Как прочистить засор в раковине: простые способы без вызова сантехника
Если вода уходит медленно, а из слива тянет неприятным запахом — это сигнал: в сифоне или трубе образовался засор. Рассказываем, как быстро восстановить проходимость, когда стоит разбирать сифон и чем лучше не рисковать.
Как устроен сифон и зачем он нужен
Сифон — это изогнутая часть трубы под раковиной, в которой всегда стоит немного воды. Она создаёт гидрозатвор - барьер, не позволяющий запахам из канализации проникать в квартиру.
|Тип сифона
|Преимущества
|Недостатки
|Гофрированный
|Простая установка, дешёвый
|Боится кипятка, быстро засоряется
|Бутылочный
|Самоочищается, удобно разбирать
|Требует места под раковиной
|Трубный
|Надёжный, эстетичный
|Трудно прочищать без разборки
Как разобрать бутылочный сифон (HowTo)
Это самый надёжный способ справиться даже с плотным засором. Понадобятся: тазик, перчатки, старая зубная щётка и тряпка.
- Подставьте тазик под сифон.
- Открутите нижнюю крышку. Остатки воды стекают в таз.
- Разберите сифон целиком. Снимите отвод от раковины и сливной трубы.
- Промойте внутренности. Используйте горячую воду и щётку, чтобы удалить жир и мусор.
- Соберите обратно. Убедитесь, что прокладки на месте.
- Проверьте герметичность. Включите воду и посмотрите, нет ли подтёков.
Как прочистить засор без разбора
Иногда сифон чистить не хочется. Вот рабочие и не очень методы.
|Способ
|Эффективность
|Комментарий
|Кипяток
|⚠️ Только для лёгких засоров
|Растворяет жир, но не удаляет мусор
|Вантуз
|✔ Хорошо при свежем засоре
|Важно плотно прижать и сделать 10-15 движений
|Сода + соль (2:1)
|⚠️ Средне
|Подходит для жировых пробок
|Сода + уксус
|❌ Опасно для прокладок
|Разъедает резину и пластик
|Лимонная кислота
|⚠️ Щадящий вариант
|Безопасна, но слабая
|Трос сантехнический
|✔ При засорах глубже сифона
|Не подходит для бутылочного сифона
|Химия для труб
|✔ Быстро, но временно
|Помогает на 1-2 недели
Профилактика засоров
- Сеточка на слив. Задерживает остатки пищи и волосы. Лучше силиконовая с мелкими отверстиями.
- Не сливайте жир. После жарки выливайте масло в отдельную банку.
- Диспоузер. Измельчает отходы, не давая им оседать в сифоне.
- Раз в месяц - промывка горячей водой и бытовым средством от жира.
- Следите за стыками. При разборке меняйте прокладки — это копейки, но спасёт от протечек.
Чтобы вода в раковине не застаивалась, начните с простого: прочистите сифон. Большинство засоров — результат накопления жира и мусора именно в его колбе. При регулярной профилактике серьёзная чистка понадобится не чаще раза в полгода.
