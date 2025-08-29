Обезболивающие маскируют, но не лечат: цена временного облегчения

Даже самые безобидные, на первый взгляд, недомогания могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. Однако многие предпочитают заглушать их обезболивающими средствами, а не обращаться за медицинской помощью. Это превращает болезнь в "бомбу замедленного действия" и осложняет последующее лечение.

О рисках такого подхода рассказала в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт, руководитель Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Она отметила, что люди часто пренебрегают такими симптомами, как заложенность носа, сухость и пелена перед глазами, головные боли. Большинство не считает их поводом для визита к врачу, предпочитая принимать обезболивающие препараты. Между тем подобные признаки могут указывать на серьезные сбои в организме.

Специалист подчеркнула, что тревожным сигналом является и слабость суставов. Многие объясняют её обычной усталостью, хотя на деле это может быть следствием различных заболеваний. Не менее опасным симптомом медик назвала головокружение: пациенты часто не придают ему значения и обращаются за помощью уже в тяжелом состоянии, когда требуется экстренный вызов скорой.

Лапа подчеркнула, что кровотечения или выраженный болевой синдром нельзя купировать нестероидными противовоспалительными препаратами без консультации специалиста. По её словам, боль — это сигнал организма о неполадках. Если ограничиваться только обезболивающими, человек может на время почувствовать облегчение, но болезнь при этом будет прогрессировать. Чем дольше затягивается обращение к врачу, тем сложнее и длительнее восстановление.

Врач добавила, что человеческий организм обладает ресурсами для самовосстановления, однако своевременная диагностика и правильно назначенная терапия позволяют значительно ускорить процесс. Она напомнила, что иммунная система является главным защитным механизмом против вирусов, бактерий и воспалений. Поддержка её работы с помощью специалистов и корректного лечения позволяет сохранить здоровье и предупредить тяжелые осложнения.