, что сопоставимо с классическими гидроаккумулирующими станциями. КПД — 70-80%.

Таким образом, речь идёт о разных нишах: батареи из лития нужны для мгновенного выравнивания колебаний, а подводные накопители — для длительных перебоев и ночного снабжения при работе ветряных и солнечных электростанций.

Пошаговые советы для прибрежных проектов

• Выбрать подходящую глубину — 600-800 метров.
• Рассчитать давление и объём сферы для требуемой мощности.
• Учесть особенности грунта морского дна для надёжной установки.
• Заложить в проект меры против коррозии и биообрастания.
• Планировать использование специализированных судов для монтажа и ремонта.

Мифы и правда

  1. Миф: такие батареи заменят все виды хранения.
    Правда: они дополняют существующие решения и ориентированы на длительные периоды.

  2. Миф: бетонные конструкции быстро разрушатся.
    Правда: при правильном проектировании срок службы оценивается в 50-60 лет.

  3. Миф: установка повредит экологии сильнее других технологий.
    Правда: влияние на морские экосистемы пока не доказано, но требует изучения.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать место для установки?
Главный параметр — глубина и стабильность дна. Чем больше давление, тем эффективнее хранение.

Сколько стоит подводная батарея?
Стоимость одного киловатт-часа хранения оценивается примерно в 5 евроцентов.

Что лучше: химические аккумуляторы или бетонные сферы?
У химических выше скорость реакции, но срок службы короче. Сферы надёжнее в долгосрочной перспективе.

Исторический контекст

• 2011 год — одновременно в Германии и США рождается идея подводных батарей.
• 2016 год — первые испытания прототипа в Боденском озере.
• 2026 год — запланирован запуск демонстрационного блока у Калифорнии.

Ошибка, последствие, альтернатива

Ошибка: недооценить коррозию в морской воде.
Последствие: преждевременный выход из строя оборудования.
Альтернатива: использование антикоррозийных покрытий и регулярное обслуживание роботами.

Ошибка: установка в неподходящем месте.
Последствие: снижение эффективности и риск разрушения.
Альтернатива: тщательные геологические исследования дна.

А что если…

Если технология окажется успешной, прибрежные страны смогут создать масштабные подводные "батарейные фермы". Это снизит зависимость от ископаемого топлива и обеспечит стабильность сетей, основанных на солнечной и ветровой энергии.

В то же время остаются вопросы о стоимости серийного производства, сложности лицензирования и долгосрочном воздействии на природу. Ответы на них дадут только реальные испытания.

В мире, где возобновляемая энергетика становится всё более важной, такие проекты могут сыграть решающую роль в переходе на устойчивые источники энергии. И кто знает, возможно, именно бетонные сферы на дне океана станут ключом к стабильному "зелёному" будущему.

