Упражнения, после которых дрожат мышцы: проверка на выносливость

А вы знали, что самые привычные упражнения для ног со временем перестают работать так эффективно, как раньше? Наши мышцы быстро привыкают к нагрузке, и тогда прогресс останавливается. Чтобы не застрять в этой ловушке, важно время от времени менять тренировки и пробовать новые движения, которые задействуют мышцы под разными углами.

Фитнес-тренер Татьяна Лампа (CFSC, NASM-CES), автор приложения Training with T, рекомендует пять недооценённых, но крайне полезных упражнений. Они помогут добавить разнообразия в тренировку ног, а заодно — прокачать мышцы, которые вы обычно задействуете меньше всего.

1. Боковой выпад

Это упражнение работает в так называемой фронтальной плоскости — то есть не вперёд-назад, а вбок. Такая нагрузка редко встречается в стандартных тренировках, а зря.

Сделайте широкий шаг вправо, сгибая колено и отводя таз назад.

Следите, чтобы стопы оставались параллельными и смотрели вперёд.

Оттолкнитесь от правой ноги и вернитесь в исходное положение.

Боковые выпады не только укрепляют внешнюю поверхность бедра, но и включают в работу внутренние мышцы, которые стабилизируют движение.

2. Ягодичный мост на одной ноге

Сложность — средняя, но эффект заметен быстро.

Лягте так, чтобы лопатки упирались в скамью или диван, стопы — на полу.

Поднимите одну ногу так, чтобы бедро образовало угол 90 градусов.

Опираясь на другую ногу, поднимите таз, максимально напрягая ягодицы.

Такое движение усиливает нагрузку на заднюю поверхность бедра и ягодицы, развивает силу отдельно каждой ноги.

3. Сумо-тяга с гантелями

Классическая становая тяга известна всем, но вариант "сумо" имеет свои преимущества.

Поставьте ноги шире плеч, носки разверните на 30-45 градусов.

Возьмите гантели и наклонитесь, отводя таз назад.

На подъёме обязательно напрягите ягодицы.

Этот вариант глубже включает внутреннюю поверхность бедра и мышцы-стабилизаторы.

4. Статический присед у стены

Простое на вид упражнение способно "включить" квадрицепсы так, что мышцы начнут дрожать.

Прижмитесь спиной к стене и сядьте вниз, чтобы колени и бедра образовали прямой угол.

Задержитесь на 30-60 секунд, сохраняя спину и голову у стены.

Изометрическая нагрузка отлично укрепляет мышцы и повышает выносливость.

5. "Кламшелл" в боковой планке

Упражнение подходит для среднего уровня подготовки и отлично сочетает баланс и силу.

Встаньте в боковую планку на согнутых коленях.

Поднимите верхнее колено, раздвигая бёдра, и медленно верните обратно.

Такой формат развивает ягодицы и корпус, помогая держать тело стабильным в динамичных движениях.

Интересный факт

По данным исследований Американского колледжа спортивной медицины, регулярная смена тренировочных схем каждые 6-8 недель значительно ускоряет рост силы и выносливости.