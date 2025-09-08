Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Круги под глазами
© commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:25

Почему холодные компрессы и огурцы не спасут от мешков под глазами

Врач Анастасия Разбежкина: мешки под глазами могут быть признаком заболеваний

Отечность в области под глазами — проблема, с которой часто обращаются к косметологам. Она заметно меняет внешность: лицо выглядит уставшим, черты "размываются", кожа теряет упругость. Но важно понимать, что мешки под глазами не только эстетический дефект. Иногда они сигнализируют о проблемах со здоровьем.

Почему появляются отеки

Отеки — это скопление жидкости в мягких тканях. Визуально они старят и придают болезненный вид. Люди с выраженной отечностью нередко ощущают дискомфорт и теряют уверенность в себе. Но причины её появления могут быть разными: от банальной привычки употреблять много соли до заболеваний почек, сердца или эндокринной системы.

"Нередко за "отеки” пациенты принимают грыжи нижнего века, и тогда косметические ухищрения не помогают", — отметила врач-косметолог Анастасия Разбежкина.

Почему популярные методы малоэффективны

Многие привычные способы борьбы с припухлостями действуют лишь временно:
• холодные компрессы на несколько минут сужают сосуды и тонизируют кожу, но эффект быстро проходит;
• чайные пакетики уменьшают воспаление, но с отёками справляются слабо;
• огурцы или картофель освежают кожу, однако жидкости в тканях меньше не становится;
• массаж улучшает кровообращение, создавая видимость результата, но не устраняет саму причину.

Таким образом, без комплексного подхода и диагностики эти методы не дадут долгосрочного эффекта.

Когда дело не в отеках

Важно убедиться, что речь действительно идёт об отёчности. Иногда припухлости под глазами вызваны грыжами нижнего века или малярными пакетами — скоплениями жировой ткани. В таких случаях помочь могут только хирургические методы, например блефаропластика или пластическая коррекция лица. Ни лимфодренажные процедуры, ни липолитики проблему не решат.

Что может предложить врач

Специалист проведёт диагностику, выяснит образ жизни, привычки, оценит общее состояние организма. В зависимости от ситуации он может предложить:
• мезотерапию лимфодренажными коктейлями;
• аппаратные методики — микротоки, миостимуляцию, ультразвуковой SMAS-лифтинг;
• коррекцию образа жизни — снижение потребления соли, отказ от курения, контроль за количеством жидкости и качеством сна.

Если врач заподозрит, что отёки связаны с внутренними болезнями, пациент будет направлен к профильным специалистам.

Почему важно обследоваться

Отечность под глазами может быть вызвана стрессами и недосыпом, но также нередко указывает на серьёзные заболевания. Поэтому любые эстетические процедуры должны дополняться диагностикой и лечением первопричины. Только такой подход даёт стойкий результат и помогает не только улучшить внешний вид, но и сохранить здоровье.

