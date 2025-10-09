Мясо выглядит готовым, но внутри живёт угроза: врачи рассказали, чем опасна недожарка
Мясо и рыба — неотъемлемая часть рациона большинства россиян. Однако неправильное приготовление этих продуктов может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Терапевт и паразитолог Эдуард Бартули рассказал, какие скрытые угрозы таят в себе плохо прожаренные блюда и как избежать заражения опасными паразитами, сообщает Общественная Служба Новостей.
Опасность недостаточной термообработки
Паразитические черви, такие как бычий и свиной цепень, часто встречаются в продуктах животного происхождения. Их личинки могут выживать в мясе при низких температурах, особенно если куски слишком толстые и не прожарены до конца.
"Паразитические черви, такие как бычий и свиной цепень, могут присутствовать в продуктах животноводства, однако большинство из них гибнет при тепловой обработке — при температуре выше 70 градусов", — отметил терапевт и паразитолог Эдуард Бартули.
При нарушении правил приготовления паразиты проникают в организм человека и могут поражать внутренние органы, вызывая тяжёлые заболевания, включая цистицеркоз, трихинеллёз и тениоз.
Как паразиты попадают в организм
В личинках бычьего и свиного цепня содержатся цисты — микроскопические образования, устойчивые к внешней среде. При употреблении полусырого мяса они активизируются в кишечнике, где начинают развиваться взрослые особи, достигая нескольких метров длиной.
Попав в кровоток, личинки могут перемещаться к мозгу, глазам и сердцу, провоцируя опасные осложнения.
Сравнение: степень риска заражения по видам продуктов
|Продукт
|Основные паразиты
|Степень риска
|Условия безопасного приготовления
|Говядина
|Бычий цепень
|Высокая
|Прожарка до 70-75 °C, без сырых участков
|Свинина
|Свиной цепень, трихинелла
|Очень высокая
|Длительная термообработка, избегать фарша неизвестного происхождения
|Птица
|Сальмонелла (бактерия)
|Средняя
|Прожарка без розовых участков, избегать сырого яйца
|Рыба
|Описторхис, клонорхис, анизакиды
|Очень высокая
|Глубокая заморозка (-20 °C, 7 суток) или термообработка свыше 70 °C
Почему рыба опаснее мяса
"Рыба представляет больший риск для здоровья, поскольку содержащиеся в ней паразиты требуют специальных методов уничтожения, таких как длительная заморозка или высокие температуры, трудно реализуемые в бытовых условиях", — пояснил Бартули.
Любители суши, строганины и малосольной рыбы особенно подвержены заражению. Паразиты, обитающие в рыбе, способны выживать даже при кратковременном замораживании и сохранять активность в слабосолёных продуктах. Именно поэтому случаи описторхоза и клонорхоза часто встречаются у тех, кто употребляет рыбу домашнего посола.
Как правильно готовить мясо и рыбу
"Главное, чтобы при приготовлении мяса не было толстых кусков, плохо приготовленных кусков, чтобы внутри не было сырых участков. Это важно", — подчеркнул Бартули.
Чтобы снизить риск заражения, стоит соблюдать простые, но эффективные рекомендации.
Советы шаг за шагом
-
Разрезайте мясо на порционные куски. Толстые фрагменты прогреваются неравномерно, особенно при запекании.
-
Проверяйте температуру. Внутренняя часть должна достигать минимум 70 °C. Для контроля можно использовать кухонный термометр.
-
Не пробуйте сырое мясо. Даже небольшое количество фарша до готовности может быть источником заражения.
-
Готовьте рыбу при высокой температуре. Варите или жарьте не менее 15–20 минут.
-
Замораживайте рыбу перед употреблением. При температуре –20 °C личинки гибнут за 5–7 дней.
-
Покупайте продукты только у проверенных поставщиков. Избегайте случайных точек продажи и сомнительных рынков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Готовить стейки «с кровью».
Последствие: Сохранение личинок цепней внутри продукта.
Альтернатива: Прожарка до равномерного цвета без розовых участков.
-
Ошибка: Есть домашнюю малосольную рыбу.
Последствие: Риск заражения описторхозом.
Альтернатива: Солить при высокой концентрации соли или термически обрабатывать.
-
Ошибка: Использовать одну разделочную доску для сырого и готового мяса.
Последствие: Перенос яиц паразитов и бактерий.
Альтернатива: Иметь отдельные доски и ножи для сырой продукции.
А что если заражение уже произошло?
При подозрении на заражение необходимо срочно обратиться к врачу-паразитологу. Основные симптомы — боли в животе, тошнота, потеря аппетита, снижение веса, аллергические реакции. Для диагностики применяют анализы крови, кала и УЗИ органов брюшной полости.
Самолечение народными средствами может быть опасным: оно не уничтожает личинки и способно усугубить течение болезни. Современные препараты подбираются индивидуально и позволяют полностью избавить организм от паразитов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru