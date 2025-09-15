Океан как электростанция: энергия, которая дремлет на глубине

Возобновляемая энергетика сталкивается с проблемой нестабильности выработки: солнце и ветер не подчиняются расписанию. Чтобы сделать "зелёную" энергию надёжной, нужны хранилища, способные аккумулировать большие объёмы электричества и отдавать их в сеть в часы пикового спроса. Именно с этой задачей сейчас экспериментируют немецкие учёные, предложившие по-настоящему необычное решение — гигантские бетонные сферы на дне океана, работающие как подводные аккумуляторы.

Как работает подводная батарея

Принцип хранилища прост и строится на физических законах. Огромная полая сфера из бетона устанавливается на глубине, где давление воды достигает десятков бар. Когда энергии в сети слишком много, насосы выкачивают воду из сферы. Когда же возникает дефицит, клапаны открываются, и вода под давлением устремляется обратно, вращая турбину. В итоге система работает как гидроаккумулирующая электростанция, но без необходимости строить два водоёма на суше.

Ключевым фактором здесь является глубина. Чем ниже расположена конструкция, тем больше давление и тем больше энергии можно "сжать" в ограниченном объёме. Оптимальной точкой считается диапазон 600-800 метров под поверхностью моря. Именно поэтому для демонстрационного испытания у побережья Калифорнии выбрано место на глубине около 550 метров.

Первые шаги и прототипы

Идея таких хранилищ появилась ещё в 2011 году. В Германии её предложили и запатентовали физики Хорст Шмидт-Бёкинг и Герхард Лютер, а в США параллельно этим занимались инженеры Массачусетского технологического института. Немецкий вариант лёг в основу проекта StEnSea (Stored Energy in the Sea — сохраненная энергия в море).

В 2016 году исследователи из Института Фраунгофера провели первый эксперимент: трёхметровую сферу погрузили в Боденское озеро на глубину 100 метров. В течение месяца они многократно "заряжали" установку, выкачивая воду, и "разряжали", возвращая её через турбину. Опыт показал, что технология жизнеспособна, и дал зелёный свет для создания морской версии.

Демонстрация в Калифорнии

Сейчас проект вышел на новый этап благодаря совместному финансированию Германии и США в размере 7,7 млн долларов. До конца 2026 года у берегов Лонг-Бич установят демонстрационный блок — бетонную сферу диаметром девять метров и весом 400 тонн. Её мощность составит 0,5 мегаватта, а ёмкость — 0,4 мегаватт-часа.

Цель этого эксперимента не в том, чтобы снабжать сеть значительным объёмом энергии. Главное — проверить, как конструкция поведёт себя в реальных условиях океана: устоит ли бетон, насколько долговечны клапаны и турбины, как солёная вода повлияет на металл и изоляцию.

"Прочная бетонная конструкция, как ожидается, прослужит 50-60 лет, в то время как химические батареи необходимо заменять каждые 10-15 лет", — заявили в Институте Фраунгофера.

Плюсы и минусы