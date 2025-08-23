Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет приседания со штангой
Девушка выполняет приседания со штангой
© commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Неочевидные движения со штангой, которые меняют тело быстрее приседаний

Недооценённые упражнения со штангой для силы и выносливости названы тренером Никой Шелби

Что, если самые эффективные упражнения со штангой — это вовсе не классические приседания и становая тяга? Многие атлеты годами выполняют привычный набор, не подозревая, что упускают десятки движений, которые не менее результативны и при этом делают тренировку разнообразнее.

Тренер Ника Шелби из Коннектикута отмечает:

"Существует целый набор упражнений со штангой, которые остаются недооценёнными, хотя они отлично развивают силу и мышцы".

Игнорирование этих движений делает программу однообразной и не такой эффективной. Мы собрали пять упражнений, которые стоит добавить в свой план — они укрепят тело и помогут выйти на новый уровень.

Румынская тяга со штангой

На первый взгляд она похожа на классику, но есть важное отличие: движение начинается с уровня бёдер, а не с пола. Главный акцент падает на ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Тренер Джейк Харкофф советует представлять, будто вы закрываете дверцу бёдрами — это помогает правильно выполнить наклон. Благодаря постоянному напряжению мышцы включаются глубже, а позвоночник остаётся защищённым.

Тяга на одной ноге

Вариант для тех, кто хочет проработать мышцы по-новому. Стоя на одной ноге, вы не только качаете ягодицы и бёдра, но и развиваете баланс.

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм предупреждает: начинать нужно с лёгкого веса, иначе риск потерять форму велик. Кстати, это упражнение максимально близко к естественным движениям человека — ведь ходьба и бег всегда происходят на одной ноге.

Жим штанги узким хватом

Если в вашем распоряжении есть скамья, попробуйте этот вариант. В отличие от классического жима, здесь руки ставятся ближе друг к другу.

Основная нагрузка ложится на трицепсы, а грудные мышцы включаются вторично. По словам Харкоффа, для многих это упражнение оказывается удобнее, чем изолированные движения на руки вроде "алмазных" отжиманий.

Казацкий присед со штангой

Это комбинация бокового выпада и приседа. Упражнение отлично прокачивает квадрицепсы и ягодицы, но главный бонус — развитие подвижности суставов.

Уикхэм отмечает:

"Казацкие приседы раскрывают тазобедренные и голеностопные суставы, а также растягивают приводящие мышцы".

Новичкам лучше освоить движение без веса, а уже потом подключать штангу.

Ягодичный мост со штангой

Одно из лучших упражнений для роста ягодиц. При правильной технике оно не только формирует рельеф, но и помогает укрепить поясницу и мышцы кора.

Ника Шелби подчёркивает: чем ближе стопы к ягодицам, тем сильнее включаются бёдра; чем дальше — тем больше работают квадрицепсы.

Сильные ягодицы — это не только эстетика, но и ускоренный обмен веществ, а значит — большее количество калорий, сжигаемых даже в покое.

Интересный факт

Исследования показывают: включение в программу именно односторонних упражнений (таких как тяга на одной ноге или казацкий присед) помогает уменьшить мышечный дисбаланс и снижает риск травм. Это особенно важно для бегунов и спортсменов-любителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты по фитнесу предложили варианты 10-минутной тренировки для разных уровней сегодня в 4:26

10 минут ада: простой комплекс превращается в испытание силы и характера

10 минут, которые проверят силу и выносливость: становая тяга с гантелями и стойка на руках. Три уровня сложности и советы по технике.

Читать полностью » Врачи Mayo Clinic указали на роль обезвоживания в вздутии после тренировок сегодня в 4:10

Фитнес сушит мышцы, но надувает живот: парадокс спортзала

Почему после тренировки возникает вздутие живота? Разбираем причины — от питания и воды до приёма лекарств — и простые способы вернуть комфорт.

Читать полностью » Силовые тренировки уменьшают симптомы артрита у людей с ожирением — физиотерапевты сегодня в 1:50

Тренировки, что заменяют лекарства: как движение облегчает боль

Можно ли победить боль в суставах при ожирении без лекарств? Эксперты уверены: движение и силовые тренировки способны стать главным ключом к облегчению.

Читать полностью » Cleveland Clinic: беременность и лишний вес повышают риск ишиаса сегодня в 1:30

Невесомость против боли: почему бассейн работает лучше тренажёров

Боль в пояснице и ноге не всегда болезнь, а сигнал организма. Как вода помогает облегчить ишиас и вернуть подвижность без лишнего риска? Узнайте больше.

Читать полностью » Кроссфит-тренировка с жимом гантели и киппингом: варианты для разного уровня подготовки сегодня в 1:26

Тренировка с гантелью по схеме 21-15-9 изменила всё: мышцы горят, а результат радует

Интенсивная тренировка 21-15-9 объединяет работу с гантелью и турником, развивает силу и выносливость, а главное — учит правильной технике киппинга.

Читать полностью » Тренер Национальной академии спортивной медицины Фабио Комана назвал лучший комплекс упражнений на лестнице сегодня в 1:10

Ступени, которые могут спасти здоровье и продлить жизнь

Лестница может заменить тренажёрный зал: простой комплекс упражнений укрепит сердце, поможет сжечь до 300 калорий и прокачает все группы мышц.

Читать полностью » Физическая нагрузка снижает боль в суставах при ожирении — врачи США сегодня в 0:50

Суставы под ударом: что делает лишний вес с коленями и спиной

Можно ли с помощью простых тренировок снизить боль в суставах при ожирении? Ответ — да. Наука и личный опыт подтверждают: движение лечит.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали мышцы, которые работают при подъёме ног в висе сегодня в 0:30

Секретное движение, которое прокачивает живот так, как не умеют модные фитнес-тренды

Подъём ног в висе укрепляет пресс, сгибатели бедра и даже хват. Узнайте, какие мышцы работают и почему это упражнение стоит включить в программу.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить Селедку под шубой с запеканием овощей
Садоводство

Когда сажать падуб: советы садоводов для успешной посадки
Туризм

Как вести себя с полицией в другой стране: советы туристам
Спорт и фитнес

Зак Армстронг из YogaSix перечислил четыре упражнения для подвижности утром
Красота и здоровье

Врач Азнаурян: плавающие точки в глазах могут сигнализировать об отслойке сетчатки или инсульте
Питомцы

Таблетку для кошки можно спрятать в еде или ввести порошок на корень языка
Спорт и фитнес

Инструктор йоги Шонна Дэвис рекомендовала позы для улучшения гибкости тазобедренных суставов
Наука и технологии

Астрономы: "чёрная луна" наступит 23 августа и сделает небо особенно тёмным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru