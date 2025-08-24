Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:21

Одна ошибка хозяина — и кошка навсегда теряет доверие: что не стоит ни в коем случае делать

Поведение хозяина влияет на кошку: грубость и крики вызывают стресс у питомца

Понимание кошачьего характера — ключ к гармоничным отношениям с пушистым другом. Несмотря на репутацию независимых и загадочных существ, кошки очень тонко реагируют на поведение и настроение своих хозяев.

Что нравится кошкам в людях

  • Последовательность - чёткие правила и предсказуемость помогают кошке чувствовать себя в безопасности.

  • Спокойствие и терпение - уравновешенный хозяин успокаивает питомца даже в стрессовых ситуациях.

  • Ласковость - нежные прикосновения и внимание укрепляют эмоциональную связь.

  • Домашний образ жизни - кошки ценят общение и внимание, когда хозяин проводит много времени дома.

  • Рутина - регулярное кормление, игры и отдых делают жизнь кошки комфортной.

  • Творчество - новые игры и активности развивают любопытство питомца.

  • Немного неаккуратности - брошенное одеяло или свитер могут стать уютным местом для сна.

Что кошки не любят

  • Долгое отсутствие хозяина.

  • Грубость, громкие крики и непоследовательность.

  • Шум, суета и хаос.

  • Частые перепады настроения.

  • Холодность и отстранённость.

  • Стерильный порядок без "уголков для исследования".

  • Постоянные поездки хозяина.

  • Навязчивая опека, лишающая свободы.

Совет: уважайте личное пространство кошки, но не забывайте про ласку и игру. Создавайте спокойную атмосферу, но добавляйте элементы новизны, чтобы жизнь питомца оставалась интересной.

Каждая кошка уникальна. То, что нравится одной, может раздражать другую. Главное — наблюдать, слушать и подстраиваться под её характер.

Ветеринары: человеческие лекарства при жаре у кошек опасны и могут привести к гибели сегодня в 6:09

Один признак, который выдаёт высокую температуру у питомца без термометра

Узнайте, как распознать повышенную температуру у вашей кошки. В этой статье описаны важные симптомы и действия, которые могут спасти питомца.

Читать полностью » Эфирные масла лаванды и эвкалипта отпугивают блох, но требуют осторожности сегодня в 5:03

Ложка этого средства — и блохи исчезают с ковра, будто их и не было

Узнайте, как натуральные средства, такие как яблочный уксус и сода, помогут избавиться от блох. Простые и безопасные советы от ветеринаров для здоровья вашего питомца.

Читать полностью » Кошка может трогать хозяина лапкой из-за игры, еды или просьбы о внимании сегодня в 4:12

Ласка или просьба? Почему ваше пушистое чудо трогает вас лапкой

Вы когда-нибудь задумывались, что хочет сказать вам кошка, касаясь лапкой? Узнайте, что стоит за этим милым жестом.

Читать полностью » Врачи предупредили об опасности ультрафиолета для собак и кошек сегодня в 3:26

Белая собака вышла на солнце без крема — последствия повергли хозяйку в шок

Домашние животные тоже нуждаются в защите от солнца. Узнайте, как правильно выбрать и применять солнцезащитный крем для собак и кошек.

Читать полностью » На пляжах Рио-де-Жанейро собаки могут гулять при наличии прививок и ветдокументов сегодня в 2:26

На пляже Леблон в Рио животные чувствуют себя как дома — отдыхающие не верят глазам

Пляжи Рио-де-Жанейро давно стали открыты для собак, но есть нюансы и правила, которые обязан знать каждый хозяин перед выходом к морю.

Читать полностью » Ветеринары: мурлыканье кошки может быть признаком как счастья, так и боли сегодня в 1:26

Мурлычет не всегда от счастья: хозяева в шоке, когда узнают настоящую причину

У кошек есть целый язык звуков: от ласкового мурлыканья до тревожного плача. Как понять, что именно пытается сказать ваш питомец?

Читать полностью » Ветеринарные эксперты рассказали, как долго собака может носить намордник сегодня в 0:26

Это вам не намордник: хозяева путают с другим устройством и мучают питомцев зря

Намордник и фиксатор морды — два разных аксессуара для собак. Как понять, какой выбрать и когда использовать, чтобы не навредить питомцу?

Читать полностью » Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области вчера в 23:11

Губернатор Филимонов расширил полномочия региона в сфере обращения с питомцами

С 1 марта 2026 года в Вологодской области начнёт действовать обязательная регистрация домашних животных. Рассказываем, какие изменения вносит новый закон.

Читать полностью »

