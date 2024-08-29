РУСАДА: число несовершеннолетних фигуристов, попавшихся на допинге, растёт

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отметили, что Варвара Горобченко стала третьим несовершеннолетним фигуристом, нарушившим антидопинговые правила за последнее время.
Генеральный директор РУСАДА, Вероника Логинова, заявила, что федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна уделить особое внимание работе с ближайшим окружением спортсменов, особенно с их бабушками и дедушками, которые часто фигурируют в делах о нарушениях антидопинговых правил.
РУСАДА готово провести отдельные семинары для родственников спортсменов. Однако важно подчеркнуть, что спортсмен всегда несёт ответственность за вещества, попадающие в его организм, добавили представители ведомства.
"мы хотим ещё раз подчеркнуть, — это принцип строгой ответственности: спортсмен всегда сам несёт ответственность за всё, что попадает в его организм", — подчеркнули в РУСАДА.
В пробе Варвары были обнаружены две запрещённые субстанции — мельдоний и сибутрамин.
Фото: commons.wikimedia.org/ Sandro Halank (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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