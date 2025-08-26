Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
рыба-робот
рыба-робот
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:18

Уникальный подводный дата-центр в Китае: как морская вода революционизирует охлаждение

Будущее технологий: как дата-центр в Шанхае меняет представление о серверном охлаждении

В Китае появился уникальный проект, который обещает революционизировать подход к охлаждению высокотехнологичного оборудования. В рамках этого проекта планируется создание подводного дата-центра, который будет использовать морскую воду для охлаждения серверов и роботов.

Такой подход позволит значительно снизить энергопотребление и повысить эффективность работы высокотехнологичных систем, особенно в условиях интенсивных нагрузок.

Новый подход к охлаждению

Технология, которая будет применяться в новом дата-центре, основана на использовании природных свойств морской воды. В отличие от традиционных наземных центров, где используются мощные системы кондиционирования и вентиляторы, подводный центр будет погружен в воду, что обеспечит естественное охлаждение оборудования. Это позволит снизить энергозатраты минимум на 30%, что является значительным достижением в сфере энергоэффективности дата-центров.

Объект разместится примерно в 10 километрах от побережья Шанхая — одного из крупнейших экономических центров Китая. Такой удаленный, но стратегически выгодный район обеспечит стабильную работу центра и минимальные риски для окружающей среды. Для обеспечения устойчивого функционирования проекта планируется подключение к ветроэлектростанции, расположенной неподалеку. Это позволит полностью обеспечить центр экологически чистой энергией и снизить углеродный след.

Финансовые инвестиции и сроки реализации

Общий бюджет проекта составляет около 223 миллионов долларов США. Эти средства пойдут на строительство инфраструктуры, оборудование и запуск первых этапов работы центра. Ожидается, что первая очередь объекта будет включать 198 серверных стоек — именно столько потребуется для выполнения задач уровня обучения модели GPT-3.5 за сутки. Открытие нового дата-центра запланировано на сентябрь текущего года.

Мощности нового центра позволят обрабатывать огромные объемы данных за короткое время. В частности, он сможет выполнять задачи по обучению сложных моделей искусственного интеллекта, что ранее требовало значительных затрат энергии и времени. Благодаря использованию морской воды для охлаждения, оборудование сможет работать без перегрева даже при максимальных нагрузках.

Экологические преимущества

Использование природных ресурсов для охлаждения — важный шаг к снижению негативного воздействия дата-центров на окружающую среду. Традиционные центры потребляют огромное количество электроэнергии для поддержания оптимальной температуры оборудования, что способствует выбросам парниковых газов. Новый проект в Шанхае демонстрирует возможность сочетания технологического прогресса с экологической ответственностью.

Интересные факты о подводных дата-центрах

1. Первые экспериментальные подводные дата-центры были запущены в 2015 году компанией Microsoft в рамках проекта Project Natick.
2. Использование морской воды для охлаждения позволяет не только снизить энергозатраты, но и уменьшить шумовое загрязнение по сравнению с наземными системами.
3. Согласно исследованиям, подводные дата-центры могут иметь меньшие эксплуатационные расходы благодаря естественным условиям окружающей среды и меньшему износу оборудования.

Значение проекта для развития технологий

Создание такого центра — важный шаг к развитию устойчивых решений в области информационных технологий и энергетики. Он показывает пример того, как можно использовать природные ресурсы для повышения эффективности работы высокотехнологичных систем без ущерба для экологии. Этот опыт может стать моделью для других стран и регионов, стремящихся к экологически чистым решениям в сфере хранения данных.

В будущем подобные проекты могут стать стандартом для крупных технологических компаний по всему миру. Использование морской воды как источника естественного охлаждения откроет новые возможности для снижения затрат и уменьшения воздействия на окружающую среду при эксплуатации больших центров обработки данных.

Создание подводного дата-центра у побережья Шанхая — это пример инновационного подхода к решению проблем энергоэффективности и экологической ответственности в сфере информационных технологий. Благодаря использованию природных ресурсов и современных технологий Китай демонстрирует лидерство в области устойчивого развития высокотехнологичных инфраструктур.

