Что скрыто под кроватью, может вредить вам: вещи, которые туда категорически нельзя класть

Подкроватное пространство нередко воспринимают как идеальное место для хранения — вроде бы и место экономится, и порядок визуально сохраняется. Но на деле далеко не все предметы стоит прятать туда. Некоторые вещи могут испортиться, стать источником неприятных запахов, а иногда даже причинить вред здоровью. Чтобы избежать этих проблем, важно знать, какие категории предметов лучше держать подальше от кровати и почему.

Почему хранение под кроватью не так безобидно

Главная особенность этого пространства — слабая циркуляция воздуха. Пыль, ворс и мелкие частицы оседают на любых поверхностях, создавая идеальную среду для пылевых клещей и грибков. Со временем под кроватью может накапливаться влага, особенно если рядом расположен радиатор или влажная уборка проводится редко. Это приводит к неприятным запахам и постепенной порче вещей.

Кроме того, психологи отмечают, что беспорядок под кроватью влияет на качество сна: даже если его не видно, мозг "знает" о захламлённом пространстве и реагирует тревожностью и нарушением фазы отдыха. Так что порядок под кроватью важен не меньше, чем чистое постельное бельё.

Сравнение: что хранить можно, а что нельзя