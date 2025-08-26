Личный опыт: где в Европе отдых оказался дешевле и спокойнее

Многие едут в Европу только ради Греции, Испании или Италии. Но есть и другие страны, где море не хуже, сервис улучшается с каждым годом, а цены остаются доступными. Делюсь списком направлений, которые можно назвать недооценёнными.

1. Албания

Албанское побережье Адриатики и Ионического моря — находка. Курорты Саранда и Ксамиль напоминают Грецию, но жильё и еда в 2 раза дешевле.

2. Черногория

Которский залив и Будванская ривьера в сентябре выглядят особенно красиво. Цены демократичнее, чем в Италии, а природа — смесь гор и моря.

3. Болгария

Курорты Солнечного Берега и Несебра недооценены молодыми туристами, но море тёплое, пляжи широкие, и это одно из самых бюджетных направлений Европы.

4. Португалия (Алгарве)

Алгарве известен в Европе, но у россиян остаётся в тени Испании. Огромные пляжи, скалы и океан с мягким климатом делают отдых особенным, а цены на жильё вне пика — очень комфортные.

5. Словения

Маленькое побережье Адриатики — уютные города Пиран и Изола. Здесь нет толп, а уровень сервиса высокий. Стоимость ниже, чем в Италии или Хорватии.

Личный опыт

Я отдыхал в Албании в сентябре: море +26 °C, пляжи полупустые, а цены на ужин в ресторане были как в кафе у дома. В другой раз поехал в Словению — и получил ту же атмосферу, что в Италии, но в два раза дешевле.

Итог

Недооценённые страны Европы — это шанс увидеть море без переплат и толп. Албания, Черногория, Болгария, Португалия, Словения, Северный Кипр и Румыния — направления, которые стоит открыть до того, как они станут "второй Испанией".