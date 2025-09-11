Под ливийскими песками скрывается древний океан пресной воды: секрет невероятного открытия

В глубинах ливийской пустыни скрывается удивительное сокровище — гигантское море пресной воды, найденное под песками ещё в середине XX века. Именно оно вдохновило Муаммара Каддафи на создание грандиозного проекта "Великая рукотворная река". Задумка заключалась в том, чтобы превратить безжизненные земли Сахары в плодородные оазисы.

Подземный океан вместо нефти

В 1953 году геологи искали нефть, но наткнулись на Нубийский водоносный слой — один из крупнейших резервуаров подземной воды на планете. По оценкам специалистов, его объёмы настолько огромны, что им хватило бы, чтобы покрыть Германию стометровым слоем воды. Для Ливии, где дожди крайне редки, это открытие стало шансом на развитие.

Проект Каддафи: мечта о зелёной Ливии

Придя к власти, Каддафи сделал ставку не только на нефть, но и на воду. Он поставил цель превратить страну в аграрный рай и запустил строительство гигантской инфраструктуры. Более 4000 километров трубопроводов диаметром до четырёх метров пересекли пустыню. Система ежедневно доставляла около 6,5 миллионов кубометров воды, орошая до 160 тысяч гектаров полей.

Благодаря проекту в засушливых районах появились поселения, города получили воду прямо в краны, а фермеры смогли выращивать урожай, сокращая зависимость от импорта продуктов. Не случайно "Великую рукотворную реку" называли "восьмым чудом света".

Война и разрушение

Однако история не оказалась вечной. В 2011 году, во время военной кампании НАТО и гражданской войны, ключевые объекты проекта пострадали. Завод в Эль-Бурейке, где производили трубы, был уничтожен авиаударами. Система без обслуживания начала приходить в упадок: скважины выходили из строя, насосные станции переходили в руки вооружённых группировок. В результате города снова столкнулись с нехваткой воды, а поля пересохли.

Вода есть, но она недосягаема

Подземные резервуары до сих пор полны, и их хватило бы ещё на несколько десятилетий. Но есть проблема — эти запасы невозобновляемы. Учёные считают, что через 60-100 лет они могут иссякнуть. Чтобы вернуть проект к жизни, нужны колоссальные инвестиции, стабильная власть и согласие всех политических сил. В нынешней раздробленной Ливии такие условия пока недостижимы.

Символ несбывшейся мечты

Сегодня "Великая рукотворная река" превратилась в символ утраченного величия. Её трубы и насосные станции уходят в пески, разрушаясь под влиянием времени и хаоса. История напоминает о том, что даже самые масштабные инженерные проекты остаются уязвимыми, если нет сильного государства, способного их поддерживать.

Три интересных факта