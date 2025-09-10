Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Maxim Massalitin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:24

Международная экспедиция рискует: зачем учёные бурят дно Атлантики спустя 50 лет после открытия

25 млн долларов на бурение: международная экспедиция изучает древний водоносный слой

Полвека назад у берегов США была сделана находка, изменившая представления о запасах воды на планете. Под Атлантикой обнаружили гигантское подземное хранилище пресной воды, и сегодня оно стало объектом первой международной экспедиции. Учёные намерены уточнить его масштабы и понять, может ли этот ресурс сыграть роль в будущем человечества.

Подводное открытие

В 1970-е годы во время буровых работ, изначально направленных на поиск нефти и газа, специалисты случайно наткнулись на воду с низкой солёностью. Повторные исследования показали: под континентальным шельфом Новой Англии может находиться водоносный горизонт, сопоставимый с крупнейшими наземными резервуарами.

Экспедиция 501

Летом 2025 года стартовала программа бурения у Кейп-Кода стоимостью 25 млн долларов. Судно "Роберт" превратилось в плавучую лабораторию: с глубины около 400 метров были подняты километры кернов и десятки тысяч литров воды. Анализ образцов показал, что пресная и слабосолёная вода встречается на разных уровнях, формируя сложную систему. Это говорит о том, что подводный резервуар значительно обширнее, чем предполагалось раньше.

Происхождение воды

Учёные рассматривают две основные версии:

  • Вода может быть остатком талых ледниковых вод, сохранившихся с древних эпох.
  • Ресурс может пополняться современными грунтовыми водами, мигрирующими с суши.

Скорее всего, обе гипотезы верны одновременно. Чтобы определить возраст воды и её химический состав, образцы будут изучать в лабораториях. Это даст ответ, является ли резервуар восполняемым или представляет собой невозобновляемый запас.

Технические и экологические трудности

Даже если водоносный горизонт окажется огромным, его освоение несёт множество рисков.

  1. Технические. Проектирование подводных скважин и систем доставки воды потребует уникальных решений.
  2. Экологические. Изъятие воды может изменить прибрежную гидрологию и нанести вред морским экосистемам.
  3. Юридические. Необходимы международные договорённости о том, кому принадлежит ресурс и как его можно использовать.

Глобальный контекст

В условиях мирового дефицита пресной воды интерес к таким резервам закономерен. Опыт Кейптауна 2018 года, где город оказался на грани полного обезвоживания, наглядно показал уязвимость крупных агломераций. Проблема солёного проникновения уже угрожает прибрежным водоносным слоям по всему миру. На этом фоне подводные хранилища воспринимаются как стратегический запас, который может поддержать миллионы людей.

Символика находки

Иронично, что технологии, созданные для добычи нефти, открыли человечеству скрытые резервы питьевой воды. Этот парадокс подчёркивает важность пересмотра подхода к природным ресурсам. Теперь всё зависит от результатов анализов и решений общества: стоит ли использовать этот источник или сохранить его нетронутым.

Открытие под Атлантикой может изменить баланс мировых водных ресурсов. Однако вопрос не только в объёмах, но и в том, как ответственно человечество распорядится новым сокровищем планеты.

Три интересных факта

  1. Подводные запасы пресной воды были впервые обнаружены у побережья США более 50 лет назад, но долгое время оставались малоизученными.
  2. По предварительным данным, объём резервуара может достигать 2,8 тыс. кубических километров — это сопоставимо с крупнейшими озёрами мира.
  3. Схожие подводные водоносные горизонты уже выявлены у берегов Австралии, Китая и Южной Африки, что делает их глобальным явлением.

