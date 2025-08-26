Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Флаг Китая
Флаг Китая
© commons.wikimedia.org by Ecow is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:11

Китай ответил США: запускает подводные дата-центры вместо наземных

Китай начал строительство подводного дата-центра у Шанхая на энергии ветра — Hailanyun

Китай стремительно перестраивает цифровую инфраструктуру, делая ставку на искусственный интеллект, облачные технологии и центры обработки данных. Но вместе с технологическим рывком растёт и потребление ресурсов: гигантские серверные комплексы ежедневно "пьют" сотни тысяч галлонов воды для охлаждения. Это превращает дата-центры в конкурентов сельского хозяйства и даже обычного человека за самый ценный ресурс — воду.

Чтобы обойти проблему, Пекин решил действовать нестандартно: теперь центры обработки данных строят не только на суше, но и в океане. В июне в шести милях от побережья Шанхая стартовало строительство подводного дата-центра, работающего на энергии ветра.

"Амбициозный подход Китая сигнализирует о смелом переходе к низкоуглеродной цифровой инфраструктуре, и он может повлиять на мировые нормы в области устойчивых вычислений", — заявила аналитик энергетического центра Ember Шабрина Надхила.

Как охлаждают серверы

Обычные дата-центры — это тысячи серверов, которые работают без остановки, выделяя огромное количество тепла. Чтобы техника не перегревалась и не теряла данные, требуется постоянное охлаждение. До 40% электроэнергии таких объектов уходит именно на эти цели.

В подводных дата-центрах систему построили иначе: морская вода циркулирует по трубам и охлаждает серверы, забирая тепло напрямую. По подсчётам компании Hailanyun (HiCloud), проект у побережья Шанхая потребляет на треть меньше электроэнергии по сравнению с наземными центрами. К тому же он подключён к морской ветряной электростанции, которая обеспечивает почти всю необходимую энергию.

Первая очередь рассчитана на 198 стоек для серверов с поддержкой ИИ. Мощностей хватит, чтобы обучить модель уровня GPT-3.5 за один день. Для сравнения: средний наземный центр в Китае вмещает до 3000 стоек, а крупные гиганты — более 10 000.

Уроки Microsoft и гонка с США

Технология подводных дата-центров не нова. Microsoft ещё десять лет назад протестировала проект Natick у берегов Шотландии. Капсула размером с контейнер успешно работала два года, показав низкий уровень поломок и высокую энергоэффективность.

Однако позже компания приостановила проект, ограничившись исследовательскими целями. В то время как американцы раздумывают, Hailanyun двигается вперёд: от пилотного запуска на Хайнане в 2022 году до коммерческого строительства прошло менее трёх лет.

"Это то, чего Microsoft никогда не пыталась сделать в рамках Natick", — отмечает научный сотрудник Калифорнийского университета в Дэвисе Чжан Нин.

Экология и риски

Несмотря на преимущества, критики указывают на угрозы. Локальное потепление воды рядом с капсулами может повлиять на морских обитателей, особенно во время тепловых волн. Есть и вопросы безопасности: исследования показали, что акустические шумы способны повредить такие центры.

Компания Hailanyun утверждает обратное, ссылаясь на тесты: нагрев воды вокруг их объектов не превышал одного градуса и не оказал значимого влияния на среду.

Глобальная перспектива

Идея подводных центров набирает популярность и за пределами Китая. Южная Корея уже объявила о планах, Япония и Сингапур рассматривают вариант плавучих дата-центров.

Эксперты считают, что успех технологии зависит не только от инженерных решений, но и от скорости, с которой страны смогут проработать вопросы экологии, регулирования и логистики. В этом Китай пока явно впереди.

