Мясо выглядит готовым, но внутри живёт угроза: врачи рассказали, чем опасна недожарка

Мясо и рыба — неотъемлемая часть рациона большинства россиян. Однако неправильное приготовление этих продуктов может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Терапевт и паразитолог Эдуард Бартули рассказал, какие скрытые угрозы таят в себе плохо прожаренные блюда и как избежать заражения опасными паразитами, сообщает Общественная Служба Новостей.

Опасность недостаточной термообработки

Паразитические черви, такие как бычий и свиной цепень, часто встречаются в продуктах животного происхождения. Их личинки могут выживать в мясе при низких температурах, особенно если куски слишком толстые и не прожарены до конца.

"Паразитические черви, такие как бычий и свиной цепень, могут присутствовать в продуктах животноводства, однако большинство из них гибнет при тепловой обработке — при температуре выше 70 градусов", — отметил терапевт и паразитолог Эдуард Бартули.

При нарушении правил приготовления паразиты проникают в организм человека и могут поражать внутренние органы, вызывая тяжёлые заболевания, включая цистицеркоз, трихинеллёз и тениоз.

Как паразиты попадают в организм

В личинках бычьего и свиного цепня содержатся цисты — микроскопические образования, устойчивые к внешней среде. При употреблении полусырого мяса они активизируются в кишечнике, где начинают развиваться взрослые особи, достигая нескольких метров длиной.

Попав в кровоток, личинки могут перемещаться к мозгу, глазам и сердцу, провоцируя опасные осложнения.

Сравнение: степень риска заражения по видам продуктов