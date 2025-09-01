Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Погреб с урожаем
Погреб с урожаем
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:04

Секрет прабабушек: почему они зарывали урожай в землю вместо традиционного хранения

Секреты прикопной траншеи: сохраните овощи свежими до весны естественным способом

Каждый огородник мечтает о том, чтобы плоды его труда радовали не только осенью, но и всю зиму. Но что делать, если нет погреба или капитального хранилища? Хранение овощей в квартире, гараже или сарае часто заканчивается неудачей: корнеплоды либо промерзают, либо пересыхают, либо начинают прорастать. Балкон тоже не всегда спасает — в сильные морозы температура там непредсказуема.

Выход есть — старинный, проверенный временем способ хранения урожая прямо на участке. Он известен как прикопная траншея или бурт и прекрасно подходит для регионов, где зимой лежит устойчивый снежный покров.

Суть метода

Прикопная траншея — это не просто яма, а целая система, в которой используются естественные утеплители: земля, солома и снег. В ней овощи надёжно защищены от промерзания, влаги и грызунов, а температура внутри остаётся стабильной.

Как правильно сделать траншею

Выберите возвышенное и сухое место, где весной не застаивается вода. Выкопайте траншею глубиной 50-70 см (ниже уровня промерзания, но выше грунтовых вод). Ширина должна быть около метра, а длину определяйте исходя из количества урожая.

На дно уложите слой песка (3-5 см) для дренажа, а по периметру можно разложить лапник иголками вверх — он отпугнёт мышей.

Подготовка овощей

Морковь, свёклу, редьку, пастернак или корневую петрушку нужно перебрать, убрать повреждённые экземпляры, тщательно просушить и обрезать ботву, оставив пенёк 1-2 см. Мыть корнеплоды не стоит.

Укладывать овощи лучше рядами, стараясь, чтобы они меньше соприкасались. Каждый слой можно пересыпать слегка влажным песком, торфом или переложить листьями дуба и клёна. Эти листья содержат дубильные вещества, которые подавляют развитие гнили.

Укрытие

Траншею заполняют почти доверху, оставив около 20 см. Сначала овощи накрывают слоем сухой соломы (20-30 см), затем укладывают деревянный щит или жерди для создания воздушной прослойки. Поверх этого засыпают землёй.

Важно делать это в два этапа: сначала тонкий слой земли (около 10 см), а после первых морозов, когда верхний слой земли слегка подмёрзнет, досыпать основной холм высотой 30-50 см. По бокам делают канавки для отвода воды.

Зимой снег становится естественным утеплителем, а ветки или лапник, набросанные сверху, помогут удержать его.

Почему это работает

Солома создаёт теплоизоляцию, воздух под щитом препятствует образованию конденсата, земля защищает от глубокого промерзания. А снег зимой служит дополнительным "одеялом". Благодаря холмику весной земля в траншее оттаивает медленнее, и овощи остаются свежими дольше.

Когда приходит время доставать урожай (обычно ранней весной, до полного оттаивания почвы), достаточно раскопать холм и снять укрытие. Корнеплоды будут сочными и вкусными, словно только что выкопанными.

Преимущества способа

• не требует строительства погреба;
• экологичен и надёжен;
• позволяет сохранить урожай до нового сезона;
• минимальные затраты сил и средств.

Осенью придётся немного потрудиться, но результат того стоит: корнеплоды пролежат всю зиму в отличном состоянии, сохранив вкус и полезные свойства.

Три интересных факта

  1. В Древней Руси бурты называли "зимниками" и использовали для хранения не только овощей, но и квашеной капусты в бочках.
  2. При правильном сооружении траншеи температура внутри редко опускается ниже 0 °C, даже при сильных морозах.
  3. Листья дуба, которыми часто пересыпают овощи, выделяют вещества, препятствующие развитию плесени и гнили.

