Сильнее суперклея, мягче пластилина: уникальные свойства нового материала

Что, если бы существовал клей, способный скреплять предметы не только в обычных условиях, но и под водой, внутри живого организма или даже в агрессивной среде? Китайские учёные создали именно такой материал, вдохновившись природой и применив искусственный интеллект.

От резиновой уточки до хирургии

Необычный эксперимент с резиновой уточкой, приклеенной к прибрежному камню на целый год, доказал: новый гидрогелевый клей не боится воды. Его можно использовать в глубоководных роботах, для ремонта подводных конструкций и даже в медицине — например, для фиксации имплантатов.

"Мы разработали суперадгезивный гидрогель, который отлично работает даже под водой — это доступно лишь немногим материалам", — говорит Хайлун Фань из Шэньчжэньского университета.

Как создавали "суперклей"

Гидрогели известны своей мягкостью и эластичностью, но команда Фаня пошла дальше. Учёные проанализировали 24 000 последовательностей липких белков из разных организмов, чтобы найти самые эффективные комбинации аминокислот. На основе этих данных они синтезировали 180 вариантов гидрогеля, а затем с помощью ИИ усовершенствовали формулу.

Результат превзошёл ожидания:

клей сохраняет липкость даже после многократного отклеивания.

в морской воде его прочность достигает 1 мегапаскаля — в 10 раз выше, чем у аналогов.

материал биосовместим — успешно тестировался на мышах.

Практическое применение

Ремонт под водой: гидрогель мгновенно заделал течь в трубе.

Медицина: фиксация имплантатов, хирургический клей.

Робототехника: защита гибкой электроники от воды.

Чжао Цинь из Сиракузского университета называет это "сменой парадигмы" в создании мягких материалов, но отмечает: для реальных задач клей нужно тестировать на неровных и загрязнённых поверхностях.