Александр Александров Опубликована сегодня в 5:45

Секретные места бархатного сезона: где туристов почти нет

Как найти недооценённые направления для отдыха в сентябре

Сентябрь называют лучшим временем для путешествий. Но большинство туристов выбирают привычные Турцию, Кипр или Сочи. Я понял, что стоит чуть глубже копнуть — и открываются страны и города, о которых мало говорят, но отдых там ничуть не хуже.

Использовать "соседние" регионы

Часто рядом с популярным курортом есть менее раскрученные города. Например, вместо переполненной Анталии — уютный Каш или Чиралы. В Испании рядом с Барселоной есть Коста-Брава и маленькие деревушки с пустыми пляжами.

Смотреть на Северную Африку

Пока все едут в Египет, Тунис или Марокко предлагают мягкий климат и тёплое море в сентябре. Туристов меньше, цены ниже, а впечатления — ярче.

Пользоваться локальными форумами

Секретное оружие — читать не только отзывы на крупных сайтах, но и форумы путешественников, блоги или Telegram-каналы. Именно там находишь советы вроде: "в Албании в сентябре море как в Греции, но дешевле и без толп".

Не бояться "малых" стран

Черногория, Албания, Грузия, даже Болгария в сентябре могут дать отличный отдых за меньшие деньги. Там всё ещё тепло, а поток туристов заметно снижается.

Личный опыт

Однажды я вместо привычной Турции выбрал Албанию. На побережье Саранды в сентябре море было +26 °C, пляжи полупустые, а цены на жильё вдвое ниже греческих. Этот эксперимент стал для меня открытием, и теперь я стараюсь искать "второй ряд" стран.

Итог

Чтобы найти недооценённые направления в сентябре, нужно смотреть шире: соседние регионы, Северная Африка, Балканы, небольшие города рядом с туристическими центрами. Там море всё ещё тёплое, а атмосфера — спокойная и особенная.

