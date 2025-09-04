Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Окуломика — здоровье через глаза
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:36

На что обратить внимание, если отеки под глазами не проходят

Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк: отеки под глазами могут быть признаком болезней почек

Отеки и "мешки" под глазами не всегда связаны с усталостью или возрастом. Иногда они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем — от заболеваний почек до нарушений в работе сердца и печени. Об этом рассказала врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк в беседе с Газета.ру.

"С анатомической точки зрения, кожа под глазами очень тонкая и содержит рыхлую соединительную ткань, которая легко накапливает жидкость. Причины этого могут быть физиологическими (временными) и патологические (стойкими или прогрессирующими)", — объяснила специалист.

Физиологические причины

Временные отеки могут появляться даже у совершенно здоровых людей. К наиболее распространённым причинам относятся:
• недостаток сна;
• избыток соли и алкоголя в рационе;
• аллергические реакции;
• слезы;
• длительная работа за компьютером;
• наследственная предрасположенность.

В этих случаях отеки обычно проходят самостоятельно после отдыха или устранения провоцирующего фактора.

Когда стоит насторожиться

К патологическим причинам Аль-Терк относит нарушение лимфо- и венозного оттока, воспалительные заболевания глаз (например, блефарит или конъюнктивит), эндокринные патологии щитовидной железы, а также болезни сердца, печени и почек.

Особенно внимательными нужно быть к утренним отекам:

"На то, что отеки связаны с заболеваниями почек, могут указывать ряд признаков. В частности, отеки появляются утром и проходят к вечеру (в отличие от сердечных, которые усиливаются к вечеру). Двусторонние и симметричные отеки. Мягкие, водянистые, легко смещаемые при нажатии", — добавила врач.

Сигналы о проблемах с почками

Если отеки под глазами сопровождаются слабостью, повышением давления и аналогичными проявлениями на других участках тела, это может указывать на серьёзные заболевания — нефротический синдром, гломерулонефрит, острую или хроническую почечную недостаточность.

"Не всегда "мешки под глазами" связаны с глазами. Если отеки стойкие, симметричные и сопровождаются другими жалобами — нужно проверять почки. Офтальмолог здесь играет роль "первого фильтра", который может вовремя направить пациента к нужному специалисту", — заключила Аль-Терк.

Таким образом, отеки под глазами нельзя игнорировать: они могут быть как следствием усталости, так и симптомом скрытых заболеваний, требующих внимания врачей.

