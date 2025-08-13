Вещи, которым не место под мойкой: список с объяснениями

Шкаф под кухонной мойкой — место по умолчанию для мусорного ведра и губки, но далеко не всё, что "влезает", стоит туда прятать. Влага, жара от труб и ограниченная вентиляция создают там микроклимат, в котором многие вещи быстро приходят в негодность. Вот с чем лучше не рисковать.

1. Овощи — не в "сырости"

Картофель, лук, морковь и прочие корнеплоды под мойкой начинают прорастать, гнить и покрываться плесенью. Им нужно сухое, прохладное и тёмное место. А не тепло и влага рядом с трубами.

Лучше: убрать овощи в ящик с вентиляцией и поставить в кладовку или на остеклённый балкон.

2. Бытовая техника — не для "подвала"

Даже если миксер, блендер или тостер туда помещаются, хранить их в зоне риска — плохая идея. Повышенная влажность и вероятность протечек грозят поломкой, коротким замыканием и ремонтом.

Лучше: выделить сухой шкаф подальше от воды.

3. Полотенца и прихватки — на свет и воздух

Кухонный текстиль быстро впитывает запахи, особенно затхлые. В условиях высокой влажности под мойкой ткань может покрыться плесенью или просто начать дурно пахнуть.

Лучше: хранить его в ящике с хорошей вентиляцией или вовсе в другом помещении.

4. Крупы и бакалея — только не туда

Гречка, рис, макароны и даже чай — всё это моментально портится от влаги. Отсыревшие продукты теряют вкус, привлекают насекомых и становятся непригодными к употреблению.

Лучше: пересыпать сыпучие продукты в герметичные контейнеры и убирать в сухое тёмное место.

5. Бытовая химия — не рядом с трубами

Парадоксально, но даже чистящие средства лучше не хранить под раковиной. Особенно в нестабильных условиях: упаковки могут протечь, пары — накапливаться, а испарения вредны для здоровья.

Лучше: держать химию в проветриваемом шкафу подальше от продуктов и детей.

Вывод

Шкаф под раковиной действительно удобен, но лишь для определённых вещей. Всё, что боится влаги, температурных скачков и плохой вентиляции, лучше убрать подальше — себе дороже будет.