Как прочистить засор в раковине: простые способы без вызова сантехника

Если вода уходит медленно, а из слива тянет неприятным запахом — это сигнал: в сифоне или трубе образовался засор. Рассказываем, как быстро восстановить проходимость, когда стоит разбирать сифон и чем лучше не рисковать.

Как устроен сифон и зачем он нужен

Сифон — это изогнутая часть трубы под раковиной, в которой всегда стоит немного воды. Она создаёт гидрозатвор - барьер, не позволяющий запахам из канализации проникать в квартиру.

Тип сифона Преимущества Недостатки Гофрированный Простая установка, дешёвый Боится кипятка, быстро засоряется Бутылочный Самоочищается, удобно разбирать Требует места под раковиной Трубный Надёжный, эстетичный Трудно прочищать без разборки

Как разобрать бутылочный сифон (HowTo)

Это самый надёжный способ справиться даже с плотным засором. Понадобятся: тазик, перчатки, старая зубная щётка и тряпка.

Подставьте тазик под сифон. Открутите нижнюю крышку. Остатки воды стекают в таз. Разберите сифон целиком. Снимите отвод от раковины и сливной трубы. Промойте внутренности. Используйте горячую воду и щётку, чтобы удалить жир и мусор. Соберите обратно. Убедитесь, что прокладки на месте. Проверьте герметичность. Включите воду и посмотрите, нет ли подтёков.

Как прочистить засор без разбора

Иногда сифон чистить не хочется. Вот рабочие и не очень методы.

Способ Эффективность Комментарий Кипяток ⚠️ Только для лёгких засоров Растворяет жир, но не удаляет мусор Вантуз ✔ Хорошо при свежем засоре Важно плотно прижать и сделать 10-15 движений Сода + соль (2:1) ⚠️ Средне Подходит для жировых пробок Сода + уксус ❌ Опасно для прокладок Разъедает резину и пластик Лимонная кислота ⚠️ Щадящий вариант Безопасна, но слабая Трос сантехнический ✔ При засорах глубже сифона Не подходит для бутылочного сифона Химия для труб ✔ Быстро, но временно Помогает на 1-2 недели

Профилактика засоров

Сеточка на слив. Задерживает остатки пищи и волосы. Лучше силиконовая с мелкими отверстиями. Не сливайте жир. После жарки выливайте масло в отдельную банку. Диспоузер. Измельчает отходы, не давая им оседать в сифоне. Раз в месяц - промывка горячей водой и бытовым средством от жира. Следите за стыками. При разборке меняйте прокладки — это копейки, но спасёт от протечек.

Чтобы вода в раковине не застаивалась, начните с простого: прочистите сифон. Большинство засоров — результат накопления жира и мусора именно в его колбе. При регулярной профилактике серьёзная чистка понадобится не чаще раза в полгода.