Турецкие кюфта с йогуртовым соусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:31

Мясо выглядит готовым, но внутри живёт угроза: врачи рассказали, чем опасна недожарка

Паразитолог Эдуард Бартули предупредил об опасности плохо прожаренного мяса и рыбы

Мясо и рыба — неотъемлемая часть рациона большинства россиян. Однако неправильное приготовление этих продуктов может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Терапевт и паразитолог Эдуард Бартули рассказал, какие скрытые угрозы таят в себе плохо прожаренные блюда и как избежать заражения опасными паразитами, сообщает Общественная Служба Новостей.

Опасность недостаточной термообработки

Паразитические черви, такие как бычий и свиной цепень, часто встречаются в продуктах животного происхождения. Их личинки могут выживать в мясе при низких температурах, особенно если куски слишком толстые и не прожарены до конца.

"Паразитические черви, такие как бычий и свиной цепень, могут присутствовать в продуктах животноводства, однако большинство из них гибнет при тепловой обработке — при температуре выше 70 градусов", — отметил терапевт и паразитолог Эдуард Бартули.

При нарушении правил приготовления паразиты проникают в организм человека и могут поражать внутренние органы, вызывая тяжёлые заболевания, включая цистицеркоз, трихинеллёз и тениоз.

Как паразиты попадают в организм

В личинках бычьего и свиного цепня содержатся цисты — микроскопические образования, устойчивые к внешней среде. При употреблении полусырого мяса они активизируются в кишечнике, где начинают развиваться взрослые особи, достигая нескольких метров длиной.

Попав в кровоток, личинки могут перемещаться к мозгу, глазам и сердцу, провоцируя опасные осложнения.

Сравнение: степень риска заражения по видам продуктов

Продукт Основные паразиты Степень риска Условия безопасного приготовления
Говядина Бычий цепень Высокая Прожарка до 70-75 °C, без сырых участков
Свинина Свиной цепень, трихинелла Очень высокая Длительная термообработка, избегать фарша неизвестного происхождения
Птица Сальмонелла (бактерия) Средняя Прожарка без розовых участков, избегать сырого яйца
Рыба Описторхис, клонорхис, анизакиды Очень высокая Глубокая заморозка (-20 °C, 7 суток) или термообработка свыше 70 °C

Почему рыба опаснее мяса

"Рыба представляет больший риск для здоровья, поскольку содержащиеся в ней паразиты требуют специальных методов уничтожения, таких как длительная заморозка или высокие температуры, трудно реализуемые в бытовых условиях", — пояснил Бартули.

Любители суши, строганины и малосольной рыбы особенно подвержены заражению. Паразиты, обитающие в рыбе, способны выживать даже при кратковременном замораживании и сохранять активность в слабосолёных продуктах. Именно поэтому случаи описторхоза и клонорхоза часто встречаются у тех, кто употребляет рыбу домашнего посола.

Как правильно готовить мясо и рыбу

"Главное, чтобы при приготовлении мяса не было толстых кусков, плохо приготовленных кусков, чтобы внутри не было сырых участков. Это важно", — подчеркнул Бартули.

Чтобы снизить риск заражения, стоит соблюдать простые, но эффективные рекомендации.

Советы шаг за шагом

  1. Разрезайте мясо на порционные куски. Толстые фрагменты прогреваются неравномерно, особенно при запекании.

  2. Проверяйте температуру. Внутренняя часть должна достигать минимум 70 °C. Для контроля можно использовать кухонный термометр.

  3. Не пробуйте сырое мясо. Даже небольшое количество фарша до готовности может быть источником заражения.

  4. Готовьте рыбу при высокой температуре. Варите или жарьте не менее 15–20 минут.

  5. Замораживайте рыбу перед употреблением. При температуре –20 °C личинки гибнут за 5–7 дней.

  6. Покупайте продукты только у проверенных поставщиков. Избегайте случайных точек продажи и сомнительных рынков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Готовить стейки «с кровью».
    Последствие: Сохранение личинок цепней внутри продукта.
    Альтернатива: Прожарка до равномерного цвета без розовых участков.

  • Ошибка: Есть домашнюю малосольную рыбу.
    Последствие: Риск заражения описторхозом.
    Альтернатива: Солить при высокой концентрации соли или термически обрабатывать.

  • Ошибка: Использовать одну разделочную доску для сырого и готового мяса.
    Последствие: Перенос яиц паразитов и бактерий.
    Альтернатива: Иметь отдельные доски и ножи для сырой продукции.

А что если заражение уже произошло?

При подозрении на заражение необходимо срочно обратиться к врачу-паразитологу. Основные симптомы — боли в животе, тошнота, потеря аппетита, снижение веса, аллергические реакции. Для диагностики применяют анализы крови, кала и УЗИ органов брюшной полости.

Самолечение народными средствами может быть опасным: оно не уничтожает личинки и способно усугубить течение болезни. Современные препараты подбираются индивидуально и позволяют полностью избавить организм от паразитов.

