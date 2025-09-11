Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Великая рукотворная река
Великая рукотворная река
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:41

Под ливийскими песками скрывается древний океан пресной воды: секрет невероятного открытия

Нубийский водоносный слой: как вода из-под земли смогла оживить Ливию

В глубинах ливийской пустыни скрывается удивительное сокровище — гигантское море пресной воды, найденное под песками ещё в середине XX века. Именно оно вдохновило Муаммара Каддафи на создание грандиозного проекта "Великая рукотворная река". Задумка заключалась в том, чтобы превратить безжизненные земли Сахары в плодородные оазисы.

Подземный океан вместо нефти

В 1953 году геологи искали нефть, но наткнулись на Нубийский водоносный слой — один из крупнейших резервуаров подземной воды на планете. По оценкам специалистов, его объёмы настолько огромны, что им хватило бы, чтобы покрыть Германию стометровым слоем воды. Для Ливии, где дожди крайне редки, это открытие стало шансом на развитие.

Проект Каддафи: мечта о зелёной Ливии

Придя к власти, Каддафи сделал ставку не только на нефть, но и на воду. Он поставил цель превратить страну в аграрный рай и запустил строительство гигантской инфраструктуры. Более 4000 километров трубопроводов диаметром до четырёх метров пересекли пустыню. Система ежедневно доставляла около 6,5 миллионов кубометров воды, орошая до 160 тысяч гектаров полей.

Благодаря проекту в засушливых районах появились поселения, города получили воду прямо в краны, а фермеры смогли выращивать урожай, сокращая зависимость от импорта продуктов. Не случайно "Великую рукотворную реку" называли "восьмым чудом света".

Война и разрушение

Однако история не оказалась вечной. В 2011 году, во время военной кампании НАТО и гражданской войны, ключевые объекты проекта пострадали. Завод в Эль-Бурейке, где производили трубы, был уничтожен авиаударами. Система без обслуживания начала приходить в упадок: скважины выходили из строя, насосные станции переходили в руки вооружённых группировок. В результате города снова столкнулись с нехваткой воды, а поля пересохли.

Вода есть, но она недосягаема

Подземные резервуары до сих пор полны, и их хватило бы ещё на несколько десятилетий. Но есть проблема — эти запасы невозобновляемы. Учёные считают, что через 60-100 лет они могут иссякнуть. Чтобы вернуть проект к жизни, нужны колоссальные инвестиции, стабильная власть и согласие всех политических сил. В нынешней раздробленной Ливии такие условия пока недостижимы.

Символ несбывшейся мечты

Сегодня "Великая рукотворная река" превратилась в символ утраченного величия. Её трубы и насосные станции уходят в пески, разрушаясь под влиянием времени и хаоса. История напоминает о том, что даже самые масштабные инженерные проекты остаются уязвимыми, если нет сильного государства, способного их поддерживать.

Три интересных факта

  1. По оценкам, строительство проекта стоило Ливии более 25 миллиардов долларов и продолжалось несколько десятилетий.
  2. Диаметр некоторых труб превышает 4 метра, что делает их крупнейшими в мире.
  3. В лучшие годы система снабжала водой до 70% населения Ливии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Windows 10, Linux, macOS, ChromeOS и BSD — какие есть варианты вместо Windows 11 сегодня в 4:22

Windows 10 уходит в прошлое: чем её заменяют миллионы пользователей

Мир не ограничивается Windows 11. Какие операционные системы могут стать достойной заменой — от Linux до macOS и BSD? Разбираем плюсы и минусы.

Читать полностью » USB-накопитель превращён в набор инструментов для диагностики компьютеров и сети сегодня в 3:26

Пыльная флешка из ящика превратилась в универсальный инструмент — пригодится каждому

Старые USB-флешки можно превратить в универсальный набор приложений для диагностики и настройки сети — компактный инструмент, который всегда под рукой.

Читать полностью » Canon Cinema EOS C50 станет конкурентом Sony FX3 на рынке киносистем сегодня в 2:36

Sony FX3 уже не кажется лидером: Canon готовит неожиданный ответ

Canon Cinema EOS C50 обещает изменить подход к кинотехнике: лёгкий корпус, мощная начинка и философия, делающая кино доступным каждому творцу.

Читать полностью » Планшет TCL Nxtpaper 11 Plus поступил в продажу в США по цене $249 сегодня в 1:26

Планшет за $249 удивил даже владельцев дорогих iPad

TCL Nxtpaper 11 Plus удивляет сочетанием планшета и ридера: яркий дисплей, забота о глазах и доступная цена делают его особенным.

Читать полностью » Microsoft показала прототип энергоэффективного оптического компьютера для ИИ сегодня в 0:37

Свет вместо транзисторов: новое устройство меняет правила игры

Microsoft представила прототип компьютера на основе света, который обещает революцию в искусственном интеллекте и энергосбережении.

Читать полностью » Учёные университета Петрозаводска используют грибы для контроля клещей в таёжных лесах вчера в 23:44

Клещи на грани: грибной заговор, который раскроет лесные тайны

Учёные нашли способ борьбы с таежными клещами с помощью грибов в Карелии. Новое исследование обещает революцию в контроле популяции переносчиков энцефалита и болезни Лайма.

Читать полностью » Археологи обнаружили редкую погребальную урну в Польше вчера в 23:20

Угроза забвения: урна из Польши предупреждает о потере древних традиций

В земле под стройкой нашли глиняную урну в форме дома — редчайшую в Польше после войны. Что внутри? Секреты железного века ждут открытия!

Читать полностью » Профессор Натали Блан: плюшевые медведи с длинным мехом выглядят привлекательнее вчера в 22:40

Плюшевый маркетинг: как мягкие игрушки играют на эмоциях и выигрывают деньги

Почему плюшевые мишки очаровывают взрослых и детей? Новое исследование раскрывает секреты их привлекательности через визуальные детали. Узнайте, как мех, глаза и цвет влияют на наше сердце.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты осенней обрезки косточковых: как правильно подготовить деревья к зиме
УрФО

Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана
Питомцы

Охота на мышей приводит к отравлениям у кошек — Американская ветеринарная ассоциация
Технологии

Нейросеть от Google без подписки: что можно делать бесплатно и за что нужно заплатить
Туризм

Ливадия, Массандра и Дюльбер: главные крымские резиденции династии Романовых
Наука

Сероводород в Чёрном море превышает 3 млрд тонн — учёные
Дом

Сравнение индукционных и электрических плит по затратам и функциям
Еда

Nielsen: россияне стали покупать меньше сливочного масла на фоне роста цен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet