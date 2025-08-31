Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:43

Опасная игра с памятью: как партнёр может украсть вашу уверенность в себе

Газлайтинг приводит к потере идентичности и контролю в отношениях — данные Klein

В отношениях бывают ситуации, когда человек начинает сомневаться в собственных воспоминаниях и ощущениях. Если партнер настойчиво убеждает вас, что все произошло иначе, чем вы помните, и вы начинаете верить, что "ошиблись", это может быть не просто разногласие, а признак газлайтинга.

Что такое газлайтинг

Газлайтинг — это форма психологической манипуляции, при которой один человек подрывает уверенность другого в собственной памяти, восприятии или рассудке. Цель — заставить партнера сомневаться в себе, чтобы легче контролировать его решения и действия. В отличие от открытой агрессии, здесь воздействие происходит скрытно: искажается картина реальности, а жертва постепенно теряет доверие к себе и начинает полагаться исключительно на мнение манипулятора.

Новое исследование Klein и коллег (2025) подчеркивает два ключевых условия газлайтинга:

  1. Жертву убеждают в том, что она "не понимает" происходящее и не может доверять своим знаниям.
  2. При этом она верит, что партнер заслуживает доверия и именно его версия событий "правильная".

Такой дисбаланс — основа для тотального контроля.

Вопросы, которые стоит себе задать

Чтобы понять, сталкиваетесь ли вы с газлайтингом, обратите внимание на свои ощущения. Попробуйте честно ответить на следующие вопросы:

  • Сомневаюсь ли я в собственных воспоминаниях после разговоров с партнером?
  • Считаю ли себя "слишком чувствительным", потому что он так говорит?
  • Извиняюсь ли я без причины, лишь чтобы сгладить конфликт?
  • Чувствую ли себя дезориентированным и перестаю ли доверять собственным решениям?
  • Зависит ли мое понимание событий от того, как партнер их интерпретирует?
  • Задумываюсь ли я, что именно я "проблема", хотя уверен, что вопрос в другом?
  • Избегаю ли обсуждений, потому что боюсь снова услышать: "Ты все выдумал"?
  • Замечали ли близкие, что поведение партнера выглядит манипулятивным?

Если многие ответы — "да", это серьезный сигнал.

Как действовать, если вы подозреваете газлайтинг

Важно помнить: ответственность за такое поведение лежит на том, кто манипулирует, а не на вас. Есть несколько шагов, которые помогут вернуть ясность и контроль:

  1. Фиксируйте факты. Ведите заметки о спорных разговорах, сохраняйте сообщения. Это позволит опираться на реальность, когда начинаются сомнения.
  2. Изучайте тему. Чтение книг и материалов о газлайтинге поможет понять механизмы манипуляции и перестать винить себя.
  3. Устанавливайте границы. Четко обозначайте, что для вас неприемлемо. Даже если партнер не уважает ваши правила, важно сохранять их для себя.
  4. Обсуждайте с другими. Делитесь своими переживаниями с друзьями, семьей или специалистом. Взгляд со стороны поможет увидеть ситуацию объективнее.
  5. Рассмотрите возможность разрыва. Если человек систематически обесценивает и контролирует вас, отношения становятся небезопасными. Уход может оказаться единственным способом восстановить себя.

Почему важно распознавать газлайтинг

Газлайтинг опасен тем, что разрушает чувство собственной идентичности. Человек начинает сомневаться во всем — от воспоминаний до инстинктов. В итоге он становится зависимым от партнера, а это прямой путь к токсичным отношениям.

Осознание проблемы — первый шаг к выходу из нее. Доверяйте себе: если внутри вы чувствуете, что с вами несправедливо обращаются, скорее всего, так и есть.

