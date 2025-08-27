Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:43

Какие вещи спрятать под кроватью, чтобы облегчить себе жизнь

Что хранить под кроватью: практичные решения для дома

Каждый метр квартиры на вес золота, особенно если речь идёт о небольшой жилплощади. Но часто мы забываем об одном удобном месте для хранения — пространстве под кроватью. Оно может стать настоящим спасением, если использовать его грамотно.

Что лучше всего складывать

Под кроватью удобно хранить вещи, которыми вы пользуетесь не ежедневно, но которые должны быть под рукой. Среди них:

  • сезонная одежда и обувь,
  • постельное бельё и одеяла,
  • чемоданы и дорожные сумки,
  • коробки с документами или фотографиями,
  • детские игрушки, которые используются не каждый день,
  • спортивный инвентарь компактного размера.

Эти предметы не требуют постоянного доступа, но занимают немало места в шкафах.

Важные нюансы

Однако не все вещи стоит прятать под кроватью. Там не лучшее место для хранения продуктов питания, косметики или бытовой химии: они могут испортиться или источать запахи. Также не рекомендуется класть под кровать предметы, чувствительные к пыли или влажности.

Чтобы избежать хаоса, используйте специальные контейнеры с крышками или вакуумные пакеты. Они не только защитят вещи от пыли, но и помогут сэкономить пространство.

Удобные решения для порядка

Многие производители мебели уже предлагают кровати с выдвижными ящиками — это делает хранение ещё удобнее. Если у вас обычная кровать, можно подобрать пластиковые или тканевые боксы с колёсиками. Их легко выдвигать, а внешний вид комнаты останется аккуратным.

Дом без лишних шкафов

Грамотно используя пространство под кроватью, можно отказаться от дополнительного комода или тумбы. Это особенно актуально для небольших квартир, где каждый предмет мебели должен быть функциональным. Под кроватью скрывается возможность сделать дом просторнее и легче.

